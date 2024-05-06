США не направлятимуть представника на "інавгурацію" Путіна, однак досі вважають його президентом

Представника від Сполучених Штатів Америки не буде на так званій інавгурації російського диктатора Володимира Путіна, яка запланована на 7 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це в понеділок увечері на брифінгу заявив Метью Міллер - речник Державного департаменту США.

Відповідаючи на запитання про те, чи направлятимуть США представника посольства на "інавгурацію" Путіна, зважаючи на те, що посол зараз перебуває за межами Москви, Міллер зазначив: "Ні, нашого представника не буде на його інавгурації".

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Однак він підтвердив висловлену раніше позицію Вашингтона про те, що вони й далі визнають диктатора Володимира Путіна президентом Росії.

"Ми однозначно не визнаємо ті вибори (президента в Росії. – Ред.) вільними та чесними, але він – президент Росії і продовжуватиме діяти в цій ролі", – роз'яснив позицію пояснив речник Держдепу.

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Які країни відмовились брати участь в "інавгурації"

Як відомо, так звана інавгурація правителя РФ Путіна має відбутися 7 травня. Кілька країн відмовилася відправляти своїх дипломатів на цей захід. Свої позиції вже оприлюднили Польща, Чехія, Німеччина, Естонія, Литва та Латвія. Також на церемонії не буде прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна.

Також повідомляється, що Міністерство закордонних справ України 6 травня опублікувало заяву щодо "інавгурації" російського диктатора Володимира Путіна. У зверненні МЗС закликало іноземні держави, міжнародні організації та громадськість також не визнавати результатів російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора Володимира Путіна.