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Новини
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США не направлятимуть представника на "інавгурацію" Путіна, однак досі вважають його президентом

путін

Представника від Сполучених Штатів Америки не буде на так званій інавгурації російського диктатора Володимира Путіна, яка запланована на 7 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це  в понеділок увечері на брифінгу заявив Метью Міллер - речник Державного департаменту США.

Відповідаючи на запитання про те, чи направлятимуть США представника посольства на "інавгурацію" Путіна, зважаючи на те, що посол зараз перебуває за межами Москви, Міллер зазначив: "Ні, нашого представника не буде на його інавгурації".

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Однак він підтвердив висловлену раніше позицію Вашингтона про те, що вони й далі визнають  диктатора Володимира Путіна президентом Росії.

"Ми однозначно не визнаємо ті вибори (президента в Росії. – Ред.) вільними та чесними, але він – президент Росії і продовжуватиме діяти в цій ролі", – роз'яснив позицію пояснив речник Держдепу.

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Які країни відмовились брати участь в "інавгурації"

Як відомо, так звана інавгурація правителя РФ Путіна має відбутися 7 травня. Кілька країн відмовилася відправляти своїх дипломатів на цей захід. Свої позиції вже оприлюднили  Польща, Чехія, Німеччина, Естонія, Литва та Латвія. Також на церемонії не буде прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна.

Також повідомляється, що Міністерство закордонних справ України 6 травня опублікувало заяву щодо "інавгурації" російського диктатора Володимира Путіна. У зверненні МЗС закликало іноземні держави, міжнародні організації та громадськість також не визнавати результатів російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора Володимира Путіна.

Автор: 

інавгурація (232) путін володимир (23765) США (22568)


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Топ коментарі
+12
Якии - ***** - президент - це вбивця!
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06.05.2024 22:21
+8
А мы до сих пор считаем его Ху#лом независимо от какой угодно по счёту его модели.
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06.05.2024 22:19
+5
а тут є логіка. щоб не було іллюзій про хароших рюскє.. бо скільки би там не приписали йому голосів, не варто кривити тут душею, бо насправді реально більше половини насілєнія цього лепрозорію таки проголосували за за це ху йло. тож і всі разом мають нести за це відповідальність.
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06.05.2024 22:33
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Походу будет "рязанский сахар"...
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06.05.2024 22:17 Відповісти
А ядеркою ЗСУ не планують лупанути?
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06.05.2024 22:18 Відповісти
Ні миж не орки і не будемо бити по теріторії РФ. бо постраждають мирні люди
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06.05.2024 22:21 Відповісти
І то правда!
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06.05.2024 22:22 Відповісти
це був сарказм. треба бити. ще з початку війни , а не соплі жувати
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06.05.2024 23:37 Відповісти
А мы до сих пор считаем его Ху#лом независимо от какой угодно по счёту его модели.
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06.05.2024 22:19 Відповісти
Якии - ***** - президент - це вбивця!
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06.05.2024 22:21 Відповісти
Не слухають Солов'я. А він же ж цілий професор. І "генерала СВР"...
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06.05.2024 22:26 Відповісти
а тут є логіка. щоб не було іллюзій про хароших рюскє.. бо скільки би там не приписали йому голосів, не варто кривити тут душею, бо насправді реально більше половини насілєнія цього лепрозорію таки проголосували за за це ху йло. тож і всі разом мають нести за це відповідальність.
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06.05.2024 22:33 Відповісти
А шо такоє? В адміністрації Байдена є кому пожать руку х..... І поспівати діфірамби. Он взяти Макфола ( того, що з комісії Дерьмак-Макфол). Був послом в рашці був особистим другом Суркова і нагороджений орденком за вклад. Той же Бернс теж посольствував у рашці і з х.....був на ти. Та і сам Керрі, відомий українофоб і близький товариш Коняри, каші не пересолив би. Вони і зараз в лізі путінферштейн від демократів.- І продовжують ставити палки в колеса героїчній боротьбі українського народу.
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06.05.2024 22:36 Відповісти
Правильно зачем ходить на инагурацию покойника которого скоро грохнут свои из-за убытков в нефтяном бизнесе.
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06.05.2024 22:37 Відповісти
Це тіпа маскальського "сравни". Як зрозуміти? Чи срав, чи ні ??
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06.05.2024 23:00 Відповісти
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06.05.2024 23:21 Відповісти
Как можно не признавать выборы, но признавать результаты выборов?
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06.05.2024 23:34 Відповісти
Не признали выборы свободными и демократичными.

Не свободные и тоталитарные, но выборы таки состоялись и их результат США признают.

А что его не признаёт Украина, если признали США - другой вопрос.
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06.05.2024 23:40 Відповісти
 
 