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Новости
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США не будут направлять представителя на "инаугурацию" Путина, однако до сих пор считают его президентом

путін

Представителя от Соединенных Штатов Америки не будет на так называемой инаугурации российского диктатора Владимира Путина, которая запланирована на 7 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом в понедельник вечером на брифинге заявил Мэтью Миллер - представитель Государственного департамента США.

Отвечая на вопрос о том, будут ли США направлять представителя посольства на "инаугурацию" Путина, учитывая то, что посол сейчас находится за пределами Москвы, Миллер отметил: "Нет, нашего представителя не будет на его инаугурации".

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Однако он подтвердил высказанную ранее позицию Вашингтона о том, что они и дальше признают диктатора Владимира Путина президентом России.

"Мы однозначно не признаем те выборы (президента в России. - Ред.) свободными и честными, но он - президент России и будет продолжать действовать в этой роли", - разъяснил позицию представитель Госдепа.

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Какие страны отказались участвовать в "инаугурации"

Как известно, так называемая "инаугурация" главы РФ Путина запланирована на 7 мая. Ряд стран отказался отправлять своих дипломатов на это мероприятие. Такие заявления уже сделали Польша, Чехия, Германия, Эстония, Литва и Латвия. Кроме того, на церемонии не будет присутствовать премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины 6 мая опубликовало заявление относительно "инаугурации" российского диктатора Владимира Путина. В котором призвало иностранные государства, международные организации и общественность также не признавать результатов российских псевдовыборов и легитимности российского диктатора Владимира Путина.

Автор: 

инаугурация (467) путин владимир (31217) США (26454)


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Топ комментарии
+12
Якии - ***** - президент - це вбивця!
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06.05.2024 22:21
+8
А мы до сих пор считаем его Ху#лом независимо от какой угодно по счёту его модели.
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06.05.2024 22:19
+5
а тут є логіка. щоб не було іллюзій про хароших рюскє.. бо скільки би там не приписали йому голосів, не варто кривити тут душею, бо насправді реально більше половини насілєнія цього лепрозорію таки проголосували за за це ху йло. тож і всі разом мають нести за це відповідальність.
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06.05.2024 22:33
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Правила форума Совет форумчан
Походу будет "рязанский сахар"...
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06.05.2024 22:17 Ответить
А ядеркою ЗСУ не планують лупанути?
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06.05.2024 22:18 Ответить
Ні миж не орки і не будемо бити по теріторії РФ. бо постраждають мирні люди
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06.05.2024 22:21 Ответить
І то правда!
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06.05.2024 22:22 Ответить
це був сарказм. треба бити. ще з початку війни , а не соплі жувати
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06.05.2024 23:37 Ответить
А мы до сих пор считаем его Ху#лом независимо от какой угодно по счёту его модели.
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06.05.2024 22:19 Ответить
Якии - ***** - президент - це вбивця!
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06.05.2024 22:21 Ответить
Не слухають Солов'я. А він же ж цілий професор. І "генерала СВР"...
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06.05.2024 22:26 Ответить
а тут є логіка. щоб не було іллюзій про хароших рюскє.. бо скільки би там не приписали йому голосів, не варто кривити тут душею, бо насправді реально більше половини насілєнія цього лепрозорію таки проголосували за за це ху йло. тож і всі разом мають нести за це відповідальність.
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06.05.2024 22:33 Ответить
А шо такоє? В адміністрації Байдена є кому пожать руку х..... І поспівати діфірамби. Он взяти Макфола ( того, що з комісії Дерьмак-Макфол). Був послом в рашці був особистим другом Суркова і нагороджений орденком за вклад. Той же Бернс теж посольствував у рашці і з х.....був на ти. Та і сам Керрі, відомий українофоб і близький товариш Коняри, каші не пересолив би. Вони і зараз в лізі путінферштейн від демократів.- І продовжують ставити палки в колеса героїчній боротьбі українського народу.
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06.05.2024 22:36 Ответить
Правильно зачем ходить на инагурацию покойника которого скоро грохнут свои из-за убытков в нефтяном бизнесе.
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06.05.2024 22:37 Ответить
Це тіпа маскальського "сравни". Як зрозуміти? Чи срав, чи ні ??
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06.05.2024 23:00 Ответить
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06.05.2024 23:21 Ответить
Как можно не признавать выборы, но признавать результаты выборов?
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06.05.2024 23:34 Ответить
Не признали выборы свободными и демократичными.

Не свободные и тоталитарные, но выборы таки состоялись и их результат США признают.

А что его не признаёт Украина, если признали США - другой вопрос.
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06.05.2024 23:40 Ответить
 
 