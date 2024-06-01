Шість ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС здійснюють політ у напрямку пускових рубежів, - Повітряні сили ЗСУ
Шість російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС рухаються у напрямку пускових рубежів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Зафіксовано активність 4-х бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья (Мурманська область) та 2-х бортів Ту-95МС з аеродрому Енгельс (Саратовська область), що здійснюють політ у напрямку пускових рубежів", - ідеться у повідомленні.
Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС є носіями крилатих ракет, якими окупанти завдають ударів по Україні.
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.
Топ коментарі
+12 Марта Шепель #549182
показати весь коментар01.06.2024 02:31
+9 Victor Litarchuk
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+7 Инь Янь #217452
показати весь коментар01.06.2024 02:50
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Потрібно у фінських союзників орендувати якийсь "сарай" для дронів.
Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до обʼєкту противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе". (с)
Інше питання, що там захищено ППО по максимуму і треба відправляти під сотню, щоб щось долетіло
Лайно то а не санкції якщо рашисти й досі зброю можуть виготовляти!!!
Й пілоти рашиські не дохнуть "у ДТП" масово..... !