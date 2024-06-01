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Окупанти обстріляли дві теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання

Удар по енергетиці я

У ніч на 1 червня 2024 року під час масованої атаки війська РФ обстріляли теплоелектростанції ДТЕК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК. 

"І знову вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв дві наші ТЕС", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики наразі працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Також у ДТЕК інформують, що це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці.

"З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло", - уточнили у компанії.

Також читайте: Відсутність погодинних відключень електроенергії тимчасова. Незабаром ситуація знову погіршиться, - Кудрицький

Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року

Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.

За даними Повітряних сил, у ніч на 1 червня 2024 року було знищено 35 із 53 ракет та 46 із 47 "Шахедів".

Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.

Окрім того, ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Також окупанти завдали ракетного удару по Балаклії. Є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.

Автор: 

обстріл (28449) енергетика (2594) ДТЕК (1982)


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Топ коментарі
+11
це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці...

І жодної.
Жодної атаки на генеруючі станції ні на параші ні в Криму. Балаклавська ТЕС з краденими турбінами працює без проблем. Топлять якісь рибацькі човни атакамсами і рідко прилітає дрон по забитих підстанціях на пару вулиць. Якісь піддавки чи х/з...
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01.06.2024 08:55
+10
Дайте вгадаю - ціну треба зробити ще цього року 7 грн за кіловат бо ми шось дуже багаті?
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01.06.2024 08:48
+9
Шо ви брешите? Як це влада нічого не зробила? Вона, ця влада, крала, краде та буде красти. І таріфи підвишивати буде.
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01.06.2024 09:03
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Дайте вгадаю - ціну треба зробити ще цього року 7 грн за кіловат бо ми шось дуже багаті?
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01.06.2024 08:48 Відповісти
до кінця року, ще купа часу.
восени, можна підняти і в грудні.
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01.06.2024 08:50 Відповісти
Я готовий платити за електроенергію по таріфу наприклад Франції, но за одну умову - гроши не будут поступати ахметовим з пінчуками а будуть поступати генеруючим компаніям ЕС. А по тарифам від лакея ахметова шмигаровича, я з 1.06.2024 року платити не буду. І іншим не рекомендую годувати цю сволоту.
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01.06.2024 08:59 Відповісти
ти не користуйся - і платити не потрібно буде.
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01.06.2024 09:03 Відповісти
Ну так мудрий наріт мовчки проковтнув підвищення при пороху з 96 коп да 7 гр...і тепер ковтає і ковтає при зепівню....
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01.06.2024 09:05 Відповісти
І всі так тихенько сидять,ніби все так і планувалось
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01.06.2024 09:27 Відповісти
Пояснить, коли при Пороху з 0,9 гр. підвишили до 7 гр.?
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01.06.2024 09:35 Відповісти
ти хотів сказати-Ну так мудрий наріт мовчки проковтнув підвищення при пороху з 96 коп, а при зелені да 7 гр...і тепер ковтає і ковтає при зепівню.... Бо при Пороху було 90 коп. за 1 квт, а при зедєрьмаку буде 7 грн. за 1 квт. чи я не так зрозумів.
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01.06.2024 10:49 Відповісти
А чого гадати! Все розвивається так, що доступна для тебе електрика буде у вигляді взаємодії твого светра та ********** палички. А тарифи на це - сам розрахуєш.
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01.06.2024 09:33 Відповісти
я вас умаляю.
українці, все відремонтують, за свій кошт.
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01.06.2024 08:48 Відповісти
тому про тарифний геноцид вже ніхто не буде ***********.
А і ладно - а то ті всі бабки якісь дуже живучі, ермак заїбався їх усіх кормить... 4,68 - норм.
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01.06.2024 08:49 Відповісти
4,32 єслі шо...
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01.06.2024 08:57 Відповісти
а, звиняйте. Не набагато легше.
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01.06.2024 08:59 Відповісти
Це тимчасово. Це з сегодення. А 4,68 це вже завтра.
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01.06.2024 09:01 Відповісти
влада вже вілікувалась від андрєйки гєрпєса
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01.06.2024 09:11 Відповісти
Ви тролль рашистський. Розповідайте про "тарифний геноцид" мешканцям Бахмуту, Часів Яру, Попасної, Рубіжного, Авдіївки... Там взагалі мешканців і електрики немає. А ви брешете, паніку розповсюджуєте. Марно.
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01.06.2024 09:48 Відповісти
В прифронтовых нас. пунктах пещерный коммунизм. Выбранный самими оставшимися жителями.
1. Все оставленное имущество общее (пока, кроме баб)
2. Работать не надо.
Военные, полиция, волонтеры прут всё необходимое.
Там 2 генератора на семью, и не думайте что бензин сами покупают.
Может прилететь с концами, но это рулетка, пример жителей Мариуполя и Бахмута показывает что не обязательно.
И, кстати, по платежным ведомостям соцзащиты они все переселенцы в Полтаве.
Я в курсе этой кухни
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01.06.2024 09:57 Відповісти
Постачання ждунів і коллаборантів - це національна українська традиція... Відео з Авдіїївки та інших населених пунктів це підтверджує... А кращє - погляньте на Єрмака, Татарова, Червоненко ( з золтим пістолетом - розвідник ватний)...
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01.06.2024 10:11 Відповісти
а, ну да... вам треба чути про шашлики, планувати відпустку, копати городи, ну і далі по тексту про всьо харошеє... і слухачі того єлєю, який вам подобається, як показала реальність, довго не живуть. Дітей жалко, вонни не винні, що дорослі такі довбойоби.
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01.06.2024 09:59 Відповісти
Демократія сшане підлягає обговоренню і тим не меншеу 2 світову американці ізолювали американців японського походження чом в Україні досі шастають кацапи щей у вр сидять палками гнати на болота
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01.06.2024 08:53 Відповісти
Японців хоч по фізіономії можна було відрізнити, а кацапа як? Кацап це жне національність. Ним може бкти і бурят і угро-фін і навіть українець.
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01.06.2024 13:08 Відповісти
це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці...

