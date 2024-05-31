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Новини Війна
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Ворог вдарив ракетою з касетним боєприпасом по припортовій інфраструктурі Одеси. Двоє людей поранені (оновлено)

В Одесі пролунав вибух

Ввечері, 31 травня, російські окупанти завдали удару по Одесі. Попередньо, загарбники атакували балістичною ракетою з касетним боєприпасом. Двоє осіб зазнали поранень.

Про це повідомило "Суспільне" в Telegram, повідомляє Цензор.НЕТ.

В Одесі та ще низці областей було оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних силах ЗСУ о 19:24 попереджали, що тривога була оголошена через загрозу застосування загарбниками балістичного озброєння.

Згодом о 19:29 "Суспільне" повідомило, що в Одесі пролунав вибух.

Оновлена інформація 

Згодом керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що увечері 31 травня російські загарбники обстріляли припортову інфраструктуру Одеси. Попередньо, ворожа атака була здійснена балістичною ракетою з касетним боєприпасом.

Двоє людей: 28-річна дівчина та 37-річний чоловік дістали осколкові поранення.

"Наразі вони госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога", - розповів Кіпер. 

Нагадаємо, що ввечері 28 травня російські окупанти атакували припортову інфраструктуру Одеси.

Читайте також: В Одесі пролунав вибух: Росіяни випустили балістику

Автор: 

обстріл (28449) Одеса (5452)


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......це Іскандер.......знищено в повітрі .....
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31.05.2024 20:06 Відповісти
Слава Богу!!! пиня, сдохни !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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31.05.2024 20:17 Відповісти
...з касетною БЧ...
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31.05.2024 20:24 Відповісти
А вже є чим?
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31.05.2024 20:32 Відповісти
Бахнуло здорово((
Хоча не дивно, враховуючи їхню тугу за паромами))
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31.05.2024 20:31 Відповісти
Бл.ха муха - "Про це https://t.me/suspilnenews/33571 повідомило "Суспільне"..."

Про це повідомив я у коментарях на Цензорі, ще й із зазначенням що це була балістика!
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31.05.2024 20:55 Відповісти
Слід зазначити, що балістична ракета "Іскандер М" з касетної бойовою частиною розривається над поверхнею, щоб збільшити радіус ураження, так що не факт що це було збиття.
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01.06.2024 00:33 Відповісти
 
 