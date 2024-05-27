Рашисти вдарили по селу Мартове на Харківщині: Поранено жінку. ФОТОрепортаж

Російські окупанти завдали артилерійського удару по Чугуївському району Харківщини, внаслідок чого поранення дістала 69-річна жінка.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 9:20 окупанти вдарили з артилерії по селу Мартове Чугуївського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі.

Поранення дістала 69-річна жінка. Попередньо, війська РФ атакували село двома УМПБ Д-30.

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