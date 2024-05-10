Заявления роспропаганды о планах Польши аннексировать части Украины бессмысленны, - польский посол Гузы
Посол Польши в Украине Ярослав Гузы назвал "нелепостью" заявления российской пропаганды о якобы польских планах аннексировать часть украинских территорий. Он подчеркнул, что Польша не является имперским государством.
Об этом польский посол рассказал в интервью "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.
Дипломат заявил, что нужно быть готовыми к различным пропагандистским атакам, в том числе и к выдумкам России относительно якобы планов аннексии со стороны Польши. По его словам, такие заявления роспропаганды - это бессмыслица.
"Я не уверен, что кто-то в это верит в Польше или в Украине, ведь это вообще бессмыслица", - заявил Гузы.
Он подчеркнул, что Польша не является имперским государством.
"С Украиной единственные проблемы лежат в исторической плоскости, но в целом нас ждет позитивное будущее, где мы совместно работаем над тем, чтобы сделать соседство более безопасным и обеспечить нам всем благополучие", - считает посол.
Гузы также добавил, что несмотря на активизацию российской пропаганды, сегодня она осуществляет влияние на небольшую часть польского общества.
"Сегодня они, возможно, и имеют определенные успехи в охвате пропагандой определенных слоев общества, но это всегда лишь малая часть. Они эксплуатируют уже существующие проблемы, пытаются найти какие-то антиукраинские настроения, в том числе сквозь призму истории. Но они не способны качественно создавать новые конфликты. Они пытались что-то там раздуть из того единственного недоразумения, которое базировалось сугубо на экономических вопросах", - заявил польский посол.
Ранее Гузы сказал, что заявление о готовности Польши разместить на своей территории ядерное оружие является реакцией на соответствующий шаг, осуществленный Россией в Беларуси.
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