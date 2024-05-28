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Вибух в Одесі: окупанти атакували припортову інфраструктуру міста

Вибух в Одесі: окупанти атакували припортову інфраструктуру міста

Вдень 28 травня російські загарбники завдали ракетного удару по припортовій інфраструктурі Одеси.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, вдень 28 травня збройні сили РФ завдали ракетного удару по припортовій інфраструктурі Одеси", - йдеться у повідомленні відомства.

Наразі встановлюється повний перелік руйнувань та пошкоджень. На місці чергового воєнного злочину росіян працюють прокурори та слідчі.

Крім цього, у прокуратурі повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що близько 16:21 в Одесі пролунав вибух. Мер міста Геннадій Труханов повідомляв, що росіяни запустили балістику.

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Якого буя? Щєля кожен день підписує безпекові угоди. Як пуйло взагалі наважується обстрілювати Україну після таких потужних угод?
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28.05.2024 23:37 Відповісти
Так ці угоди тільки для себе коханого
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29.05.2024 11:17 Відповісти
 
 