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Представники 6 країн ЄС приїдуть на "інавгурацію" Путіна: Бельгія передумала в останній момент, - ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін

На "інавгурацію" російського диктатора Володимира Путіна, яка пройде сьогодні, 7 травня, приїдуть представники деяких країн-членів Євросоюзу, серед яких, зокрема, Словаччина та Угорщина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Які країні будуть присутні

Видання отримало перелік країн ЄС, які відправлять своїх представників до Москви на "інавгурацію".

​​Згідно з ним, до Путіна прийдуть дипломати Франції, Греції, Кіпру, Мальти, Угорщини та Словаччини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не направлятимуть представника на "інавгурацію" Путіна, однак досі вважають його президентом

За даними "Радіо Свобода", Бельгія також мала намір відправити свого представника на інавгурацію путіна. Однак уже вранці, 7 травня, там заявили, що країна не приїде на захід.

"Інавгурація" Путіна 7 травня

Нагадаємо, раніше агентство Reuters увечері 6 травня повідомляло, що на "інавгурації" Путіна планують бути присутніми сім країн, у тому числі Франція на рівні посла.

МЗС України напередодні так званої "інавгурації" заявило, що Україна не бачить правових підстав для визнання Путіна демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації та закликало інші держави не визнавати результати російських псевдовиборів.

Водночас країни Балтії, які не мають своїх представників у Москві, категорично виключили участь в "інавгурації" Путіна. Польща та Німеччина також відкинули таку пропозицію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представника Польщі не буде на "інавгурації" Путіна

Автор: 

інавгурація (232) путін володимир (23765) росія (64958) Євросоюз (13327)


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Топ коментарі
+16
Присутність посла, який і так перебуває у мацкві - нічого не говорить.
Робота у послів така, бути на всіх заходах, що роблять аборигени.
А ось хто з високих держслужбовців навмисно приїхав на ту інаугурацію?
А... НІХТО!
Так що не просувайте рашистське ІПСО про "присутність держав на інаугурації".
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07.05.2024 11:38
+8
А лягушатнік і вашим і нашим,хоче все таки всидіти на двух стільцях.
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07.05.2024 11:36
+8
Французи таки підтвердили свою гомосексуальність
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07.05.2024 11:37
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Яник чи Медведчук будуть, цікаво?)
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07.05.2024 11:35 Відповісти
Яку країну вони будуть представляти ?
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07.05.2024 12:10 Відповісти
Новососсію
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07.05.2024 12:20 Відповісти
і НЕ взятий Київ
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07.05.2024 12:21 Відповісти
Там своїх сосунів вистачає. І оцим туди - ЗАСЬ ! Хіба що на Красну площу поїхати й ГАВ половити.
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07.05.2024 12:23 Відповісти
Присутність цих 6 - представників Європейських краін
і є частковою легітимізацією кремлівського виродка 🙁
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07.05.2024 12:18 Відповісти
Цє все одно , що коронувати ГІТЛЕРА № 2 ‼️Ліцеміри пітаростичні! ЩОБ ви здохли , підручні МАНЬЯКА під бомбами вашого ***** 💩🇷🇺🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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07.05.2024 12:36 Відповісти
Будут Иваныч и Василич
Выйдут вместе держась за ручки и подпишут акт бракосочетания
Собственно потому и Франция приедет - засвидетельствовать первый однополый в кремле
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07.05.2024 12:18 Відповісти
Виглядае так що Франція робить усе щоб уникнути тероризму на Олімпіаді.

