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Новини Війна
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Шість ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС здійснюють політ у напрямку пускових рубежів, - Повітряні сили ЗСУ

ту95мс

Шість російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС рухаються у напрямку пускових рубежів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано активність 4-х бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья (Мурманська область) та 2-х бортів Ту-95МС з аеродрому Енгельс (Саратовська область), що здійснюють політ у напрямку пускових рубежів", - ідеться у повідомленні.

Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС є носіями крилатих ракет, якими окупанти завдають ударів по Україні.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

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Автор: 

крилаті ракети (1073) Повітряні сили (2636)


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Топ коментарі
+12
А тим часом дискусія про те стріляти чи не стріляти по рашці західною зброєю продовжується.
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01.06.2024 02:31
+9
Авіабаза Оленья розташована на Кольському півострові поблизу кордону з Фінляндією. Найкоротша відстань до фінського кордону становить близько 150 км, 1 788 км від північного кордону України.
Потрібно у фінських союзників орендувати якийсь "сарай" для дронів.
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01.06.2024 03:02
+7
шоб ви суки всі в тумані згубились та й радар на Марс націлився
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01.06.2024 02:50
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А тим часом дискусія про те стріляти чи не стріляти по рашці західною зброєю продовжується.
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01.06.2024 02:31 Відповісти
Запам'ятайте, санкції накладені на РФ, а захищатися заборонено Україні. Головне не переплутати.
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01.06.2024 08:14 Відповісти
шоб ви суки всі в тумані згубились та й радар на Марс націлився
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01.06.2024 02:50 Відповісти
Опять этот аэродром Баранья, неужели нельзя его нахрен расхерачить ???
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01.06.2024 02:54 Відповісти
Можна..Ядренай бондбой..
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01.06.2024 03:01 Відповісти
Можна розхирячить за допомогою асфальту. Асфальтні війська мають більший бюджет ніж МО воюючої країни.
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01.06.2024 08:18 Відповісти
Авіабаза Оленья розташована на Кольському півострові поблизу кордону з Фінляндією. Найкоротша відстань до фінського кордону становить близько 150 км, 1 788 км від північного кордону України.
Потрібно у фінських союзників орендувати якийсь "сарай" для дронів.
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01.06.2024 03:02 Відповісти
Дрон Головного управління розвідки Міноборони України 26 травня атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М", розташовану в місті Орськ Оренбурзької області РФ.

Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до обʼєкту противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе". (с)

Інше питання, що там захищено ППО по максимуму і треба відправляти під сотню, щоб щось долетіло
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01.06.2024 03:22 Відповісти
Все ППО кацапів захищає ***** і символ його комплексів - ну міст ну той шо найдовший . Такшо по максимуму там напевно і ніту .
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01.06.2024 03:29 Відповісти
Дрон дуже повiльний, а атакамс де долетить. Тут тамагавк треба.
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01.06.2024 03:33 Відповісти
1800 це по прямій, а потрібно облітати два округи прикриті ППО. Виходить блицько 2500. На таку дальність наші дрони не літають. Знищити обєкт або літаки в польоті доведеться в інший спосіб
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01.06.2024 03:33 Відповісти
Потрібно туди Арестовича закинути, тей все зробить, для нього 1700 км по мінному полю пройти як два пальці ………
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01.06.2024 08:20 Відповісти
Мразота вже якась надала ракети чи своїх наробили!!!
Лайно то а не санкції якщо рашисти й досі зброю можуть виготовляти!!!
Й пілоти рашиські не дохнуть "у ДТП" масово..... !
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01.06.2024 03:47 Відповісти
Зате у нас багато спецназів і масовик-затєйнік Буданов, який вже рік смакує каву в Ялті...
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01.06.2024 04:45 Відповісти
Запускаю гади з Каспійського моря. Патріотом не достанеш.
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01.06.2024 06:25 Відповісти
Шлюхіди летіли кругами через всю країну аж до Бурштина. Там явно більше 2000 км.
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01.06.2024 06:57 Відповісти
А рубіж пуску це де?
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01.06.2024 07:51 Відповісти
Видимо день и ночь будут очень тревожными!!!
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01.06.2024 09:04 Відповісти
 
 