Взрыв в Одессе: захватчики напали на портовую инфраструктуру города

Днем 28 мая российские захватчики нанесли ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, днем 28 мая вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас устанавливается полный перечень разрушений и повреждений. На месте очередного военного преступления россиян работают прокуроры и следователи.

Кроме этого, в прокуратуре сообщили, что начато досудебное расследование по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что около 16:21 в Одессе прогремел взрыв. Мэр города Геннадий Труханов сообщал, что россияне запустили баллистику.

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