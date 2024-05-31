Ворог вдарив ракетою з касетним боєприпасом по припортовій інфраструктурі Одеси. Двоє людей поранені (оновлено)

Ввечері, 31 травня, російські окупанти завдали удару по Одесі. Попередньо, загарбники атакували балістичною ракетою з касетним боєприпасом. Двоє осіб зазнали поранень.

Про це повідомило "Суспільне" в Telegram, повідомляє Цензор.НЕТ.

В Одесі та ще низці областей було оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних силах ЗСУ о 19:24 попереджали, що тривога була оголошена через загрозу застосування загарбниками балістичного озброєння.

Згодом о 19:29 "Суспільне" повідомило, що в Одесі пролунав вибух.

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Згодом керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що увечері 31 травня російські загарбники обстріляли припортову інфраструктуру Одеси. Попередньо, ворожа атака була здійснена балістичною ракетою з касетним боєприпасом.

Двоє людей: 28-річна дівчина та 37-річний чоловік дістали осколкові поранення.

"Наразі вони госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога", - розповів Кіпер.

Нагадаємо, що ввечері 28 травня російські окупанти атакували припортову інфраструктуру Одеси.

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