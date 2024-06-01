Шість ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС здійснюють політ у напрямку пускових рубежів, - Повітряні сили ЗСУ

Шість російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС рухаються у напрямку пускових рубежів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано активність 4-х бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья (Мурманська область) та 2-х бортів Ту-95МС з аеродрому Енгельс (Саратовська область), що здійснюють політ у напрямку пускових рубежів", - ідеться у повідомленні.

Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС є носіями крилатих ракет, якими окупанти завдають ударів по Україні.

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