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Польща зосередиться на відбудові та євроінтеграції України під час свого головування в Раді ЄС, - Дуда

Польща сприятиме євроінтеграції та відбудові України

Польське головування в Раді Європейського Союзу, яке почнеться у першій половині 2025 року, має зосередитися на питаннях поглиблення контактів Євросоюзу зі США, євроінтеграції України й Молдови та відбудові нашої країни.

Про це у промові з нагоди 20-річчя вступу Польщі до ЄС заявив Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, пріоритетами Польщі під час головування в Євросоюзі мають бути співпраця між ЄС і США, підтримка процесу євроінтеграції України, Молдови та Західних Балкан, а також енергетична трансформація й охорона клімату.

Дуда повідомив, що під час головування в Раді ЄС Польща має організувати два великі саміти: Євросоюз - США та Євросоюз - Україна, який буде присвячений питанням відбудови нашої держави та прийняття її до євроспільноти.

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Дуда висловив упевненість, що завдяки, зокрема зусиллям і допомозі його країни, Україна зможе захистити суверенітет і незалежність і в майбутньому буде надійним партнером Польщі.

Як повідомлялось раніше, Рада міністрів Польщі 30 квітня ухвалила законопроєкт про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території країни, у якому передбачається подальше скорочення низки пільг.

Автор: 

Польща (8479) Україна (5862) Євросоюз (13315) Дуда Анджей (770)


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А де Перемога України?!

Звичайно міжнародні бабки пілити на «відбудові» України це легше…

А «Евроінтеграція по польски» це блокування єкспорту України в ЕС та обмеження її прав як « молодшого брата»?

Єх, Дуда, Дуда…
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02.05.2024 03:22 Відповісти
Дуда знає багато https://bastion.tv/********-prezentuvala-u-katari-plan-zavershennya-vijni_n62376 підкилимного.
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02.05.2024 12:27 Відповісти
если они высыпают наше зерно, то нахрена они нужны такие во главе?
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02.05.2024 06:31 Відповісти
Отже фермери і мисливці знов кордон перекриють...
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02.05.2024 06:38 Відповісти
Краще вже б почали працювати з 5-ю колоною московитів, яка вже готова до державного перевороту і фермери вже у цій армії.
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02.05.2024 09:08 Відповісти
пщек воно і в африці пшек, ****
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02.05.2024 10:39 Відповісти
 
 