Але вони обовязково будуть зроблени кацвпами у Парижі.
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07.05.2024 17:10 Відповісти
це все що треба знати про "євросоюз"
запроданці
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07.05.2024 11:35 Відповісти
З шести п'ять - це країни глибого тилу. Їм по барабану за кого і проти кого. Ось Франція - це інша справа. Макрон каже одне, а діє по-іншому. Це схоже на авантюризм у стилі зеленСКОГО. "я нікаму нічаво нє абєщал!"
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07.05.2024 12:13 Відповісти
достатньо згадати, як він себе поводив на самому початку війни.., потім змінився.., але я весь час вбачала в його поведінці якусь недобру дивність..
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08.05.2024 09:26 Відповісти
Интересно и почему ты свалил к самым большим почитателям Рашки после Орбанария?
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07.05.2024 12:28 Відповісти
Звалив ти, ускій. Можливо він біженець.
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07.05.2024 13:24 Відповісти
А лягушатнік і вашим і нашим,хоче все таки всидіти на двух стільцях.
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07.05.2024 11:36 Відповісти
Французи таки підтвердили свою гомосексуальність
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07.05.2024 11:37 Відповісти
от тому я і не їм равликів та жаб.
боюся стати таким же.
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07.05.2024 11:41 Відповісти
Не бійся. Я їм. Не став.
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07.05.2024 12:02 Відповісти
Присутність посла, який і так перебуває у мацкві - нічого не говорить.
Робота у послів така, бути на всіх заходах, що роблять аборигени.
А ось хто з високих держслужбовців навмисно приїхав на ту інаугурацію?
А... НІХТО!
Так що не просувайте рашистське ІПСО про "присутність держав на інаугурації".
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07.05.2024 11:38 Відповісти
Всьо ідьот па плану. Ну справді, усі крім французів передбачувано беруть участьза щоку у *****. А Мікрон сам зізнався, що хоче бути "загадковим і непередбачуваним."
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07.05.2024 11:40 Відповісти
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07.05.2024 11:40 Відповісти
Ну і шо?
Тільки тупорилі кацапи надрочують на подібне. Ну є у Франції посол на парашії, ну сходив він посцяв за мавзолеєм. - квадратноголові вже роблять з нього союзника...
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07.05.2024 11:43 Відповісти
Згоден. Але таки Франція опинилась в дуже специфічній компанії. У багатьох на маскве посли є, але інкапсуляцію ***** "не все будут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто хочет это делать"©
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07.05.2024 12:08 Відповісти
Франция всегда с фашистами сотрудничала, но утверждала обратное.
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07.05.2024 11:46 Відповісти
Сатруднічала? У Франції є невеликий острів. Так всі чоловіки, які там були, ВСІ пішли на війну з генералом де Голлєм. Через затоку ніхто не перепливав, щоб втекти.
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07.05.2024 12:16 Відповісти
Невеликий острів = вся Франція?
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07.05.2024 12:24 Відповісти
ВСЯ Франція сатруднічала? Подивися фільм "Мовчання моря". Може мізки прочистяться.
На березі океану маса дзотів. Бомби досьогодні знаходять.
Цікаво - з чого б то?
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07.05.2024 12:27 Відповісти
А я казав що вся Франція сатруднічала? Хтось із французів сатруднічав, хтось воював проти нацистів, хтось втік куди подалі
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07.05.2024 13:25 Відповісти
Французы особо не сопротивлялись. За месяц с небольшим сдали большую часть Франции и подписали с Гитлером договор. Часть Франции официально отдали Гитлеру, часть неофициально. Правительство Франции призывало население сотрудничать с Гитлером и само активно сотрудничало.

Если посмотреть на современные отношения Франции с путиным, то французы неоднократно лизали ему зад - и участие в иннервации нелегитимного диктатора, фашиста и убийцы - это лишь очередной случай.

А сказки про то, что пошлют французские войска в Украину так и остаются сказками.
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07.05.2024 13:46 Відповісти
Ну плохие они, плохие.
Вы зато сопротивлялись, когда отдали ракеты и бомбардировщики рашке.
Вы сопротивлялись, когда сотались почти без армии перед войной. Со шпионами в каждой жопе, с диверсантами, с врагами во власти.
Вы и сейчас не сопротивляетесь, чтобы освобидить Червинского.
Вы только ******* в интернете, какие все плохие - французы, поляки, немцы.

Французы очень плохие. И Цезари их херовые. И пилот ов они обучают хреново. ********** французы. Но вы - самыелуччие. Никто ж спорит. Я про цензоровских критиков, *****, способных только *******.
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07.05.2024 13:58 Відповісти
Врать о том, что украинцы не сопротивляются - это мерзко. Украинцы, которые 3 год удерживают превосходящие силы противника, погибают, сидят под ежедневными обстрелами, защищают Европу от вторжения. Это за гранью добра и зла.
Ты мразь.
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07.05.2024 14:06 Відповісти
Ольоша, ти ********? Чи був завжди ********? Чи ********?
Де я, одоробло, писала, що українці не відбиваються від кацапів?
Ти, *******, читати не вмієш? Чи ти, *******, не розумієш написаного?
Я писала, ********, що Україна віддала рашці бомбардувальники і ракети. І пеерд війною армія була слабка.
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07.05.2024 14:33 Відповісти
Господи! Який невіглас ! На співпрацю пішлимахрові фашисти на чолі з Віші. А уряд Франції на чолі генерала Де Голя завжди був на стороні союзників.
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08.05.2024 09:51 Відповісти
Вот тут подробно о сотрудничестве Франции с фашистами
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F#%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8

