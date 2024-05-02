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Польша сосредоточится на восстановлении и евроинтеграции Украины во время своего председательства в Совете ЕС, - Дуда

Польща сприятиме євроінтеграції та відбудові України

Польское председательство в Совете Европейского Союза, которое начнется в первой половине 2025 года, должно сосредоточиться на вопросах углубления контактов Евросоюза с США, евроинтеграции Украины и Молдовы и восстановлении нашей страны.

Об этом в речи по случаю 20-летия вступления Польши в ЕС заявил Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, приоритетами Польши во время председательства в Евросоюзе должны быть сотрудничество между ЕС и США, поддержка процесса евроинтеграции Украины, Молдовы и Западных Балкан, а также энергетическая трансформация и охрана климата.

Дуда сообщил, что во время председательства в Совете ЕС Польша должна организовать два больших саммита: Евросоюз - США и Евросоюз - Украина, который будет посвящен вопросам восстановления нашего государства и принятия его в евросообщество.

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Дуда выразил уверенность, что благодаря, в частности усилиям и помощи его страны, Украина сможет защитить суверенитет и независимость и в будущем будет надежным партнером Польши.

Как сообщалось ранее, Совет министров Польши 30 апреля принял законопроект о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории страны, в котором предусматривается дальнейшее сокращение ряда льгот.

Автор: 

Польша (8399) Украина (44914) Евросоюз (17061) Дуда Анджей (754)


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А де Перемога України?!

Звичайно міжнародні бабки пілити на «відбудові» України це легше…

А «Евроінтеграція по польски» це блокування єкспорту України в ЕС та обмеження її прав як « молодшого брата»?

Єх, Дуда, Дуда…
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02.05.2024 03:22 Ответить
Дуда знає багато https://bastion.tv/********-prezentuvala-u-katari-plan-zavershennya-vijni_n62376 підкилимного.
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02.05.2024 12:27 Ответить
если они высыпают наше зерно, то нахрена они нужны такие во главе?
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02.05.2024 06:31 Ответить
Отже фермери і мисливці знов кордон перекриють...
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02.05.2024 06:38 Ответить
Краще вже б почали працювати з 5-ю колоною московитів, яка вже готова до державного перевороту і фермери вже у цій армії.
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02.05.2024 09:08 Ответить
пщек воно і в африці пшек, ****
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02.05.2024 10:39 Ответить
 
 