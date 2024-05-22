Влітку зросте ризик частішого застосування графіків відключень, - директор НЕК "Укренерго" Кудрицький

В літній період ризик частішого застосування графіків погодинних відключень для споживачів зросте.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що літня спека значно збільшить рівень споживання електроенергії в Україні, а відтак – зросте ризик частішого застосування графіків відключень.

"Я хотів би, безумовно, всіх порадувати, сказавши, що зараз - найгірша ситуація з можливих. Але це було б неправдою. Насправді під час літньої спеки споживання може бути суттєво вищим, ніж спостерігається зараз. Також треба враховувати, що влітку буде спостерігатися мінімум потужності, яку дають атомні станції", - додав він.

За його словами, це пов’язано з плановими і невідворотними ремонтами на АЕС, яких технологічно не можна уникнути.

Крім того, влітку менше водних ресурсів, які використовують українські гідроелектростанції.

"Тому влітку є декілька факторів, які можуть спричинити більший навіть дефіцит, ніж є зараз. Ну, і звичайно фактор, який взагалі дуже важко прогнозувати – це нові обстріли, які також можливі. Тому говорити, що зараз у нас ситуація найгірша з можливих – не можна", - резюмував директор "Укренерго".

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 22 травня графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби.

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