В "інавгурації" Путіна візьмуть участь представники семи країн ЄС, в тому числі Франції, - Reuters

Сім держав Євросоюзу відправлять своїх представників для участі в так званій інавгурації російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише видання Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Видання наводить цитату неназваного європейського дипломата про те, що 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть "інавгурацію" кремлівського правителя, але решта сім держав надішлють своїх представників.

Крім того, дипломатичне джерело в Парижі окремо уточнило Reuters, що "Франція буде представлена своїм послом в Росії".

Це ж джерело додало, що Франція раніше засуджувала репресивні умови, в яких відбулись вибори, а також організацію виборів на окупованих Росією українських територіях, які Париж вважає порушенням міжнародного права і Статуту ООН.

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Які країни відмовились брати участь в "інавгурації"

Як відомо, так звана інавгурація правителя РФ Путіна має відбутися 7 травня. Кілька країн відмовилася відправляти своїх дипломатів на цей захід. Свої позиції вже оприлюднили Польща, Чехія, Німеччина, Естонія, Литва та Латвія. Також на церемонії не буде прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна.

Також повідомляється, що Міністерство закордонних справ України 6 травня опублікувало заяву щодо "інавгурації" російського диктатора Володимира Путіна. У зверненні МЗС закликало іноземні держави, міжнародні організації та громадськість також не визнавати результатів російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора Володимира Путіна.

Пізніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати не направлятимуть представника на "інавгурацію" Путіна, однак досі вважають його президентом.

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