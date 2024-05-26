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Росіяни вночі атакували Хмельниччину: у Старокостянтинові були перебої з електропостачанням

ракета,х-101

У ніч проти 26 травня російські загарбники завдали ракетно-шахедного удару по Хмельницькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Він зазначив, що в межах області сили ППО збили 6 БпЛА і 1 ракету.

"Через ворожу атаку в одному з міст області від електроенергії було відключено 3 тис. абонентів. Наразі усі споживачі підключені до енергомережі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, світло було відсутнє у мешканців Старокостянтинова.

Як додав Тюрін, внаслідок цієї атаки інформація щодо травмованих та руйнувань не надходила.

Нагадаємо, вночі 26 травня російська армія завдала масованого комбінованого ракетного удару. Вибухи лунали у різних регіонах.

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Автор: 

обстріл (28378) Хмельниччина (914)


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https://x.com/war_monitor_ua/status/1794548177045225636
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26.05.2024 09:45 Відповісти
 
 