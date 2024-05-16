Сьогодні знову запроваджують графіки стабілізаційних відключень: Як дізнатися, коли не буде світла. ІНСТРУКЦІЯ

16 травня 2024 року з 16:00 за вказівкою "Укренерго" знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Де можна подивитись графіки відключення?

Інформацію можна отримати на сайтах ДТЕК або Yasno.

На них ви можете вказати свою адресу та отримати інформацію, коли буде відсутнє світло у вашій оселі. Зазначимо, через велике навантаження сайти можуть не відкриватися. Графік на сайті Yasno можна також завантажити у форматі PDF.

Також інформацію про відсутність світла можна дізнатися у чат-ботах в Telegram:

📍 Київ

📍 Київщина

📍 Дніпропетровщина

📍 Одещина

📍 Донеччина

Також можна звернутися за телефонами:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЕК: 0800501588 або 1588.

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Відключення світла для населення

Раніше у Міненерго прогнозували, що відключення електроенергії для населення, які почалися 14-15 травня, можуть продовжитися й у четвер, 16 травня. За даними "Укренерго", 16 травня з опівночі та впродовж доби діятимуть графіки погодинних відключень.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня 2024 року поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.