УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7729 відвідувачів онлайн
Новини
3 846 24

Відсутність погодинних відключень електроенергії тимчасова. Незабаром ситуація знову погіршиться, - Кудрицький

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

Відсутність погодинних відключень електроенергії в останні дні травня – це тимчасове покращення. Незабаром ситуація знову погіршиться.

Про це в етері "УП" заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Кудрицького, відсутність відключень світла в останні дні травня зумовлена виходом з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій. Проте незабаром ситуація зміниться, оскільки на плановий ремонт підуть інші енергоблоки АЕС. Ймовірно, що після цього графіки погодинних відключень електроенергії повернуться. 

"Згідно з графіком, уже найближчими днями в ремонт знову вийдуть певні блоки на атомних електростанціях. І ця ситуація, яку ми маємо в останні дні, коли нам вистачає електроенергії і вдається уникати відключень, вона, на жаль, зміниться знову", - сказав Кудрицький.

Раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що ця зима буде непростою, можливі тривалі відключення електроенергії.

Читайте також: Завтра, 31 травня, відключати світло не будуть, – "Укренерго"

Автор: 

енергетика (2594) Укренерго (2692) Кудрицький Володимир (189) відключення світла (1087)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Я ви, рідненькі, тарифи підняти не забудьте. Щоб, Боже борони, ваш дорогий Ахметов не помер з голоду.
показати весь коментар
31.05.2024 00:11
+11
Та ще підняти треба! Бо все одно відключають. Отже, мало, курва, підняли.
показати весь коментар
31.05.2024 00:17
+10
Пане Кудрицький,ви вже придумали в яку обгортку будете загортати підняття тарифів вдвіччі,щоб продати "корисним хом'ячкам" через телемарафон?Невже знов в рошенки загортати будете?
показати весь коментар
31.05.2024 00:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякую, дуже дякую
показати весь коментар
31.05.2024 00:10 Відповісти
Хоча б на матчі Збірної України на Євро -2024 з футболу не вимикайте.
показати весь коментар
31.05.2024 00:11 Відповісти
Я ви, рідненькі, тарифи підняти не забудьте. Щоб, Боже борони, ваш дорогий Ахметов не помер з голоду.
показати весь коментар
31.05.2024 00:11 Відповісти
Так уже подняли. С первого числа подорожание.
показати весь коментар
31.05.2024 00:14 Відповісти
Та ще підняти треба! Бо все одно відключають. Отже, мало, курва, підняли.
показати весь коментар
31.05.2024 00:17 Відповісти
Взагалі піднімають на 100%.
З першого липня на 19%дорожчає доставка,так що все прораховано
показати весь коментар
31.05.2024 05:26 Відповісти
Не забудьте , пане Кудрицький , вимкнути світло під час своїх графіків
у себе і на Банковій 🙁
показати весь коментар
31.05.2024 00:13 Відповісти
Пане Кудрицький,ви вже придумали в яку обгортку будете загортати підняття тарифів вдвіччі,щоб продати "корисним хом'ячкам" через телемарафон?Невже знов в рошенки загортати будете?
показати весь коментар
31.05.2024 00:14 Відповісти
Думаю скоро взагалі нічого пояснювати не будуть, а просто зроблять, що захочуть.
показати весь коментар
31.05.2024 11:01 Відповісти
Ситуація така що треба додавить збільшення тарифів на 80%. Якщо вівці сильно активно бекатимуть, ми їм зробимо 4/2 щоб не бекали.
показати весь коментар
31.05.2024 00:18 Відповісти
показати весь коментар
31.05.2024 00:29 Відповісти
Кудрицький, досить брехати. За всю брехню прийдеться нести відповідальність. Ось, що розказує Лана Зеркаль про підвищення цін та енергетику та про кума, свата, брата. https://www.youtube.com/watch?v=TMjAHsPYlpA
показати весь коментар
31.05.2024 00:27 Відповісти
Мало мільйонних зарплат в укренерго,скиньтеся на премії,а то мівіна уже надоїла.Оце влада працює,все для народу,все для фронту
показати весь коментар
31.05.2024 00:35 Відповісти
І так з 2019..."потужно"...
показати весь коментар
31.05.2024 10:19 Відповісти
Никто у Зеленского не говорит и не делает чтобы было лучше.
И вообще, после 20 мая 2024 года он никто, ноль.
показати весь коментар
31.05.2024 00:57 Відповісти
дефективний менеджер судного дня...
показати весь коментар
31.05.2024 06:00 Відповісти
Мародери захопили владу
показати весь коментар
31.05.2024 06:04 Відповісти
Оце я розумію "працювати на випередження"!
Тариф на електроенергію піднімають від завтра, а "ефективний менеджер" вже підгрунтя для чергового здорожчання готує.
пАтужна!
показати весь коментар
31.05.2024 06:23 Відповісти
Почекайте,ось вони введуть ще податки на вітрогенерацію...пан Гетьманцев тільки й шукає з чого " поживитися"...(
показати весь коментар
31.05.2024 10:18 Відповісти
Зате по Тєлємарахвону активно почали рекламувати Фонд Ахмєтова...-"савпадєниє"..?!)))
показати весь коментар
31.05.2024 10:17 Відповісти
 
 