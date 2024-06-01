Окупанти обстріляли дві теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання

У ніч на 1 червня 2024 року під час масованої атаки війська РФ обстріляли теплоелектростанції ДТЕК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"І знову вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв дві наші ТЕС", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики наразі працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Також у ДТЕК інформують, що це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці.

"З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло", - уточнили у компанії.

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Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року

Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.

За даними Повітряних сил, у ніч на 1 червня 2024 року було знищено 35 із 53 ракет та 46 із 47 "Шахедів".

Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.

Окрім того, ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Також окупанти завдали ракетного удару по Балаклії. Є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.