І жодної.
Жодної атаки на генеруючі станції ні на параші ні в Криму. Балаклавська ТЕС з краденими турбінами працює без проблем. Топлять якісь рибацькі човни атакамсами і рідко прилітає дрон по забитих підстанціях на пару вулиць. Якісь піддавки чи х/з...
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01.06.2024 08:55 Відповісти
Ворог свідомо знищує нашу енергетику влада на жаль нічого не зробила що б якось її захистити і ті наші атаки на рф непомірні з тими що рашиські варвари завдають по Україні .
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01.06.2024 09:00 Відповісти
Шо ви брешите? Як це влада нічого не зробила? Вона, ця влада, крала, краде та буде красти. І таріфи підвишивати буде.
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01.06.2024 09:03 Відповісти
Ворог знищує.
Але є одне "але" - з початку війни ворог знищив на Придніпровській ТЕС чотири блоки по 150 МВт.
За той самий час дтек (отой, що бідкається) на тій самій ТЕС списав і частково порізав 4 блоки по 300 МВт.
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01.06.2024 09:45 Відповісти
Яку "владу" вибрали -те й отримуємо. Маємо те що маємо... Зеленський, Єрмак та Мустафа Наєм витратили 2 мільярди гривень - цитую "на фізичний захист енергооб'єктів"... А коли путлєр почав інтенсивно лупити по енергетиці - з'ясувалося що приватні власники мають самі захищатися. Спитайте Вову Зеленського - що кожен повинен своє ПВО закупати?! Він в здоровому глузді?! Нагадаю що державне Центренерго Путлєр повністю знищів - де 2 мільярди гривень?! У кварталу 95 та голобородько спитайте...
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01.06.2024 09:54 Відповісти
ЗЄля, де захист енергетики? Де гроші виділені на це?
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01.06.2024 09:17 Відповісти
На телемарафоні.
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01.06.2024 09:41 Відповісти
У нього в офшорних кишенях.
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01.06.2024 09:44 Відповісти
Всім хто не розуміє що відбувається. Нагадую - в нас Теплоенергетики та Гідроенергетики не залишилося. Реальні тарифи підрахуєте коли начнете користуватися бензогенераторами, або власним светром та *********** паличками. Більшості населення генератори недоступні через ціну.. Окреми "генії" пропонують підвищувати тарифи взимку. нагадаю - підвищення тарифів робить державна НКРЕКП (питання до вови криворогульного)... а також той фак що обладнання треба купувати зараз щоб воно працювало в осені та в зимку. З тупими питаннями "як не годувати Пінчука і Ахмєтова" - прошу звертатися безпосередньо до того хто приймає рішення - до Вови Зеленського та його місстресс Єрмака..
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01.06.2024 09:40 Відповісти
якщо дорогої електроенергії з ТЕС зараз нема, то чому ціна виросла в два рази? собівартість впала.

