Представники 6 країн ЄС приїдуть на "інавгурацію" Путіна: Бельгія передумала в останній момент, - ЗМІ
На "інавгурацію" російського диктатора Володимира Путіна, яка пройде сьогодні, 7 травня, приїдуть представники деяких країн-членів Євросоюзу, серед яких, зокрема, Словаччина та Угорщина.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Які країні будуть присутні
Видання отримало перелік країн ЄС, які відправлять своїх представників до Москви на "інавгурацію".
Згідно з ним, до Путіна прийдуть дипломати Франції, Греції, Кіпру, Мальти, Угорщини та Словаччини.
За даними "Радіо Свобода", Бельгія також мала намір відправити свого представника на інавгурацію путіна. Однак уже вранці, 7 травня, там заявили, що країна не приїде на захід.
"Інавгурація" Путіна 7 травня
Нагадаємо, раніше агентство Reuters увечері 6 травня повідомляло, що на "інавгурації" Путіна планують бути присутніми сім країн, у тому числі Франція на рівні посла.
МЗС України напередодні так званої "інавгурації" заявило, що Україна не бачить правових підстав для визнання Путіна демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації та закликало інші держави не визнавати результати російських псевдовиборів.
Водночас країни Балтії, які не мають своїх представників у Москві, категорично виключили участь в "інавгурації" Путіна. Польща та Німеччина також відкинули таку пропозицію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і є частковою легітимізацією кремлівського виродка 🙁
Выйдут вместе держась за ручки и подпишут акт бракосочетания
Собственно потому и Франция приедет - засвидетельствовать первый однополый в кремле
Але вони обовязково будуть зроблени кацвпами у Парижі.
запроданці
боюся стати таким же.
Робота у послів така, бути на всіх заходах, що роблять аборигени.
А ось хто з високих держслужбовців навмисно приїхав на ту інаугурацію?
А... НІХТО!
Так що не просувайте рашистське ІПСО про "присутність держав на інаугурації".
участьза щоку у *****. А Мікрон сам зізнався, що хоче бути "загадковим і непередбачуваним."
Тільки тупорилі кацапи надрочують на подібне. Ну є у Франції посол на парашії, ну сходив він посцяв за мавзолеєм. - квадратноголові вже роблять з нього союзника...
На березі океану маса дзотів. Бомби досьогодні знаходять.
Цікаво - з чого б то?
Если посмотреть на современные отношения Франции с путиным, то французы неоднократно лизали ему зад - и участие в иннервации нелегитимного диктатора, фашиста и убийцы - это лишь очередной случай.
А сказки про то, что пошлют французские войска в Украину так и остаются сказками.
Вы зато сопротивлялись, когда отдали ракеты и бомбардировщики рашке.
Вы сопротивлялись, когда сотались почти без армии перед войной. Со шпионами в каждой жопе, с диверсантами, с врагами во власти.
Вы и сейчас не сопротивляетесь, чтобы освобидить Червинского.
Вы только ******* в интернете, какие все плохие - французы, поляки, немцы.
Французы очень плохие. И Цезари их херовые. И пилот ов они обучают хреново. ********** французы. Но вы - самыелуччие. Никто ж спорит. Я про цензоровских критиков, *****, способных только *******.
Ты мразь.
Де я, одоробло, писала, що українці не відбиваються від кацапів?
Ти, *******, читати не вмієш? Чи ти, *******, не розумієш написаного?
Я писала, ********, що Україна віддала рашці бомбардувальники і ракети. І пеерд війною армія була слабка.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F#%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
И в этой новости тоже.
До цирку та на шапіто люди теж ходять.
Головне - хто з наших Західних партнерів визнає @уйла легітимним @уйлом?
і терористом , вони їдуть до нього на уклін , це пі@дець 😡
Що з цими людьми діється важко сказати !!
Хоча б тому, що в Україні загинули мінімум 4 французькі добровльці, які насправді могли прекрасно жити у своїй Франції. Поки ви ******* на Цензорі, ці гарсони поклали своє життя за Україну.
Ви, плять, не їсте равликів та жаб? А Цезарі їсте? А тренування наших пілотів? А ракети з Франції? А все ж якусь таки підтримку у війні з Франції, без якої піпець був би сильнішим?
Ви просто огидні у своєму безумному каляканні. І аби ж то вояки, що ризикують своїм життям. А то сидить отаке перед компом і "я не їм равликів та жаб".
Жаб ніхто й у Франції не їсть. А равлики досить смачні, за смаком як гриби.
Але справа не в тому, плть. Ну зайде якийсь француз, наприклад, подивитися дописи. А тут отаке жлобілово розвели.
Чому той посол буде там присутній? Та тому що життя у Франції класнюче, не хоче Макрон, щоб летіли сюди ракети, якось намагається балансувати. А вам що з того посла у мацкві, коли у вас агенти параші у ОП сидять? Задовбали.
абсолютно нічого поганого про політику і іхнє відношення до Украіни !!
Ми їм за це дуже вдячні !!
Ну так, французи - не вояки. Вони живуть без напряга, добре їдять, не переробляють на роботі.
Але ж вони допомагають! До чого ж така бидляча неівдячність, оте ******** про жаб? Це аргумент?
не знаю скільки вам там живете, але гівна фанцузького добре набралися ) смачно? то їжте далі своїх жаб і сюди не лізьте.
а добре розуміти , що нам своє робити
це вбивати путлєрівську москальню доти , поки вся не здохне на нашій землі 🙁
нічого гнидіше немає наших, які з*лися з України і ллють бруд на свою Батьківщину здалека. Неймовірна потвора.
Посли там сидять, у мацквє.
Чому ви так не напружуєтесь з приводу утримання під вартю Червінського? Чому не кажете, що Єрмак - агент раші? Чому ви пристьобались до закордоння?
Розумію, чому Польша дала вам пенделя.
Так,так,вже всі знають,що він вів і веде зовнішні відносини з ерефією.
Що він керує,а не слуга,країною.
Що він легальний агент ерефії з позивними козирь,тімофєєв.
Взяти відососотворювачів з оп,познімати церемонію самопризначення призедента і запустити на каналі з скабєєвою,чи то пак,з мосейчук.