Ця зима буде непростою, можливі відключення світла, - Кудрицький
На українців чекає важка зима, тому слід побутовому рівні готуватися до тривалих відключень світла.
Про це в ефірі Суспільного заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ.
Він попередив українців, що потрібно на побутовому рівні готуватися до того, що і влітку, і взимку можливі відключення світла. Він каже, що українців "очікує непроста зима".
"Ця зима може бути непростою, тому що природно взимку споживання зростає. І навіть з урахуванням тих планів з відновлення генерації, які на сьогодні існують, досить вірогідно, що повністю виключити вірогідність планових відключень не вдасться", - сказав Кудрицький.
Він також зазначив, що на відновлення електростанцій, які атакувала російська армія, потрібні місяці та роки. Тому не треба очікувати "стрімкого збільшення генерації" в енергосистемі України і вчитися жити з вимкненнями світла.
"Це не будуть блекаути, а контрольовані відключення, які ми, як оператор, застусовуємо, щоб збегірти цілісність системи. Це потрібно зрозуміти", - додав Кудрицький.
Раніше Кудрицький заявляв, що влітку зросте ризик частішого застосування графіків відключень.
Також повідомлялося, що 22 травня графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби.
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Від ракети це напевно не врятує, а від мопедів можливо.
Так, це великий комплекс всього. Но можливо ж якось захистити ті корпуси, де саме дефецитне обладнання.
Тепер розумієте, що "якось захистити" ***** не виходить. Тому піздьож призначених зелених ділетантів розрахований тільки на довірливих дохів.
Дякую за роз'яснення.
Тому у 19-му з Олега Петровича треба було порошинки здувати, і на цирлах скакати круг нього, а не ***** посилати.
І до речі - на фото корпус ТЕС на 2250 мВт, на якій прильот одного сраного дрона два місяці тому вивів з ладу одразу два турбоагрегати з дев'яти. Це щоб ви розуміли вразливість такого об'єкта.
Своему оточенню, хто за цього голосував, постійно нагадую. Це ви привели велику війну в країну. Буча, Ірпінь, Бахмут, Авдіївка, Маріуполь, це все на ваших руках. Смерті сотен тисяч українців, на ваших руках. Це ви зробили. Майте мужність відповідати за свого кандидата.
Більшість з них очі до полу. А є такі котрі ще мля намагаються сперечатися. Тих одразу до пуйла шлю.
Перед виборами в 2019 проводив агітацію, роз'яснював чому краще знову Порох, чим хтось інший, тим паче клоун.
Бо знав, що таких в моєму оточенні багатьох, і треба їм пояснювати. Не знаю, де я так накосячив в житі, що у мене так склалося, що їх більшість.
І всі тоді такі, та да, за Пороха треба. А коли дізнався скільки за клоуна проголосувало, зрозумів що нефіга вони мене не слухали. І так і вийшло. Потім казали, та ми просто робили вигляд що погоджуємося з тобою, а голосували все одне за клоуна. Ось подивишся, життя вмить зміниться.
Тому екзамени це не вихід. Вони можуть на запитання відповісти вірно. А проголосувати знову за щось.
Вони все вірно на екзамені відповідатимуть. На 5+
Тільки голосувати все одно підуть за того, хто пообіцяє вже 5000₴ вчителям. І що обов'язково, от точно посадить Пороха і клоуна весною. Що от з наступного дня, все, бідність відміняється.
Здебільшого люди які голосували за клоуна, вірять в казки, і будуть вірити. Так буде і далі. Це дуже тяжко змінити. В Україні немає стільки часу.
Ті 8 мільярдів, краще б на розробку власного ППО віддали б. Але, цій владі, це не треба.
І да, пасажирів авіалайнера обдурили саме у той момент, коли замість бригади пілотів запропонували бригаду аніматорів для дорослих дітей, які їх розважали у залі очікування аеропорту.
їм насрати на україну.
вони тут, на заробітках, вахтовим методом.
ви хочете, що б таке повторилось?
не можна майданити та гнати під сраку, зе!гундоса!
тільки з ним, ми збудуємо формулу миру.
Бо балансуючі потужності вже лежать, а АЕС без балансуючих не витягнуть.
Ну те, що ТЕЦ у великих містах побиті, і нарід в зимку замість централізованого опалення буде включати електронагрівачі, і електромережа не витримає, це всім зрозуміло?
Так що будемо казати: "можливі включення"...
зима буде непростою - Кудрицький
тобто, лише восени, згідно думки Кудрицького, все буде гаразд з електрикою в країні, чи буде ще одна новина від нього?
Закуповує реактори,трансформатори,паливо...?!
Чи просто констатує факт...?!
,бо від нього вже нудить.