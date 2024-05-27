Три людини загинули і шість постраждали внаслідок атаки РФ на Снігурівку. ФОТОрепортаж (оновлено)

У результаті російського удару по м. Снігурівка на Миколаївщині загинули три людини, ще шість осіб постраждали.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під обстрілом ворога опинились цивільні об'єкти області. Вдень в результаті ракетного удару по м. Снігурівка виникла пожежа кав'ярні, автомагазину та шиномонтажу, вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вогнеборці ліквідували пожежу на площі 300 кв. м.

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Нині відомо про п'ятьох постраждалих, серед яких – 17-річні дівчина та хлопець.

Крім того, під час розбору завалів виявлено тіла двох загиблих людей. Роботи тривають.

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Пізніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок російської атаки на Снігурівку загинули три людини та шість постраждали.





