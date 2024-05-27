Три человека погибли и шесть пострадали в результате атаки РФ на Снигиревку. ФОТОрепортаж (обновлено)
В результате российского удара по г. Снигиревка на Николаевщине погибли два человека, их тела обнаружили во время разбора завалов.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня под обстрелом врага оказались гражданские объекты области. Днем в результате ракетного удара по г. Снигиревка возник пожар кафе, автомагазина и шиномонтажа, взрывной волной повреждена автомойка самообслуживания", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пожарные ликвидировали пожар на площади 300 кв. м.
Сейчас известно о пяти пострадавших, среди которых - 17-летние девушка и парень.
Кроме того, во время разбора завалов обнаружены тела двух погибших людей. Работы продолжаются.
Обновленная информация
Позже начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате российской атаки на Снигиревку погибли три человека и шесть пострадали.
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