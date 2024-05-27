Три людини загинули і шість постраждали внаслідок атаки РФ на Снігурівку. ФОТОрепортаж (оновлено)
У результаті російського удару по м. Снігурівка на Миколаївщині загинули три людини, ще шість осіб постраждали.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні під обстрілом ворога опинились цивільні об'єкти області. Вдень в результаті ракетного удару по м. Снігурівка виникла пожежа кав'ярні, автомагазину та шиномонтажу, вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, вогнеборці ліквідували пожежу на площі 300 кв. м.
Нині відомо про п'ятьох постраждалих, серед яких – 17-річні дівчина та хлопець.
Крім того, під час розбору завалів виявлено тіла двох загиблих людей. Роботи тривають.
Оновлена інформація
Пізніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок російської атаки на Снігурівку загинули три людини та шість постраждали.
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