Три человека погибли и шесть пострадали в результате атаки РФ на Снигиревку. ФОТОрепортаж (обновлено)

В результате российского удара по г. Снигиревка на Николаевщине погибли два человека, их тела обнаружили во время разбора завалов.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня под обстрелом врага оказались гражданские объекты области. Днем в результате ракетного удара по г. Снигиревка возник пожар кафе, автомагазина и шиномонтажа, взрывной волной повреждена автомойка самообслуживания", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пожарные ликвидировали пожар на площади 300 кв. м.

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Сейчас известно о пяти пострадавших, среди которых - 17-летние девушка и парень.

Кроме того, во время разбора завалов обнаружены тела двух погибших людей. Работы продолжаются.

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Позже начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате российской атаки на Снигиревку погибли три человека и шесть пострадали.