скільки МІЛЬЯРДІВ ДОЛЛАРІВ вже надали союзники для ВІДНОВЛЕННЯ генерації електроенергії?
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01.06.2024 10:26 Відповісти
Недостатньо маневрових потужностей - доводиться імпортувати електрику у пікові години. А не наваритись на перепродажу чужої електрики своїм споживачам - неможливо жодним чином.
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01.06.2024 10:30 Відповісти
Вам же вже місяць натякають, що ви користуєтесь енергією від сонячної енергетики. А вона в два рази дорожча...
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01.06.2024 13:14 Відповісти
Брехня на брехні і брехнею підганяє. Окрім останнього речення.
І теплова енергетика ще існує, і гідроенергетика працює, а НКРЕКП встановлює ГРАНИЧНІ ціни, а не поточні. Та й обладнання мало бути застраховане, а не просто так стояти. Про амортизаційні відрахування, я взагалі промовчу. Стосовно ахметових-пінчуків - то це контори приватні і відновлюватись вони мають за приватні ж або кредитні кошти.
Про те, що зробив ахметівіський дтек -мій пост вище о 9.45
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01.06.2024 10:27 Відповісти
НКРЕКП встановлюває тарифи. Припинить брехати. Ви по яким тарифам платите "граничним" чи "поточним"?! Дебілізм пишете... Взимку ви іншу хєрню будете писати. Якщо зараз графіки вимкненнь застосовуються, то в зимку споживання електрики збільшится в рази, а час коли ви будете мати електрику буде вимірюватися годинами на добу. Це просто факт.... А поки можете поблазнювати на дебільній темі тарифів.... Це ж ідіотизм розмовляти про тарифи коли стає питання - а чи бу де в вас електрика в жовтні 2024-лютому2025?!
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01.06.2024 10:58 Відповісти
"Мєли, ємеля, - твоя нєделя".
Перед тим, як щось десь з розумним виглядом про щось говорити - вивчіть питання, а не патякайте дурню.
Схоже, що вас захват від "стадіонної зЕленщини"-19 ще не відпустив.
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01.06.2024 11:25 Відповісти
Рашистським троллякам гугл-перекладач не допомагає.... Знову верзеш "немає сечі терпіти пекельні борошна"... ємєля обриганий..
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02.06.2024 06:20 Відповісти
Ємєля у вас у дзеркалі відбивається.
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02.06.2024 07:57 Відповісти
У тебе дзеркало мацковське... на *** пішов мацкковська курва..
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02.06.2024 15:26 Відповісти
Пішов - то й пішов. І можеш не повертатись. Ніхто за брехливим дурнем тут не сумуватиме.
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02.06.2024 19:43 Відповісти
Йди саід до твого мужа - рамзанки дирова... пішов на *** тролль рашистський..
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04.06.2024 18:59 Відповісти
Пішов - то йди. Ніхто тебе тут не тримає. І можеш не повертатися.
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05.06.2024 20:09 Відповісти
Своємо господарю путлєру розповідай... підарас рашистський..
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06.06.2024 02:11 Відповісти
Ви ж десь йшли? Чого до дзеркала вчепились? Ідіть, куди збирались.
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06.06.2024 09:08 Відповісти
Під*ри продовжують примушувати Україну до "миру".
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01.06.2024 09:41 Відповісти
Припиніть брехати.. Фраза "Теплова енергетика щє існує" - це просто брехня і знущання. Центренерго державне знищене повністю (2 тес розбомбили, Вуглегірську ТЕС захопили). Захоплена Запорізька АЕС, захоплена Запорізька ТЕС. Знищені обидві Дніпрогес... інші ГЕС суттєво пошкоджені. Знищена Харківська ТЕЦ-5 (незрозуміло як опалювати Харків, вже другий місяць щоденно в Харкові вимикають електрику), Знищена Курахівська ТЕС. Пошкоджені ТЕС Західенерго... І обстріли продовжуються. Ваш пост ганебна брехня...
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01.06.2024 10:53 Відповісти
Нашою країною керує шобла брехливих, продажних і злодюжних покидьків. Не організовагна і не забезпечена ППО і ПРО країни. Покидьки з ж(ОП)и , уряду і мо дають безкарно нищити Україну і готують країну до здачі.
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01.06.2024 12:40 Відповісти
 
 