В Одесі пролунав вибух: Росіяни випустили балістику
Російські окупаційні війська атакують Одесу балістикою.
Про це повідомив мер Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.
"Знову балістика в напрямку Одещини!" - зазначив очільник міста.
Суспільне повідомило про вибух в Одесі.
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Sergiy Vitalyovich
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