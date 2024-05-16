Наступного тижня ситуація в енергосистемі може полегшитися, проте уникнути відключень світла не вдасться ні влітку, ні восени, - Кудрицький

Ситуація з електропостачанням в Україні може значно полегшитися наступного тижня через зміни погодних умов, але періодичні відключення електроенергії триватимуть і влітку, і восени.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом тривалого періоду часу - весною, літом та зимою - у нас будуть періоди дефіциту електроенергії, коли доведеться вдаватися до відключення споживачів. Це не відбуватиметься щодня. Наприклад, ситуація наступного тижня може значно покращитися порівняно з цим тижнем, що буде пов'язано зі зміною погодних умов. Проте, час від часу нам, як операторам енергосистеми, доведеться використовувати відключення споживачів як останній інструмент для збалансування системи", - зазначив він.

За словами Кудрицького, для уникнення ризиків відключення енергопостачання необхідно відновити роботу пошкоджених електростанцій, що може зайняти час від тижнів до років. А також потрібен час для розробки та впровадження нової, децентралізованої генерації, яка буде більш надійною та стійкою до атак.

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Відключення світла для населення

Раніше у Міненерго прогнозували, що відключення електроенергії для населення, які почалися 14-15 травня, можуть продовжитися й у четвер, 16 травня. За даними "Укренерго", 16 травня з опівночі та впродовж доби діятимуть графіки погодинних відключень.

Згодом у ДТЕК зазначили, що з 16:00 16 травня знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень.

Удари по енергетичній інфраструктурі

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня 2024 року поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.