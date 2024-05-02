Польща зосередиться на відбудові та євроінтеграції України під час свого головування в Раді ЄС, - Дуда

Польське головування в Раді Європейського Союзу, яке почнеться у першій половині 2025 року, має зосередитися на питаннях поглиблення контактів Євросоюзу зі США, євроінтеграції України й Молдови та відбудові нашої країни.

Про це у промові з нагоди 20-річчя вступу Польщі до ЄС заявив Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, пріоритетами Польщі під час головування в Євросоюзі мають бути співпраця між ЄС і США, підтримка процесу євроінтеграції України, Молдови та Західних Балкан, а також енергетична трансформація й охорона клімату.

Дуда повідомив, що під час головування в Раді ЄС Польща має організувати два великі саміти: Євросоюз - США та Євросоюз - Україна, який буде присвячений питанням відбудови нашої держави та прийняття її до євроспільноти.

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Дуда висловив упевненість, що завдяки, зокрема зусиллям і допомозі його країни, Україна зможе захистити суверенітет і незалежність і в майбутньому буде надійним партнером Польщі.

Як повідомлялось раніше, Рада міністрів Польщі 30 квітня ухвалила законопроєкт про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території країни, у якому передбачається подальше скорочення низки пільг.