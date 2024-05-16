Дефіцит в енергосистемі буде зберігатись упродовж двох років, - Харченко

Щонайменше наступні два роки Україні доведеться жити з дефіцитом електроенергії. І це буде просто нормальним станом для української енергосистеми.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Він зазначив, що зараз високовольтні мережі передачі електроенергії перебувають у значно кращому стані, ніж електростанції. Тому довготермінових загроз від мереж значно менше, ніж від виробництва електрики.

"Дефіцит потужності зберігатиметься навіть у тому випадку, якщо енергетики полагодять частину розбитих російськими атаками енергоблоків", - додав Харченко.

Нагадаємо, радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко сьогодні, 16 травня, заявив, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур.

Удари по українській енергетиці

З 22 березня 2024 року російські загарбники поновили масовані російські атаки на енергетичні об'єкти України. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.

У ніч на 8 травня 2024 року війська РФ завдали по Україні комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА типу "Шахед". Окрім того, як зазначалося, війська РФ атакували 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання. Також стало відомо, що ворог атакував два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

7 травня війська РФ завдали авіаційного удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області.

У ніч на 4 травня ворог атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. В результаті знеструмилась підстанція, а разом з нею - дві шахти (людей на поверхню не виводили), а також водоканал, промислові та побутові споживачі.

11 квітня, російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

Група ДТЕК повідомила, що втратила 80% генеруючих потужностей компанії, через російські атаки 22 та 29 березня. Взагалі з початку повномасштабного вторгнення росіяни майже 180 разів обстріляли ТЕС ДТЕК.

У Харкові окупанти повністю зруйнували ТЕЦ-5, яка була основним джерелом тепла у місті. Також у Харківській області ракетними обстрілами знищена Зміївська ТЕС.

22 березня рашисти атакували Запоріжжя. Ворогпоцілив 8 ракетами по ДніпроГЕС. Гребля витримала, проте обладнання було зруйновано. ДніпроГЕС втратила обидві електростанції.

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