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Три человека погибли и шесть пострадали в результате атаки РФ на Снигиревку. ФОТОрепортаж (обновлено)

В результате российского удара по г. Снигиревка на Николаевщине погибли два человека, их тела обнаружили во время разбора завалов.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня под обстрелом врага оказались гражданские объекты области. Днем в результате ракетного удара по г. Снигиревка возник пожар кафе, автомагазина и шиномонтажа, взрывной волной повреждена автомойка самообслуживания", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пожарные ликвидировали пожар на площади 300 кв. м.

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Удар по Снігурівці 27 травня

Сейчас известно о пяти пострадавших, среди которых - 17-летние девушка и парень.

Кроме того, во время разбора завалов обнаружены тела двух погибших людей. Работы продолжаются.

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Удар по Снігурівці 27 травня
Удар по Снігурівці 27 травня

Обновленная информация

Позже начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате российской атаки на Снигиревку погибли три человека и шесть пострадали.

Удар РФ по Снігурівці
Удар РФ по Снігурівці
Удар РФ по Снігурівці

Автор: 

Николаевская область (2128) обстрел (27275)


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27.05.2024 17:53 Ответить
З ким ці виродки воюють так це мирними людьми ,путін труслива нікчемна мерзота скілдьки ти паскуда біди принесло, здохни погань разом з своєю родиною.
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27.05.2024 18:31 Ответить
 
 