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Рашисты ударили по селу Мартово на Харьковщине: Ранена женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Чугуевскому району Харьковской области, в результате чего ранения получила 69-летняя женщина.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

Около 9:20 оккупанты ударили из артиллерии по селу Мартово Чугуевского района. В результате обстрела повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Ранения получила 69-летняя женщина. Предварительно, войска РФ атаковали село двумя УМПБ Д-30.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На подступах к Часову Яру продолжаются интенсивные бои, Силы обороны контратакуют в районах Волчанска и Старицы на Харьковщине, - Нацгвардия

Росіяни обстріляли Мартове на Харківщині
Росіяни обстріляли Мартове на Харківщині
Росіяни обстріляли Мартове на Харківщині
Росіяни обстріляли Мартове на Харківщині

Автор: 

обстрел (27275) Харьковщина (5577)


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Мартове

Бєрєзньовоє...
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27.05.2024 15:10 Ответить
Це точно по Мартовому прилетіло? Бо до найближчих позицій 40 верст буде.
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27.05.2024 15:58 Ответить
Кажуть дальність до 90-100км
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27.05.2024 19:38 Ответить
 
 