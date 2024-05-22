Ця зима буде непростою, можливі відключення світла, - Кудрицький

На українців чекає важка зима, тому слід побутовому рівні готуватися до тривалих відключень світла.

Про це в ефірі Суспільного заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ.

Він попередив українців, що потрібно на побутовому рівні готуватися до того, що і влітку, і взимку можливі відключення світла. Він каже, що українців "очікує непроста зима".

"Ця зима може бути непростою, тому що природно взимку споживання зростає. І навіть з урахуванням тих планів з відновлення генерації, які на сьогодні існують, досить вірогідно, що повністю виключити вірогідність планових відключень не вдасться", - сказав Кудрицький.

Він також зазначив, що на відновлення електростанцій, які атакувала російська армія, потрібні місяці та роки. Тому не треба очікувати "стрімкого збільшення генерації" в енергосистемі України і вчитися жити з вимкненнями світла.

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"Це не будуть блекаути, а контрольовані відключення, які ми, як оператор, застусовуємо, щоб збегірти цілісність системи. Це потрібно зрозуміти", - додав Кудрицький.

Раніше Кудрицький заявляв, що влітку зросте ризик частішого застосування графіків відключень.

Також повідомлялося, що 22 травня графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби.