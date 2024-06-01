Окупанти обстріляли дві теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання
У ніч на 1 червня 2024 року під час масованої атаки війська РФ обстріляли теплоелектростанції ДТЕК.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
"І знову вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв дві наші ТЕС", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики наразі працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Також у ДТЕК інформують, що це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці.
"З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло", - уточнили у компанії.
Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року
Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.
За даними Повітряних сил, у ніч на 1 червня 2024 року було знищено 35 із 53 ракет та 46 із 47 "Шахедів".
Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.
Окрім того, ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Також окупанти завдали ракетного удару по Балаклії. Є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.
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восени, можна підняти і в грудні.
українці, все відремонтують, за свій кошт.
А і ладно - а то ті всі бабки якісь дуже живучі, ермак заїбався їх усіх кормить... 4,68 - норм.
1. Все оставленное имущество общее (пока, кроме баб)
2. Работать не надо.
Военные, полиция, волонтеры прут всё необходимое.
Там 2 генератора на семью, и не думайте что бензин сами покупают.
Может прилететь с концами, но это рулетка, пример жителей Мариуполя и Бахмута показывает что не обязательно.
И, кстати, по платежным ведомостям соцзащиты они все переселенцы в Полтаве.
Я в курсе этой кухни
І жодної.
Жодної атаки на генеруючі станції ні на параші ні в Криму. Балаклавська ТЕС з краденими турбінами працює без проблем. Топлять якісь рибацькі човни атакамсами і рідко прилітає дрон по забитих підстанціях на пару вулиць. Якісь піддавки чи х/з...
Але є одне "але" - з початку війни ворог знищив на Придніпровській ТЕС чотири блоки по 150 МВт.
За той самий час дтек (отой, що бідкається) на тій самій ТЕС списав і частково порізав 4 блоки по 300 МВт.
скільки МІЛЬЯРДІВ ДОЛЛАРІВ вже надали союзники для ВІДНОВЛЕННЯ генерації електроенергії?
І теплова енергетика ще існує, і гідроенергетика працює, а НКРЕКП встановлює ГРАНИЧНІ ціни, а не поточні. Та й обладнання мало бути застраховане, а не просто так стояти. Про амортизаційні відрахування, я взагалі промовчу. Стосовно ахметових-пінчуків - то це контори приватні і відновлюватись вони мають за приватні ж або кредитні кошти.
Про те, що зробив ахметівіський дтек -мій пост вище о 9.45
Перед тим, як щось десь з розумним виглядом про щось говорити - вивчіть питання, а не патякайте дурню.
Схоже, що вас захват від "стадіонної зЕленщини"-19 ще не відпустив.