В "інавгурації" Путіна візьмуть участь представники семи країн ЄС, в тому числі Франції, - Reuters
Сім держав Євросоюзу відправлять своїх представників для участі в так званій інавгурації російського диктатора Володимира Путіна.
Про це пише видання Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Видання наводить цитату неназваного європейського дипломата про те, що 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть "інавгурацію" кремлівського правителя, але решта сім держав надішлють своїх представників.
Крім того, дипломатичне джерело в Парижі окремо уточнило Reuters, що "Франція буде представлена своїм послом в Росії".
Це ж джерело додало, що Франція раніше засуджувала репресивні умови, в яких відбулись вибори, а також організацію виборів на окупованих Росією українських територіях, які Париж вважає порушенням міжнародного права і Статуту ООН.
Які країни відмовились брати участь в "інавгурації"
Як відомо, так звана інавгурація правителя РФ Путіна має відбутися 7 травня. Кілька країн відмовилася відправляти своїх дипломатів на цей захід. Свої позиції вже оприлюднили Польща, Чехія, Німеччина, Естонія, Литва та Латвія. Також на церемонії не буде прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна.
Також повідомляється, що Міністерство закордонних справ України 6 травня опублікувало заяву щодо "інавгурації" російського диктатора Володимира Путіна. У зверненні МЗС закликало іноземні держави, міжнародні організації та громадськість також не визнавати результатів російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора Володимира Путіна.
Пізніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати не направлятимуть представника на "інавгурацію" Путіна, однак досі вважають його президентом.
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Щоб дзюрчання з мавзолею було чути на весь світ.
а в коментх срачі, зовсім не про новину...
То Рада Європи затверджує резолюцію про невизнання виборів Путіна легітимними, то починає танці біля багаття типу участі в інавгурації...
Тут мимоволі хочеться нагадати про альтернативу хрестика або трусів.
Ну добре, Україна не признає Путіна за президента. Тоді з ким можливі переговори про припинення бойових дій і виведення россійських військ з території України? З Машкою Захаровою чі з Песковим?
Тому француза праві - якщо дипломатичні стосунки не розірвані то залишається необхідність тримати посла і визнавати керівника країни де-факто.
Так само, як і Зеленський після мая місяця теж буде керівником країни де-факто, з порушенням чинної Конституції. Бо жоден закон не може відмінити пряму дію статті Конституції!
І пять, як не тлумач і не перетирай хоч на сходці канституційних судів, хоч на всьоукраїнському зїзді вчітелів арифметики, так і залишиться пять!