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Ночью россияне атаковали Хмельнитчину: в Староконстантинове были перебои с электроснабжением

ракета,х-101

В ночь на 26 мая российские захватчики нанесли ракетно-шахетный удар по Хмельницкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

Он отметил, что в пределах области силы ПВО сбили 6 БпЛА и 1 ракету.

"Из-за вражеской атаки в одном из городов области от электроэнергии было отключено 3 тыс. абонентов. Сейчас все потребители подключены к энергосети", - говорится в сообщении.

По информации местных Telegram-каналов, свет отсутствовал у жителей Староконстантинова.

Как добавил Тюрин, в результате этой атаки информация о травмированных и разрушениях не поступала.

Напомним, ночью 26 мая российская армия нанесла массированный комбинированный ракетный удар. Взрывы раздавались в разных регионах.

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Автор: 

обстрел (27057) Хмельнитчина (896)


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https://x.com/war_monitor_ua/status/1794548177045225636
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26.05.2024 09:45 Ответить
 
 