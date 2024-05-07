Представители 6 стран ЕС приедут на "инаугурацию" Путина: Бельгия передумала в последний момент, - СМИ
На "инаугурацию" российского диктатора Владимира Путина, которая пройдет сегодня, 7 мая, приедут представители некоторых стран-членов Евросоюза, среди которых, в частности, Словакия и Венгрия.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Какие страны будут присутствовать
Издание получило перечень стран ЕС, которые отправят своих представителей в Москву на "инаугурацию".
Согласно ему, к Путину придут дипломаты Франции, Греции, Кипра, Мальты, Венгрии и Словакии.
По данным "Радио Свобода", Бельгия также намеревалась отправить своего представителя на инаугурацию Путина. Однако уже утром, 7 мая, там заявили, что страна не приедет на мероприятие.
"Инаугурация" Путина 7 мая
Напомним, ранее агентство Reuters вечером 6 мая сообщало, что на "инаугурации" Путина планируют присутствовать семь стран, в том числе Франция на уровне посла.
МИД Украины накануне так называемой "инаугурации" заявил, что Украина не видит правовых оснований для признания Путина демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации и призвал другие государства не признавать результаты российских псевдовыборов.
В то же время страны Балтии, которые не имеют своих представителей в Москве, категорически исключили участие в "инаугурации" Путина. Польша и Германия также отвергли такое предложение.
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і є частковою легітимізацією кремлівського виродка 🙁
Выйдут вместе держась за ручки и подпишут акт бракосочетания
Собственно потому и Франция приедет - засвидетельствовать первый однополый в кремле
Але вони обовязково будуть зроблени кацвпами у Парижі.
запроданці
боюся стати таким же.
Робота у послів така, бути на всіх заходах, що роблять аборигени.
А ось хто з високих держслужбовців навмисно приїхав на ту інаугурацію?
А... НІХТО!
Так що не просувайте рашистське ІПСО про "присутність держав на інаугурації".
участьза щоку у *****. А Мікрон сам зізнався, що хоче бути "загадковим і непередбачуваним."
Тільки тупорилі кацапи надрочують на подібне. Ну є у Франції посол на парашії, ну сходив він посцяв за мавзолеєм. - квадратноголові вже роблять з нього союзника...
На березі океану маса дзотів. Бомби досьогодні знаходять.
Цікаво - з чого б то?
Если посмотреть на современные отношения Франции с путиным, то французы неоднократно лизали ему зад - и участие в иннервации нелегитимного диктатора, фашиста и убийцы - это лишь очередной случай.
А сказки про то, что пошлют французские войска в Украину так и остаются сказками.
Вы зато сопротивлялись, когда отдали ракеты и бомбардировщики рашке.
Вы сопротивлялись, когда сотались почти без армии перед войной. Со шпионами в каждой жопе, с диверсантами, с врагами во власти.
Вы и сейчас не сопротивляетесь, чтобы освобидить Червинского.
Вы только ******* в интернете, какие все плохие - французы, поляки, немцы.
Французы очень плохие. И Цезари их херовые. И пилот ов они обучают хреново. ********** французы. Но вы - самыелуччие. Никто ж спорит. Я про цензоровских критиков, *****, способных только *******.
Ты мразь.
Де я, одоробло, писала, що українці не відбиваються від кацапів?
Ти, *******, читати не вмієш? Чи ти, *******, не розумієш написаного?
Я писала, ********, що Україна віддала рашці бомбардувальники і ракети. І пеерд війною армія була слабка.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F#%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
И в этой новости тоже.
До цирку та на шапіто люди теж ходять.
Головне - хто з наших Західних партнерів визнає @уйла легітимним @уйлом?
і терористом , вони їдуть до нього на уклін , це пі@дець 😡
Що з цими людьми діється важко сказати !!
Хоча б тому, що в Україні загинули мінімум 4 французькі добровльці, які насправді могли прекрасно жити у своїй Франції. Поки ви ******* на Цензорі, ці гарсони поклали своє життя за Україну.
Ви, плять, не їсте равликів та жаб? А Цезарі їсте? А тренування наших пілотів? А ракети з Франції? А все ж якусь таки підтримку у війні з Франції, без якої піпець був би сильнішим?
Ви просто огидні у своєму безумному каляканні. І аби ж то вояки, що ризикують своїм життям. А то сидить отаке перед компом і "я не їм равликів та жаб".
Жаб ніхто й у Франції не їсть. А равлики досить смачні, за смаком як гриби.
Але справа не в тому, плть. Ну зайде якийсь француз, наприклад, подивитися дописи. А тут отаке жлобілово розвели.
Чому той посол буде там присутній? Та тому що життя у Франції класнюче, не хоче Макрон, щоб летіли сюди ракети, якось намагається балансувати. А вам що з того посла у мацкві, коли у вас агенти параші у ОП сидять? Задовбали.
абсолютно нічого поганого про політику і іхнє відношення до Украіни !!
Ми їм за це дуже вдячні !!
Ну так, французи - не вояки. Вони живуть без напряга, добре їдять, не переробляють на роботі.
Але ж вони допомагають! До чого ж така бидляча неівдячність, оте ******** про жаб? Це аргумент?
не знаю скільки вам там живете, але гівна фанцузького добре набралися ) смачно? то їжте далі своїх жаб і сюди не лізьте.
а добре розуміти , що нам своє робити
це вбивати путлєрівську москальню доти , поки вся не здохне на нашій землі 🙁
нічого гнидіше немає наших, які з*лися з України і ллють бруд на свою Батьківщину здалека. Неймовірна потвора.
Посли там сидять, у мацквє.
Чому ви так не напружуєтесь з приводу утримання під вартю Червінського? Чому не кажете, що Єрмак - агент раші? Чому ви пристьобались до закордоння?
Розумію, чому Польша дала вам пенделя.
Так,так,вже всі знають,що він вів і веде зовнішні відносини з ерефією.
Що він керує,а не слуга,країною.
Що він легальний агент ерефії з позивними козирь,тімофєєв.
Взяти відососотворювачів з оп,познімати церемонію самопризначення призедента і запустити на каналі з скабєєвою,чи то пак,з мосейчук.