Польща може затопити деякі ділянки кордону з Росією та Білоруссю

Польща планує створити на кордоні з Росією і Білоруссю систему укріплень, бункерів та інших перешкод завдовжки 400 кілометрів. Зокрема, частину з ділянок затоплять.

Про це в ефірі TVN24 повідомив прем’єр-міністр країни Дональд Туск, передає Укрінформ.

"Це будуть укріплення, укриття та інфраструктура, які відновлять відчуття безпеки та нормальності для людей, які там живуть. Це буде все, зокрема заліснення, а там, де потрібно – затоплені ділянки", – пояснив голова польського уряду.

Раніше Туск заявляв, що уряд скерує понад $2,5 млрд на зміцнення східного кордону Польщі у межах програми "Щит Схід". За його словами кошти вже виділяються, а відповідні роботи тривають.

Якк повідомлялося, Європейський інвестиційний банк виділить Польщі 300 млн євро на супутниковий компонент для захисту неба.