И в этой новости тоже.
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07.05.2024 13:49 Відповісти
Яка країна в Європі може сказати: "У нас не було тих, хто співпрацював з фашистами!" ???
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08.05.2024 09:53 Відповісти
но это совершенно никак не характеризует всю Францию..Хитрожопость всегда и была
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08.05.2024 09:28 Відповісти
Абсолютно так. Специфіка національного характеру є. Це не лицемірство і не хитрість. Це щось таке, до якого не можу підібрати точного слова. Якась елегантна вроджена хитрожопість.
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08.05.2024 10:03 Відповісти
Хто саме присутній на інавгурації @уйла - то не головне.
До цирку та на шапіто люди теж ходять.
Головне - хто з наших Західних партнерів визнає @уйла легітимним @уйлом?
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07.05.2024 11:51 Відповісти
На квартал теж ходять...
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07.05.2024 12:16 Відповісти
Приправить хто ***...лу шампанське миш'яком чи новічком нарешті?
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07.05.2024 12:01 Відповісти
Можна й цианідом, шоб мгновЄнно і піна пішла...
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07.05.2024 12:18 Відповісти
Замість того , щоби визнати ху@ла узурпатором влади, диктатором
і терористом , вони їдуть до нього на уклін , це пі@дець 😡
Що з цими людьми діється важко сказати !!
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07.05.2024 12:05 Відповісти
вони всі гадають, що наступними за Україною будуть вони. То краще береженого Бог береже. Від рогатого чорта.
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07.05.2024 12:19 Відповісти
А від Туреччини приїдуть володарі плодоовочевих баз
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07.05.2024 12:11 Відповісти
Ну на рахунок двох останніх ніхто й не сумнівався... А от Франція мене здивувала... Прикро...
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07.05.2024 12:15 Відповісти
Путин военный преступник, который убивает мирных жителей Украины, женщин, детей. Как можно ехать на его инаугурацию. Это значит проигнорировать международное право, международный суд, призыв Украины, ПАСЕ о непризнании легитимности Путина. После этого необходимо вытворить посла Франции с Украины
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07.05.2024 12:16 Відповісти
А хочу, щоб ті "що не їдять равликів і жаб" захлопнули свої жлобські пащеки, поливаючи Францію.
Хоча б тому, що в Україні загинули мінімум 4 французькі добровльці, які насправді могли прекрасно жити у своїй Франції. Поки ви ******* на Цензорі, ці гарсони поклали своє життя за Україну.

Ви, плять, не їсте равликів та жаб? А Цезарі їсте? А тренування наших пілотів? А ракети з Франції? А все ж якусь таки підтримку у війні з Франції, без якої піпець був би сильнішим?
Ви просто огидні у своєму безумному каляканні. І аби ж то вояки, що ризикують своїм життям. А то сидить отаке перед компом і "я не їм равликів та жаб".
Жаб ніхто й у Франції не їсть. А равлики досить смачні, за смаком як гриби.

Але справа не в тому, плть. Ну зайде якийсь француз, наприклад, подивитися дописи. А тут отаке жлобілово розвели.
Чому той посол буде там присутній? Та тому що життя у Франції класнюче, не хоче Макрон, щоб летіли сюди ракети, якось намагається балансувати. А вам що з того посла у мацкві, коли у вас агенти параші у ОП сидять? Задовбали.
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07.05.2024 12:22 Відповісти
Не переймайся так дописами в цій темі по Франціі , бо тут немає
абсолютно нічого поганого про політику і іхнє відношення до Украіни !!

