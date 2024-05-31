Відсутність погодинних відключень електроенергії тимчасова. Незабаром ситуація знову погіршиться, - Кудрицький

Відсутність погодинних відключень електроенергії в останні дні травня – це тимчасове покращення. Незабаром ситуація знову погіршиться.

Про це в етері "УП" заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Кудрицького, відсутність відключень світла в останні дні травня зумовлена виходом з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій. Проте незабаром ситуація зміниться, оскільки на плановий ремонт підуть інші енергоблоки АЕС. Ймовірно, що після цього графіки погодинних відключень електроенергії повернуться.

"Згідно з графіком, уже найближчими днями в ремонт знову вийдуть певні блоки на атомних електростанціях. І ця ситуація, яку ми маємо в останні дні, коли нам вистачає електроенергії і вдається уникати відключень, вона, на жаль, зміниться знову", - сказав Кудрицький.

Раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що ця зима буде непростою, можливі тривалі відключення електроенергії.

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