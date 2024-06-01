Рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури

Вночі 1 червня 2024 року війська РФ масовано атакували Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог поцілив в один із обʼєктів енергетичної інфраструктури. Є руйнування. Пошкоджено також понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери.

Окрім того, Федоров інформує, що люди не постраждали.

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Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.