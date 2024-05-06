Украина не видит правовых оснований для признания Путина демократически избранным и легитимным президентом РФ, - заявление МИД

Министерство иностранных дел Украины 6 мая опубликовало заявление относительно "инаугурации" российского диктатора Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление опубликовано на сайте МИД.

Как отмечается, 7 мая в России состоится церемония введения в должность Владимира Путина. Таким образом российские власти пытаются создать для всего мира и своих граждан иллюзию законности почти пожизненного пребывания у власти человека, который превратил РФ в государство-агрессора, а правящий режим - в диктатуру.

В МИД отмечают, что во время так называемых мартовских "выборов" РФ нарушила положения многочисленных международных документов, которые являются основой современной системы международных отношений. Речь идет прежде всего об Уставе Организации Объединенных Наций, Декларации о принципах международного права, Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны, Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также десятках резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Грубым нарушением общепризнанных норм и принципов международного права стала незаконная организация так называемого избирательного процесса на временно оккупированных Российской Федерацией суверенных территориях Украины - частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, в Автономной Республике Крым и городе Севастополе - с сознательным привлечением угрозами и шантажом к участию в нем миллионов граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях или под принуждением перемещенных на территорию РФ", - говорится в заявлении.

Также в МИД отмечают, что такие действия РФ, несмотря на предупреждения со стороны авторитетных международных институтов, в очередной раз доказывают, что ее руководство не признает своей ответственности и не собирается прекращать незаконную, неспровоцированную и неоправданную полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, которая продолжается уже более двух лет и вызывает многочисленные человеческие жертвы и разрушения.

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"Прибегая к пропаганде и манипуляциям, кремлевский режим использует участие избирателей и итоги голосования для оправдания военного вторжения в Украину и агрессивной политики в отношении других государств.

Исходя из изложенного, а также учитывая действующий ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина, Украина не видит правовых оснований для его признания демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации.

Недавние резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 17 апреля № 2540 (2024) и Европейского Парламента от 25 апреля № 2024/2665 (RSP) подтверждают неправомочность проведения так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины, их недемократический характер на территории РФ и фактически отрицают легитимность их результатов", - подытожили в МИД Украины.

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Кроме того, в министерстве призвали иностранные государства, международные организации и общественность также не признавать результатов российских псевдовыборов и легитимности российского диктатора Владимира Путина, в дальнейшем противостоять организованному им разрушению системы верховенства права и общепризнанных демократических ценностей, а также продолжать действенную поддержку народа Украины в борьбе против российской агрессии, которая создает угрозу для европейской и мировой безопасности, мира и стабильности.

Напомним, что так называемая "инаугурация" российского диктатора Путина запланирована на 7 мая. Ряд стран отказался отправлять своих дипломатов на это мероприятие. Такие заявления уже сделали Чехия, Латвия, Германия, Эстония и Литва. Кроме того, на церемонии не будет присутствовать премьер-министр Армении Никол Пашинян.