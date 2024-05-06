В "инаугурации" Путина примут участие представители семи стран ЕС, в том числе Франции, - Reuters

Семь государств Евросоюза отправят своих представителей для участия в так называемой инаугурации российского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет издание Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Издание приводит цитату неназванного европейского дипломата о том, что 20 стран-членов ЕС будут бойкотировать "инаугурацию" кремлевского правителя, но остальные семь государств пришлют своих представителей.

Кроме того, дипломатический источник в Париже отдельно уточнил Reuters, что "Франция будет представлена своим послом в России".

Этот же источник добавил, что Франция ранее осуждала репрессивные условия, в которых состоялись выборы, а также организацию выборов на оккупированных Россией украинских территориях, которые Париж считает нарушением международного права и Устава ООН.

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Какие страны отказались участвовать в "инаугурации"

Как известно, так называемая "инаугурация" главы РФ Путина запланирована на 7 мая. Ряд стран отказался отправлять своих дипломатов на это мероприятие. Такие заявления уже сделали Польша, Чехия, Германия, Эстония, Литва и Латвия. Кроме того, на церемонии не будет присутствовать премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины 6 мая опубликовало заявление относительно "инаугурации" российского диктатора Владимира Путина. В обращении МИД призвал иностранные государства, международные организации и общественность также не признавать результатов российских псевдовыборов и легитимности российского диктатора Владимира Путина.

Позже представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не будут направлять представителя на "инаугурацию" Путина, однако до сих пор считают его президентом.

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