УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9918 відвідувачів онлайн
Новини
11 486 18

Сьогодні знову запроваджують графіки стабілізаційних відключень: Як дізнатися, коли не буде світла. ІНСТРУКЦІЯ

Відключення світла

16 травня 2024 року з 16:00 за вказівкою "Укренерго" знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Де можна подивитись графіки відключення?

Інформацію можна отримати на сайтах ДТЕК або Yasno.

На них ви можете вказати свою адресу та отримати інформацію, коли буде відсутнє світло у вашій оселі. Зазначимо, через велике навантаження сайти можуть не відкриватися. Графік на сайті Yasno можна також завантажити у форматі PDF.

Також інформацію про відсутність світла можна дізнатися у чат-ботах в Telegram:

📍 Київ 
📍 Київщина
📍 Дніпропетровщина 
📍 Одещина 
📍 Донеччина 

Також можна звернутися за телефонами:

  • Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;
  • ДТЕК: 0800501588 або 1588.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дефіцит в енергосистемі буде зберігатись упродовж двох років, - Харченко

Відключення світла для населення

Раніше у Міненерго прогнозували, що відключення електроенергії для населення, які почалися 14-15 травня, можуть продовжитися й у четвер, 16 травня. За даними "Укренерго", 16 травня з опівночі та впродовж доби діятимуть графіки погодинних відключень.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня 2024 року поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.

Автор: 

енергетика (2577) ДТЕК (1981) Укренерго (2681) відключення світла (1085)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
ахеметка перед підвищенням тарифів вирівшив шантажувати наріт, як колись шанажував шахтарями. Де ті шахтарі, а ахемка при будь-якій владі вспливає нагору...
показати весь коментар
16.05.2024 16:57
+8
Проблеми в тих областях де дтек....
показати весь коментар
16.05.2024 16:30
+8
Сьогодні, 16 травня, Київ, Оболонь, вул. Героїв Дніпра. Вимкнули світло приблизно о 0 год. 05 хв. і увімкнули приблизно о 7 год. ранку. Питання: що це була за економія майже цілу ніч? А сьогодні на протязі дня різні представники від енергокомпаній повчають споживачів, як економити електроенергію. Одна каже: "Намагайтеся, наприклад, вмикати пральну машину в нічний час". Чи знайдеться хоча б одна людина, спеціаліст в енергетиці, яка чесно розповість про те, що роблять ці потвори?
показати весь коментар
16.05.2024 19:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.05.2024 16:05 Відповісти
ахеметка перед підвищенням тарифів вирівшив шантажувати наріт, як колись шанажував шахтарями. Де ті шахтарі, а ахемка при будь-якій владі вспливає нагору...
показати весь коментар
16.05.2024 16:57 Відповісти
ну до чого тут ахмєтов, більше року йому не вигідно було від нас забирати електрику, а зараз вигідно? в чому логіка?
показати весь коментар
16.05.2024 22:18 Відповісти
Також можна звернутися за телефонами:
**** нєYasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818; Джерело:
показати весь коментар
16.05.2024 23:04 Відповісти
може тут варто покопатись?..

"Компанія "Ел-енерго" режисера "Слуги народу" Олексія Кірющенка з жовтня 2023 року по травень 2024 року уклала 12 контрактів на понад 750 мільйонів гривень на постачання електроенергії - розслідування Bihus.Info"
показати весь коментар
16.05.2024 22:51 Відповісти
сумно і безвихідно
показати весь коментар
16.05.2024 17:15 Відповісти
геніальний шарж -- іронічно...
показати весь коментар
16.05.2024 22:23 Відповісти
без сраного телеграма ніяк?
показати весь коментар
16.05.2024 16:14 Відповісти
так це Тєлєграм-а в кремль, хутіну, лічно, молнія !
показати весь коментар
16.05.2024 16:32 Відповісти
люто пiдтримую, нах. той телеграм
показати весь коментар
16.05.2024 20:30 Відповісти
Проблеми в тих областях де дтек....
показати весь коментар
16.05.2024 16:30 Відповісти
каломойский через дтек опять биткоины манит
показати весь коментар
16.05.2024 16:44 Відповісти
Ну що,друзі,треба ще сильніше підтягти паски і підставити плече Рінатіку! Йому зараз дуже важко зводити кінці з кінцями на Лазуровому березі Франції....До речі,так само як і Пінчуку з Кучмою (там же)....Біда нікого не омина...
показати весь коментар
16.05.2024 19:31 Відповісти
Сьогодні, 16 травня, Київ, Оболонь, вул. Героїв Дніпра. Вимкнули світло приблизно о 0 год. 05 хв. і увімкнули приблизно о 7 год. ранку. Питання: що це була за економія майже цілу ніч? А сьогодні на протязі дня різні представники від енергокомпаній повчають споживачів, як економити електроенергію. Одна каже: "Намагайтеся, наприклад, вмикати пральну машину в нічний час". Чи знайдеться хоча б одна людина, спеціаліст в енергетиці, яка чесно розповість про те, що роблять ці потвори?
показати весь коментар
16.05.2024 19:47 Відповісти
Знову окрім Києва інших міст нема в Україні.
показати весь коментар
16.05.2024 23:49 Відповісти
великі міста без електрики не придатні для життя. Тому жінкам з дітьми краще виїхати влітку, а чоловікам призивного віку - в ЗСУ. До речі, в Ізраїлі і дівчата залучаються до війська.
показати весь коментар
17.05.2024 02:08 Відповісти
 
 