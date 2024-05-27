Рашисты ударили по селу Мартово на Харьковщине: Ранена женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Чугуевскому району Харьковской области, в результате чего ранения получила 69-летняя женщина.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.
Около 9:20 оккупанты ударили из артиллерии по селу Мартово Чугуевского района. В результате обстрела повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Ранения получила 69-летняя женщина. Предварительно, войска РФ атаковали село двумя УМПБ Д-30.
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