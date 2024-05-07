Представники 6 країн ЄС приїдуть на "інавгурацію" Путіна: Бельгія передумала в останній момент, - ЗМІ

На "інавгурацію" російського диктатора Володимира Путіна, яка пройде сьогодні, 7 травня, приїдуть представники деяких країн-членів Євросоюзу, серед яких, зокрема, Словаччина та Угорщина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Які країні будуть присутні

Видання отримало перелік країн ЄС, які відправлять своїх представників до Москви на "інавгурацію".

​​Згідно з ним, до Путіна прийдуть дипломати Франції, Греції, Кіпру, Мальти, Угорщини та Словаччини.

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За даними "Радіо Свобода", Бельгія також мала намір відправити свого представника на інавгурацію путіна. Однак уже вранці, 7 травня, там заявили, що країна не приїде на захід.

"Інавгурація" Путіна 7 травня

Нагадаємо, раніше агентство Reuters увечері 6 травня повідомляло, що на "інавгурації" Путіна планують бути присутніми сім країн, у тому числі Франція на рівні посла.

МЗС України напередодні так званої "інавгурації" заявило, що Україна не бачить правових підстав для визнання Путіна демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації та закликало інші держави не визнавати результати російських псевдовиборів.

Водночас країни Балтії, які не мають своїх представників у Москві, категорично виключили участь в "інавгурації" Путіна. Польща та Німеччина також відкинули таку пропозицію.

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