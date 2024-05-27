УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9113 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
2 363 2

Три людини загинули і шість постраждали внаслідок атаки РФ на Снігурівку. ФОТОрепортаж (оновлено)

У результаті російського удару по м. Снігурівка на Миколаївщині загинули три людини, ще шість осіб постраждали.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під обстрілом ворога опинились цивільні об'єкти області. Вдень в результаті ракетного удару по м. Снігурівка виникла пожежа кав'ярні, автомагазину та шиномонтажу, вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вогнеборці ліквідували пожежу на площі 300 кв. м.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили ракетою по Снігурівці: поцілили у мийку, дві людини поранено

Удар по Снігурівці 27 травня

Нині відомо про п'ятьох постраждалих, серед яких – 17-річні дівчина та хлопець.

Крім того, під час розбору завалів виявлено тіла двох загиблих людей. Роботи тривають.

Також дивіться: Рашисти вдарили по селу Мартове на Харківщині: Поранено жінку. ФОТОрепортаж

Удар по Снігурівці 27 травня
Удар по Снігурівці 27 травня

Оновлена інформація

Пізніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок російської атаки на Снігурівку загинули три людини та шість постраждали.

Удар РФ по Снігурівці
Удар РФ по Снігурівці
Удар РФ по Снігурівці

Автор: 

Миколаївська область (2274) обстріл (28486)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
*************** *********** горите в аду......................................................................................................
показати весь коментар
27.05.2024 17:53 Відповісти
З ким ці виродки воюють так це мирними людьми ,путін труслива нікчемна мерзота скілдьки ти паскуда біди принесло, здохни погань разом з своєю родиною.
показати весь коментар
27.05.2024 18:31 Відповісти
 
 