Ми їм за це дуже вдячні !!
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07.05.2024 12:35 Відповісти
Ну як же не перейматися? Заходить якесь анонімне, скоріш, російське чмо, і починає калякати про жаб. Які жаби? Я споконвіку живу у Франції, пару раз бачила ті заворожені "окорочка", які ніхто не купує.
Ну так, французи - не вояки. Вони живуть без напряга, добре їдять, не переробляють на роботі.
Але ж вони допомагають! До чого ж така бидляча неівдячність, оте ******** про жаб? Це аргумент?
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07.05.2024 12:39 Відповісти
а то теперь гнідивість тепер називається елегантним словом "балансувати"
не знаю скільки вам там живете, але гівна фанцузького добре набралися ) смачно? то їжте далі своїх жаб і сюди не лізьте.
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07.05.2024 23:03 Відповісти
Не будемо сильно нервуватися з цього ганебного дійства ,
а добре розуміти , що нам своє робити
це вбивати путлєрівську москальню доти , поки вся не здохне на нашій землі 🙁
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07.05.2024 12:26 Відповісти
Ви вже своє зробили, коли збавились від зброї, віддавши ракети і бомбардувальники...кому ж??? Одвічному ворогу! І тоді всі сиділи тихо, як миші від віником.
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07.05.2024 12:30 Відповісти
а може віддали бо сша і брити нас шантажували?
нічого гнидіше немає наших, які з*лися з України і ллють бруд на свою Батьківщину здалека. Неймовірна потвора.
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07.05.2024 23:06 Відповісти
Так, ти бздлива потвора. Яка піддається на будь який шантаж.
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08.05.2024 00:27 Відповісти
А как же Европарламент не признал легитимность Путина и предложил называть его "так называемый президент" ? Дорогой ЕС, вы или крест снимите, или трусы наденьте. Зачем надувать щеки, если как только росия надавила, так ЕС и сдулся.
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07.05.2024 12:28 Відповісти
Не про те говориш. Треба говорити про те, що раіся надавіла на агентуру в ОП, і вже котрий місяць доводять у буцегарні до смерті особистого ворога д"Єрьмака - офіцера Червінського.
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07.05.2024 12:32 Відповісти
Дартаньян так грозно собирался вводить свои войска в Украину, но, поджав хвостик, послал своих представителей на коронацию в Кремль.
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07.05.2024 12:31 Відповісти
Д*Артаньян сабірался, но шут атказался.
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07.05.2024 12:33 Відповісти
Не кажіть того , чого не знаєте , зупиніться в своїх фантазіях 🙁
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07.05.2024 12:37 Відповісти
Звідки вам відомо, що я знаю і чого не знаю? Я не з фантазерів. Чи Зєля не відмовився? А за ним і Шмигло?
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07.05.2024 12:40 Відповісти
Боневтік свою відмову завуалював тим, що кремль підніме галас після вводу військ НАТО, і рівень ескалації буде високий. Заявив одразу на слова Макрона про Іноземний легіон. То хто всрався ?
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08.05.2024 09:56 Відповісти
Как можно ехать на инаугурацию военного преступника. Это все равно чтобы ехать на инаугурацию Гитлера. Это все равно, что плюнуть всем странам в лицо входящим в Евросоюз, США, Украине, всему цивилизованному миру. Этого невозможно понять, одним словом позор.
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07.05.2024 12:36 Відповісти
Хто єдєт? На чьом? На аслє?
Посли там сидять, у мацквє.

Чому ви так не напружуєтесь з приводу утримання під вартю Червінського? Чому не кажете, що Єрмак - агент раші? Чому ви пристьобались до закордоння?
Розумію, чому Польша дала вам пенделя.
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07.05.2024 12:42 Відповісти
Від України мав би їхати ермак,як своя людина.
Так,так,вже всі знають,що він вів і веде зовнішні відносини з ерефією.
Що він керує,а не слуга,країною.
Що він легальний агент ерефії з позивними козирь,тімофєєв.
Взяти відососотворювачів з оп,познімати церемонію самопризначення призедента і запустити на каналі з скабєєвою,чи то пак,з мосейчук.
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07.05.2024 12:50 Відповісти
В єрмака більш важливіша для "центру" задача, розвал ЗСУ з допомогою сирника.
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07.05.2024 13:00 Відповісти
Посол Франції мусе йти, бо хто буде коригувати ракетні удари по мокшанським узурпаторам.
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07.05.2024 12:56 Відповісти
На инаугурацию не легитимного преступника находящегося в международном розыске. "Независимые" жабоеды в своем стиле.
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07.05.2024 13:02 Відповісти
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07.05.2024 13:05 Відповісти
Щось Макрон скурвився! І з Китаєм він домовився припинити війну в Україні на час олімпійських ігор, хоча це дасть змогу кацапам відновити сили та накопичити зброю та краще підготувати солдат
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07.05.2024 13:21 Відповісти
В переліку трохи здивували французи... а так, все інше закономірне і прогнозоване
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07.05.2024 13:24 Відповісти
Украина тоже хочет прислать своего представителя (оператора FPV) на инагурацию путина.
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07.05.2024 13:40 Відповісти
У Франции своё видение мира. Вспомним как Макрон назваривал )(уiлу и унижался перед ним, а теперь готов ввести свои войска в Украину . Надеюсь Макарон ведет себя правильно , ну типа Вова ты мне друг но истина дороже. Время покажет кто друг который подставляет плечо и кто враг который ставит подножки .
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07.05.2024 18:16 Відповісти
так и я про это.., но не сильно и удивляет.
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08.05.2024 09:32 Відповісти
Вже похєр. Всі вказали своє обличчя, що в Україні, що за кордоном
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07.05.2024 19:45 Відповісти
 
 