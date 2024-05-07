Представители 6 стран ЕС приедут на "инаугурацию" Путина: Бельгия передумала в последний момент, - СМИ

На "инаугурацию" российского диктатора Владимира Путина, которая пройдет сегодня, 7 мая, приедут представители некоторых стран-членов Евросоюза, среди которых, в частности, Словакия и Венгрия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Какие страны будут присутствовать

Издание получило перечень стран ЕС, которые отправят своих представителей в Москву на "инаугурацию".

Согласно ему, к Путину придут дипломаты Франции, Греции, Кипра, Мальты, Венгрии и Словакии.

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По данным "Радио Свобода", Бельгия также намеревалась отправить своего представителя на инаугурацию Путина. Однако уже утром, 7 мая, там заявили, что страна не приедет на мероприятие.

"Инаугурация" Путина 7 мая

Напомним, ранее агентство Reuters вечером 6 мая сообщало, что на "инаугурации" Путина планируют присутствовать семь стран, в том числе Франция на уровне посла.

МИД Украины накануне так называемой "инаугурации" заявил, что Украина не видит правовых оснований для признания Путина демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации и призвал другие государства не признавать результаты российских псевдовыборов.

В то же время страны Балтии, которые не имеют своих представителей в Москве, категорически исключили участие в "инаугурации" Путина. Польша и Германия также отвергли такое предложение.

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