Наступного тижня ситуація в енергосистемі може полегшитися, проте уникнути відключень світла не вдасться ні влітку, ні восени, - Кудрицький
Ситуація з електропостачанням в Україні може значно полегшитися наступного тижня через зміни погодних умов, але періодичні відключення електроенергії триватимуть і влітку, і восени.
Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом тривалого періоду часу - весною, літом та зимою - у нас будуть періоди дефіциту електроенергії, коли доведеться вдаватися до відключення споживачів. Це не відбуватиметься щодня. Наприклад, ситуація наступного тижня може значно покращитися порівняно з цим тижнем, що буде пов'язано зі зміною погодних умов. Проте, час від часу нам, як операторам енергосистеми, доведеться використовувати відключення споживачів як останній інструмент для збалансування системи", - зазначив він.
За словами Кудрицького, для уникнення ризиків відключення енергопостачання необхідно відновити роботу пошкоджених електростанцій, що може зайняти час від тижнів до років. А також потрібен час для розробки та впровадження нової, децентралізованої генерації, яка буде більш надійною та стійкою до атак.
Відключення світла для населення
Раніше у Міненерго прогнозували, що відключення електроенергії для населення, які почалися 14-15 травня, можуть продовжитися й у четвер, 16 травня. За даними "Укренерго", 16 травня з опівночі та впродовж доби діятимуть графіки погодинних відключень.
Згодом у ДТЕК зазначили, що з 16:00 16 травня знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень.
Удари по енергетичній інфраструктурі
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.
Нагадаємо, із 22 березня 2024 року поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.
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То кацапи більше по ТЕС не будуть ракети пускати?
Ванга, ***...
НАЭК "Энергоатом" решил раньше запланированного начать ремонтную кампанию в атомной отрасли - с 8 марта вместо 13 марта. Об этом в https://t.me/energoatom_ua/16967 Telegram сообщила пресс-служба компании. "Это позволит быстрее подготовить атомные энергоблоки к ОЗП 2024/25, оптимизировать графики ремонтных и профилактических работ, включая перезагрузку топлива", - отмечается в сообщении. Также указано, что в связи с профицитом электроэнергии, который наблюдается в энергосистеме Украины уже вторую неделю подряд, несколько энергоблоков атомных электростанций работают на пониженной мощности, а "Энергоатом" готовит их к плановым ремонтам.
потім розводиш їх на відбудову своїх електростанцій з графіком «стабілізаційних» відключень,
і ще й збираєшся розвести кріпаків на піднятті тарифів на електроенергію, яку виробляють державні електростанції.
На пральних машинах також не зекономити постачання - включать коли буде світло.
Побутові прилади (плити, мультиварки, праски…) - також відпрацюють як коли буде світло.
Економія на освітленні (у темну пору) при економних лампах - мізерна.
Економія лише що на телевізорах - менш будуть дивитися "марафон кварталу 95"
Але на здоров'ї громадян України відключення вплинуть: зіпсовані продукти у холодильниках, негативний вплив на психіку та настрій.
Кому корисні відключення електроенергії - мабуть тільки ворогам України: щоб примусити українців до капітуляції московитам.