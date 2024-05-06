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Новини
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В "інавгурації" Путіна візьмуть участь представники семи країн ЄС, в тому числі Франції, - Reuters

Стало відомо хто візьме участь в інавгурації Путіна

Сім держав Євросоюзу відправлять своїх представників для участі в так званій інавгурації російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише видання Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Видання наводить цитату неназваного європейського дипломата про те, що 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть "інавгурацію" кремлівського правителя, але решта сім держав надішлють своїх представників.

Крім того, дипломатичне джерело в Парижі окремо уточнило Reuters, що "Франція буде представлена своїм послом в Росії".

Це ж джерело додало, що Франція раніше засуджувала репресивні умови, в яких відбулись вибори, а також організацію виборів на окупованих Росією українських територіях, які Париж вважає порушенням міжнародного права і Статуту ООН.

Читайте: Путін доручив провести військові навчання щодо застосування нестратегічної ядерної зброї, - Міноборони РФ

Які країни відмовились брати участь в "інавгурації"

Як відомо, так звана інавгурація правителя РФ Путіна має відбутися 7 травня. Кілька країн відмовилася відправляти своїх дипломатів на цей захід. Свої позиції вже оприлюднили Польща, Чехія, Німеччина, Естонія, Литва та Латвія. Також на церемонії не буде прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна.

Також повідомляється, що Міністерство закордонних справ України 6 травня опублікувало заяву щодо "інавгурації" російського диктатора Володимира Путіна. У зверненні МЗС закликало іноземні держави, міжнародні організації та громадськість також не визнавати результатів російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора Володимира Путіна.

Пізніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати не направлятимуть представника на "інавгурацію" Путіна, однак досі вважають його президентом.

Також читайте: Росіяни на ТОТ планують зробити перегляд інавгурації Путіна примусовим, - ЦНС

Автор: 

інавгурація (232) путін володимир (23765) Євросоюз (13327)


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Топ коментарі
+20
В Крыму и ОРДЛО системно и долго работала пятая колонна КГБ мордора. Много лет. Кучма сидел в шпагате, Ющенко пытался что-то менять, но Крыму уделял мало внимания, а Януковиче подписал харьковский пакт и уничтожил украинскую армию. Потому ни Турчинов, ни Порошенко уже не могли опираться на надежные кадры в Крыму и ОРДЛО. У них не хватило времени - пуйло получил окно возможностей на переходном этапе после крови Майдана и он им воспользовался.
Хотел по всему юго-востоку - но в Харькове и Одессе народ Украины, а с ним Турчинов и Порошенко не дали этого сделать. Так что мимо кассы твоя попытка приравнять постмайданную власть и зеленого уклоуниста.
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07.05.2024 00:06
+19
Швец КГБист - пи-бол. Ему верить, себя не уважать. То, что он говорит не сбывается обычно. Недавно он предсказал, что F16 уже сегодня будут в Украине. Где они?
А тут пишут, что может быть будут осенью, еще неизвестно в каком году.
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06.05.2024 23:39
+17
Свинособака,тут водки нет...
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06.05.2024 23:39
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Макрон из штанов выпрыгивает, пытаясь доказать что Франция, как он недавно выразился, "не вассал Америки".
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07.05.2024 01:10 Відповісти
Француз там для того, щоб відлити у найвідповідальніший момент.
Щоб дзюрчання з мавзолею було чути на весь світ.
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07.05.2024 02:12 Відповісти
Макрон прямо таки хоче шоб у х...ла стався сердцевий напад - особливо після заяв про введення ФІЛ в Україну.
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07.05.2024 03:36 Відповісти
тут зарада, перемога, чи тактичний хід ?
а в коментх срачі, зовсім не про новину...
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07.05.2024 04:27 Відповісти
Тут про те що дєньгі нє пахнут, а самоє сладкоє ето власть.
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07.05.2024 08:43 Відповісти
Макрон вважає себе спадкоємцем де голля. Той всім, особливо американцям, крутив дулі -небажав залишати напризволяще колонії в Африці, друзяк з сирії та Ірану. Там де шикує цар бабуїнів - шикувала Франція. Ну яка у франції армія. Курям на сміх, а гонору. Як і у німців- боєготових 24 цезарів а понту ніби їх тьма.
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07.05.2024 07:27 Відповісти
Якесь роздвоєння особистості...
То Рада Європи затверджує резолюцію про невизнання виборів Путіна легітимними, то починає танці біля багаття типу участі в інавгурації...
Тут мимоволі хочеться нагадати про альтернативу хрестика або трусів.
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07.05.2024 08:27 Відповісти
А как дисал макрон, как дисал. Іще б ІФЛ на парад, по случаю каранаціі ввх. От уже ж перевертні.
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07.05.2024 08:41 Відповісти
Дивні люди. З одного боку подають на ***** в міжнародний розшук з другого, фактично, визнають його легітимність обрання.
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07.05.2024 08:44 Відповісти
"Reuters наводить цитату неназваного європейського дипломата" - це те ще джерело! На паркані пишуть правдивіше...
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07.05.2024 08:50 Відповісти
Не все так просто, малята!
Ну добре, Україна не признає Путіна за президента. Тоді з ким можливі переговори про припинення бойових дій і виведення россійських військ з території України? З Машкою Захаровою чі з Песковим?
Тому француза праві - якщо дипломатичні стосунки не розірвані то залишається необхідність тримати посла і визнавати керівника країни де-факто.
Так само, як і Зеленський після мая місяця теж буде керівником країни де-факто, з порушенням чинної Конституції. Бо жоден закон не може відмінити пряму дію статті Конституції!
І пять, як не тлумач і не перетирай хоч на сходці канституційних судів, хоч на всьоукраїнському зїзді вчітелів арифметики, так і залишиться пять!
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07.05.2024 09:02 Відповісти
Чому єрмаківська опа, два місяці тому,підготувала подання до конституційного суду щодо легітимності зеленського після 21 травня,але так і не внесла це подання до КСУ?Ящо б все було так просто, то КСУ вже давно б підтвердив легітимність сонцесяйного,на цьому питання було б закрите.Не все так просто,малята.
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07.05.2024 10:15 Відповісти
Ви двоє не признаєте а нас признають і допомогають весь Запад і с Зеленським а з ферором московитів - ні
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07.05.2024 10:39 Відповісти
Та все просто - потрібно щоб легітмність зеленського визнав Конституційний суд України.
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07.05.2024 10:49 Відповісти
Невизнання путіна Україною це тонкий натяк на ведення переговорів з тимчасовим представником який призначається у випадку смерті президента рф. Пропозиція запропонована, спостерігаємо хто наважиться на евтаназію невизнаного.
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07.05.2024 14:07 Відповісти
********* підора путіна. Будуть йому жезл в жопу засовувати. А ізвращенці типу горбана поїдуть на це дивитись.
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07.05.2024 10:30 Відповісти
Учасники "інавгурації" Путіна дуже сильно ризикують, бо можуть потрапити в авіа катастрофу, як було з польським урядом під Смоленськом, можуть бути отруєні полонієм як отруїли Литвиненко, або можуть бути вбиті в центрі Москви, як убили Немцова
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07.05.2024 10:38 Відповісти
https://espreso.tv/svit-frantsiya-vidpravit-svogo-predstavnika-na-inavguratsiyu-putina-reuters були представники на рівні посла в касапії від Франції, Угорщини, Словаччини, Греції, Мальти та Кіпру
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07.05.2024 17:28 Відповісти
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