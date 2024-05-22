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Новини
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Влітку зросте ризик частішого застосування графіків відключень, - директор НЕК "Укренерго" Кудрицький

Стало відомо чому влітку частіше відключатимуть світло

В літній період ризик частішого застосування графіків погодинних відключень для споживачів зросте.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що літня спека значно збільшить рівень споживання електроенергії в Україні, а відтак – зросте ризик частішого застосування графіків відключень. 

"Я хотів би, безумовно, всіх порадувати, сказавши, що зараз - найгірша ситуація з можливих. Але це було б неправдою. Насправді під час літньої спеки споживання може бути суттєво вищим, ніж спостерігається зараз. Також треба враховувати, що влітку буде спостерігатися мінімум потужності, яку дають атомні станції", - додав він.

За його словами, це пов’язано з плановими і невідворотними ремонтами на АЕС, яких технологічно не можна уникнути. 

Крім того, влітку менше водних ресурсів, які використовують українські гідроелектростанції.

"Тому влітку є декілька факторів, які можуть спричинити більший навіть дефіцит, ніж є зараз. Ну, і звичайно фактор, який взагалі дуже важко прогнозувати – це нові обстріли, які також можливі. Тому говорити, що зараз у нас ситуація найгірша з можливих – не можна", - резюмував директор "Укренерго".

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 22 травня графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби.

Читайте: Наступного тижня ситуація в енергосистемі може полегшитися, проте уникнути відключень світла не вдасться ні влітку, ні восени, - Кудрицький

Автор: 

енергетика (2582) Укренерго (2688) Кудрицький Володимир (189) відключення світла (1087)


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Топ коментарі
+23
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22.05.2024 00:54
+21
Так ***** вы такие руководители нужны! Пилить бюджет!?
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22.05.2024 00:50
+15
Ця влада, українців "радує" майже щодня.
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22.05.2024 00:53
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Так ***** вы такие руководители нужны! Пилить бюджет!?
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22.05.2024 00:50 Відповісти
Ця влада, українців "радує" майже щодня.
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22.05.2024 00:53 Відповісти
і взимку і в осени і на весні...
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22.05.2024 00:53 Відповісти
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22.05.2024 00:54 Відповісти
А хто, з держСекретарів ЦОВВ та КМУ, заважав/блокував/саботував/невиконував, з 2019 року, норми та положення

ЗАКОНУ УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
Готова робота, для ДБР САП СБУ ГПУ..., та ще, з десяток, їм подібних структур!!
Співпадіння ..
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22.05.2024 00:57 Відповісти
Та фiг з ним. Вiдключiть одного користувача на прізвище Зеленський.
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22.05.2024 00:58 Відповісти
братуха запитував тіпо може тобі там з Америкі відніше,
"а по кончій заспі не прилітало, шо там як?"
кажу рідний - кончена заспа зараз найбільш заxищений куток планети земля...
всі товсті дома - не переживай, думай за себе, жінку і дітей...
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22.05.2024 01:01 Відповісти
Капитан очевидность. Ему за это "сложное" умозаключение ещё и деньги немалые платят. Нах такие уроды?
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22.05.2024 01:47 Відповісти
Що робити з владою, яка не справляється зі своїми обов'язками?
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22.05.2024 01:51 Відповісти
Не відключайте - і не зросте!
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22.05.2024 05:14 Відповісти
Цей пісюн немає ніякого досвіду роботи у сфері енерго, і взагалі жодного дня не працював, тим більше під дедлайном
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22.05.2024 06:41 Відповісти
Несколько блоков АЭС вывели на ремонт одновременно со свинособачьими обстрелами ТЭЦ. Зачем??? А просто с 1 июня сделают свет по 5 грн, и он волшебным образом появится.
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22.05.2024 06:51 Відповісти
п'ять років, трагедії украни.
набір випадкових слів, у виступах державних дегенератів!
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22.05.2024 07:37 Відповісти
А куди поділася сонячна генерація, Хока з'їла? Ліплять у вуха шо небудь.
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22.05.2024 08:40 Відповісти
Ахметов і ко розраховує отримати потрійну вигоду: оновити електростанції за рахунок допомоги ЄС, отримати через міжнародні суди компенсацію від касабів (пізніше, але отримає), підняти тарифи!!!
Хто там верещав про "торгівлю на крові"?
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22.05.2024 09:34 Відповісти
ахеметка перед підвищенням тарифів вирівшив шантажувати наріт, як колись шантажував шахтарями. Де ті шахтарі, а ахемка при будь-якій владі вспливає нагору...
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22.05.2024 09:44 Відповісти
 
 