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Рашисти вдарили по селу Мартове на Харківщині: Поранено жінку. ФОТОрепортаж

Російські окупанти завдали артилерійського удару по Чугуївському району Харківщини, внаслідок чого поранення дістала 69-річна жінка.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 9:20 окупанти вдарили з артилерії по селу Мартове Чугуївського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі.

Поранення дістала 69-річна жінка. Попередньо, війська РФ атакували село двома УМПБ Д-30.

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Росіяни обстріляли Мартове на Харківщині
Росіяни обстріляли Мартове на Харківщині
Росіяни обстріляли Мартове на Харківщині
Росіяни обстріляли Мартове на Харківщині

Автор: 

обстріл (28486) Харківщина (6054)


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Мартове

Бєрєзньовоє...
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27.05.2024 15:10 Відповісти
Це точно по Мартовому прилетіло? Бо до найближчих позицій 40 верст буде.
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27.05.2024 15:58 Відповісти
Кажуть дальність до 90-100км
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27.05.2024 19:38 Відповісти
 
 