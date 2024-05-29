РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5786 посетителей онлайн
Новости Война
3 364 2
обстрел (25772) Одесса (7740)

Взрыв в Одессе: захватчики напали на портовую инфраструктуру города

Вибух в Одесі: окупанти атакували припортову інфраструктуру міста

Днем 28 мая российские захватчики нанесли ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, днем 28 мая вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас устанавливается полный перечень разрушений и повреждений. На месте очередного военного преступления россиян работают прокуроры и следователи.

Кроме этого, в прокуратуре сообщили, что начато досудебное расследование по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что около 16:21 в Одессе прогремел взрыв. Мэр города Геннадий Труханов сообщал, что россияне запустили баллистику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе раздался взрыв: Россияне выпустили баллистику
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якого буя? Щєля кожен день підписує безпекові угоди. Як пуйло взагалі наважується обстрілювати Україну після таких потужних угод?
показать весь комментарий
28.05.2024 23:37 Ответить
Так ці угоди тільки для себе коханого
показать весь комментарий
29.05.2024 11:17 Ответить
 
 