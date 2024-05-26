Ночью россияне атаковали Хмельнитчину: в Староконстантинове были перебои с электроснабжением
В ночь на 26 мая российские захватчики нанесли ракетно-шахетный удар по Хмельницкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.
Он отметил, что в пределах области силы ПВО сбили 6 БпЛА и 1 ракету.
"Из-за вражеской атаки в одном из городов области от электроэнергии было отключено 3 тыс. абонентов. Сейчас все потребители подключены к энергосети", - говорится в сообщении.
По информации местных Telegram-каналов, свет отсутствовал у жителей Староконстантинова.
Как добавил Тюрин, в результате этой атаки информация о травмированных и разрушениях не поступала.
Напомним, ночью 26 мая российская армия нанесла массированный комбинированный ракетный удар. Взрывы раздавались в разных регионах.
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