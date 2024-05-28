Ракетный удар РФ по Снигиревке: двое раненых в тяжелом состоянии в реанимации

Вчера, 27 мая, в 14:00 враг нанес ракетный удар по гражданским объектам в городе Снигиревка Снигиревской громады на Николаевщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия удара по Снигиревке

По его словам, в результате удара возник пожар кафе, автомагазина и шиномонтажа, который был оперативно ликвидирован. Взрывной волной повреждены автомойка самообслуживания и шесть автомобилей. Три человека погибли, шестеро пострадали, среди которых - трое несовершеннолетних. Двое раненых находятся в реанимации, состояние - стабильно тяжелое, одна из раненых в удовлетворительном состоянии, трем помощь оказана амбулаторно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Три человека погибли и шесть пострадали в результате атаки РФ на Снигиревку. ФОТОрепортаж (обновлено)

Обстрелы Очаковской громады

Также по данным ОВА, вчера, 27 мая, в 08:20, 09:11, 10:40, 18:36 и сегодня, 28 мая, в 05:43 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что днем 27 мая войска РФ нанесли ракетный удар по Снигиревке Николаевской области.