США не будут направлять представителя на "инаугурацию" Путина, однако до сих пор считают его президентом
Представителя от Соединенных Штатов Америки не будет на так называемой инаугурации российского диктатора Владимира Путина, которая запланирована на 7 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом в понедельник вечером на брифинге заявил Мэтью Миллер - представитель Государственного департамента США.
Отвечая на вопрос о том, будут ли США направлять представителя посольства на "инаугурацию" Путина, учитывая то, что посол сейчас находится за пределами Москвы, Миллер отметил: "Нет, нашего представителя не будет на его инаугурации".
Однако он подтвердил высказанную ранее позицию Вашингтона о том, что они и дальше признают диктатора Владимира Путина президентом России.
"Мы однозначно не признаем те выборы (президента в России. - Ред.) свободными и честными, но он - президент России и будет продолжать действовать в этой роли", - разъяснил позицию представитель Госдепа.
Какие страны отказались участвовать в "инаугурации"
Как известно, так называемая "инаугурация" главы РФ Путина запланирована на 7 мая. Ряд стран отказался отправлять своих дипломатов на это мероприятие. Такие заявления уже сделали Польша, Чехия, Германия, Эстония, Литва и Латвия. Кроме того, на церемонии не будет присутствовать премьер-министр Армении Никол Пашинян.
В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины 6 мая опубликовало заявление относительно "инаугурации" российского диктатора Владимира Путина. В котором призвало иностранные государства, международные организации и общественность также не признавать результатов российских псевдовыборов и легитимности российского диктатора Владимира Путина.
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Не свободные и тоталитарные, но выборы таки состоялись и их результат США признают.
А что его не признаёт Украина, если признали США - другой вопрос.