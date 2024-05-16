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Наступного тижня ситуація в енергосистемі може полегшитися, проте уникнути відключень світла не вдасться ні влітку, ні восени, - Кудрицький

Відключення світла в Україні

Ситуація з електропостачанням в Україні може значно полегшитися наступного тижня через зміни погодних умов, але періодичні відключення електроенергії триватимуть і влітку, і восени.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом тривалого періоду часу - весною, літом та зимою - у нас будуть періоди дефіциту електроенергії, коли доведеться вдаватися до відключення споживачів. Це не відбуватиметься щодня. Наприклад, ситуація наступного тижня може значно покращитися порівняно з цим тижнем, що буде пов'язано зі зміною погодних умов. Проте, час від часу нам, як операторам енергосистеми, доведеться використовувати відключення споживачів як останній інструмент для збалансування системи", - зазначив він.

За словами Кудрицького, для уникнення ризиків відключення енергопостачання необхідно відновити роботу пошкоджених електростанцій, що може зайняти час від тижнів до років. А також  потрібен час для розробки та впровадження нової, децентралізованої генерації, яка буде більш надійною та стійкою до атак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні імпорт електроенергії досяг фізичного максимуму, - Кудрицький

Відключення світла для населення

Раніше у Міненерго прогнозували, що відключення електроенергії для населення, які почалися 14-15 травня, можуть продовжитися й у четвер, 16 травня. За даними "Укренерго", 16 травня з опівночі та впродовж доби діятимуть графіки погодинних відключень.

Згодом у ДТЕК зазначили, що з 16:00 16 травня знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень.

Удари по енергетичній інфраструктурі

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня 2024 року поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.

Автор: 

електроенергія (6176) Укренерго (2681) Кудрицький Володимир (189) відключення світла (1085)


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Топ коментарі
+6
Тогда нужно снижать тариф за некачественные услуги неустойка аднака
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16.05.2024 16:49
+5
" Коли ти спочатку розвів кріпаків на «захист» своїх електростанцій,
потім розводиш їх на відбудову своїх електростанцій з графіком «стабілізаційних» відключень,
і ще й збираєшся розвести кріпаків на піднятті тарифів на електроенергію, яку виробляють державні електростанції.
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16.05.2024 17:18
+4
А що з наступного тижня? Потеплішає? То у вас буде відмазка про кондиціонери..
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16.05.2024 17:01
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Тогда нужно снижать тариф за некачественные услуги неустойка аднака
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16.05.2024 16:49 Відповісти
ахеметка перед підвищенням тарифів вирівшив шантажувати наріт, як колись шанажував шахтарями. Де ті шахтарі, а ахемка при будь-якій владі вспливає нагору...
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16.05.2024 18:11 Відповісти
Можна навіть не сумніватися, що після такого "доречного" коментаря, РФ зробить усе можливе, щоб остаточно добити енергосистему України до повного блекауту.
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16.05.2024 16:52 Відповісти
Е-полегшення?

То кацапи більше по ТЕС не будуть ракети пускати?

Ванга, ***...
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16.05.2024 16:57 Відповісти
У нас с утра ТЦК пыталась электрикам повестки вручить вроде бы чего то с начальством не поделили,так что лучше бы он не трындел а за специалистов боролся.
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16.05.2024 17:00 Відповісти
от ще один геній. не констатуй кажи, що робити людям в багатоповерхових панельках з радянськими ЖЕКами
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16.05.2024 17:00 Відповісти
А що з наступного тижня? Потеплішає? То у вас буде відмазка про кондиціонери..
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16.05.2024 17:01 Відповісти
А с чего возрасло потребление, не сильно то и похолодало. У меня дом утепленный - 22 градуса в хате.
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16.05.2024 17:05 Відповісти
То не моя відмазка)) в мене теж нормас - он балкон постійно відкритий..
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16.05.2024 17:11 Відповісти
Походу зелень уже начала и электричество красть. Интересно где они его хранят
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16.05.2024 17:12 Відповісти
Мене ДТЕК заспамив..всі мессаги про графіки, про капець як складно..коли в мене було світло - вибачались що немає й дядя через півгодинки увімкне..через півгодинки, рівно о 18-00 дядя вимкнув електрику..а в чергових мессагах вже дтек сам із собою сперечається - коли буде світло..походу вони безуглу на роботу взяли..
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16.05.2024 18:15 Відповісти
А как дела на АЭС?

НАЭК "Энергоатом" решил раньше запланированного начать ремонтную кампанию в атомной отрасли - с 8 марта вместо 13 марта. Об этом в https://t.me/energoatom_ua/16967 Telegram сообщила пресс-служба компании. "Это позволит быстрее подготовить атомные энергоблоки к ОЗП 2024/25, оптимизировать графики ремонтных и профилактических работ, включая перезагрузку топлива", - отмечается в сообщении. Также указано, что в связи с профицитом электроэнергии, который наблюдается в энергосистеме Украины уже вторую неделю подряд, несколько энергоблоков атомных электростанций работают на пониженной мощности, а "Энергоатом" готовит их к плановым ремонтам.
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16.05.2024 17:01 Відповісти
А куди іде енергія від атомній генерації?
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16.05.2024 17:04 Відповісти
Ото ж... На яхти і пентхауси.
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16.05.2024 17:40 Відповісти
Зима що, одмєняється ?
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16.05.2024 17:12 Відповісти
" Коли ти спочатку розвів кріпаків на «захист» своїх електростанцій,
потім розводиш їх на відбудову своїх електростанцій з графіком «стабілізаційних» відключень,
і ще й збираєшся розвести кріпаків на піднятті тарифів на електроенергію, яку виробляють державні електростанції.
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16.05.2024 17:18 Відповісти
"По просьбам трудящіхся" тарифи зростуть. Лякалки працюють!
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16.05.2024 17:39 Відповісти
Сумніваюся, що відключення електроенергії суттєво економить постачання: холодильники та бойлери після включення світла всі включаються та "надолужують втрачене".
На пральних машинах також не зекономити постачання - включать коли буде світло.
Побутові прилади (плити, мультиварки, праски…) - також відпрацюють як коли буде світло.
Економія на освітленні (у темну пору) при економних лампах - мізерна.
Економія лише що на телевізорах - менш будуть дивитися "марафон кварталу 95"

Але на здоров'ї громадян України відключення вплинуть: зіпсовані продукти у холодильниках, негативний вплив на психіку та настрій.

Кому корисні відключення електроенергії - мабуть тільки ворогам України: щоб примусити українців до капітуляції московитам.
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16.05.2024 19:55 Відповісти
Все-все-все....Данные через е-кабинет обновить невозможно...Нет света.Так и запишите
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16.05.2024 20:04 Відповісти
Влітку і восени не вдасться уникнути відключення світла А як же зима?
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17.05.2024 07:17 Відповісти
 
 