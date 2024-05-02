Польша сосредоточится на восстановлении и евроинтеграции Украины во время своего председательства в Совете ЕС, - Дуда

Польское председательство в Совете Европейского Союза, которое начнется в первой половине 2025 года, должно сосредоточиться на вопросах углубления контактов Евросоюза с США, евроинтеграции Украины и Молдовы и восстановлении нашей страны.

Об этом в речи по случаю 20-летия вступления Польши в ЕС заявил Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, приоритетами Польши во время председательства в Евросоюзе должны быть сотрудничество между ЕС и США, поддержка процесса евроинтеграции Украины, Молдовы и Западных Балкан, а также энергетическая трансформация и охрана климата.

Дуда сообщил, что во время председательства в Совете ЕС Польша должна организовать два больших саммита: Евросоюз - США и Евросоюз - Украина, который будет посвящен вопросам восстановления нашего государства и принятия его в евросообщество.

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Дуда выразил уверенность, что благодаря, в частности усилиям и помощи его страны, Украина сможет защитить суверенитет и независимость и в будущем будет надежным партнером Польши.

Как сообщалось ранее, Совет министров Польши 30 апреля принял законопроект о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории страны, в котором предусматривается дальнейшее сокращение ряда льгот.