Рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури
Вночі 1 червня 2024 року війська РФ масовано атакували Запоріжжя.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ворог поцілив в один із обʼєктів енергетичної інфраструктури. Є руйнування. Пошкоджено також понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери.
Окрім того, Федоров інформує, що люди не постраждали.
Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.
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30 років населення України обирало у владу зрадників, корупціонерів, бариг, зеків, недорозвинених і всяке інше бидло. Кричали, що московити наші браття, НАТО геть і т.п.
А тепер що ви хочете від Європи? Вони вважають населення України (в більшості) є недорозвинене бидло. Судячи з результатів усіх виборів, вони праві.
Ну , думаю, може знов прилетіти від Путла і , на жаль , не помилився ... ось сьогодні вночі на ДніпроГЕС знов прилетіло , бухало так , що у дворі сигналізація авто давно так не верещала , а сполохи від вибухів були видно дуже далеко.
Я вже давно помітив - як тільки Найвеличніший Лідер ********** підпише чергову "безпекову угоду" - Путло одразу радісно на це салютує ракетами-шахедам-КАБами, підкреслюючи, що йому дуже до вподоби мати черговий привід для подібного святкового салюту.
І що ж ти там , Вова Оманський, підписуєш , якщо у відповідь все летить і летить в Україну ?
Схоже , що підписання "безпекових угод" - це черговий нікчемний ЗЕперформанс для віджволікання "мудрого наріда73%" від поганих реалій.
Ці так звані "безпекові угоди" навіть в Верховну Раду не передають на ратифікацію !
Як же ВСЕ ПОГАНО!