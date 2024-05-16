УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9903 відвідувача онлайн
Новини
3 261 38

Дефіцит в енергосистемі буде зберігатись упродовж двох років, - Харченко

Удар по енергооб’єктах: наслідки для України

Щонайменше наступні два роки Україні доведеться жити з дефіцитом електроенергії. І це буде просто нормальним станом для української енергосистеми.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Він зазначив, що зараз високовольтні мережі передачі електроенергії перебувають у значно кращому стані, ніж електростанції. Тому довготермінових загроз від мереж значно менше, ніж від виробництва електрики.

"Дефіцит потужності зберігатиметься навіть у тому випадку, якщо енергетики полагодять частину розбитих російськими атаками енергоблоків", - додав Харченко.

Нагадаємо, радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко сьогодні, 16 травня, заявив, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур.

Удари по українській енергетиці

З 22 березня 2024 року російські загарбники поновили  масовані російські атаки на енергетичні об'єкти України. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.

У ніч на 8 травня 2024 року війська РФ завдали по Україні комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА типу "Шахед". Окрім того, як зазначалося, війська РФ атакували 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання. Також стало відомо, що ворог атакував два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

7 травня війська РФ завдали авіаційного удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області.

У ніч на 4 травня ворог атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. В результаті знеструмилась підстанція, а разом з нею - дві шахти (людей на поверхню не виводили), а також водоканал, промислові та побутові споживачі.

11 квітня, російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

Група ДТЕК повідомила, що втратила 80% генеруючих потужностей компанії, через російські атаки 22 та 29 березня. Взагалі з початку повномасштабного вторгнення росіяни майже 180 разів обстріляли ТЕС ДТЕК.

У Харкові окупанти повністю зруйнували ТЕЦ-5, яка була основним джерелом тепла у місті. Також у Харківській області ракетними обстрілами знищена Зміївська ТЕС.

 22 березня рашисти атакували Запоріжжя. Ворогпоцілив 8 ракетами по ДніпроГЕС. Гребля витримала, проте обладнання було зруйновано. ДніпроГЕС втратила обидві електростанції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нам хронічно не вистачає генерації та імпорту. Ситуація в енергосистемі вночі і зранку була складнішою, ніж розраховували, - Yasno

Автор: 

Харченко (23) електроенергія (6176) відключення світла (1085)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Есть и другой прогноз, дефицит и весь прочий бардак будут ровно до следующих выборов следующего президента...
И вот тогда будет шанс.
показати весь коментар
16.05.2024 14:23
+5
ага, подивимось по тарифу.
показати весь коментар
16.05.2024 14:26
+3
значить будемо донатити ще і рінату на відновлення.
показати весь коментар
16.05.2024 14:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
значить будемо донатити ще і рінату на відновлення.
показати весь коментар
16.05.2024 14:13 Відповісти
Хер ему на рыжую челку
показати весь коментар
16.05.2024 14:14 Відповісти
ага, подивимось по тарифу.
показати весь коментар
16.05.2024 14:26 Відповісти
на відновлення рижому дасть Захід а ми на новий черговий маєток у моря
показати весь коментар
16.05.2024 14:16 Відповісти
Дуже оптимістичні прогнози.
показати весь коментар
16.05.2024 14:26 Відповісти
При усьому неприйнятті олігархів, до чого тут " ринат"? Зруйнована і державна і приватна теплова генерація, зруйновані підстанції приваних обленерго( Суркіс, Коломойський). Собівартість видибутку і передачі б'єктивно буде зростати, що у приватників, що у держави. Грошей на дотації звісно що не буде. Комунізму також.
показати весь коментар
16.05.2024 14:38 Відповісти
тим що і державні і приватні працювали на ахметовському роттердамплюсовському корупційному вугіллі
показати весь коментар
16.05.2024 14:50 Відповісти
У якому році і хто саме " працювали" із 33 років незалежності України ?
І що, знову будуть працювати, починаючи із 2024- го ?
показати весь коментар
16.05.2024 15:04 Відповісти
Спасе ВИКЛЮЧНО ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ... в 2 а краще 4 рази ....Або підвищення або не буде світла .....хто за ?
показати весь коментар
16.05.2024 14:14 Відповісти
Але як підвищені тарифи вплинуть на збільшення видобутку електроенергії знищеними ТЕС, поки ще не придумали.
показати весь коментар
16.05.2024 14:32 Відповісти
Спасе кого і від кого? Спасіння тільки у розстрілі мародерів державного рівня!
показати весь коментар
16.05.2024 14:38 Відповісти
А після розстрілу автоматично виросте нова Трипільска ТЕС?
показати весь коментар
16.05.2024 14:47 Відповісти
Потужне дослідження проведено Центром досліджень енергетики. Я допомню без дослідження - чим довше йде війна тим довше після її завершення буде дефіцит ЕЕ. Тому що ракети знищують інфраструктуру, а не створюють. Це очевидні речі, щоб на них витрачав свій час цілий директор
показати весь коментар
16.05.2024 14:16 Відповісти
Так це в теперішньому стані. Обстріли ж далі будуть. Треба садити ахмєтку на велосипед і нехай крутить динамо. Досить на халяву кишені набивати.
показати весь коментар
16.05.2024 14:17 Відповісти
...І це буде просто нормальним станом для української енергосистеми. Джерело:

Нормальним станом буде пару "наємів, ******** і пр." натягнутих шоколадними вічками на глобус.
показати весь коментар
16.05.2024 14:19 Відповісти
Есть и другой прогноз, дефицит и весь прочий бардак будут ровно до следующих выборов следующего президента...
И вот тогда будет шанс.
показати весь коментар
16.05.2024 14:23 Відповісти
Ага, і за день після виборів відновиться вся генерація.

Що ви курите? Чим ви розумніші за цих зебілів з їхніми галущенками?
показати весь коментар
16.05.2024 14:51 Відповісти
а следующий президент вдруг займется развитием страны, наведет порядок, и страна рванет вперед? ага))
показати весь коментар
16.05.2024 16:54 Відповісти
Тобто він вважає, що ЗАЕС за цей час не вдасться повернути та відремонтувати.
показати весь коментар
16.05.2024 14:29 Відповісти
А що, треба було здатися, кацапьске сосадло?
показати весь коментар
16.05.2024 14:52 Відповісти
Звісно, втікло до придністров'я, і вже *****. ПНХ, смокчи в кацапів далі.
показати весь коментар
16.05.2024 15:00 Відповісти
І що, якщо не з окопу. Мільйони чоловіків не в окопі, але не всі з них смокчуть кацапський хер, як робиш ти.
показати весь коментар
16.05.2024 15:11 Відповісти
Тоді не пи*ди наче ти маєш якесь відношення до війни, смоктун мамкин.
показати весь коментар
19.05.2024 16:41 Відповісти
Я ніколи подібного не писав, жополизе кацапський.
показати весь коментар
19.05.2024 17:01 Відповісти
Тоді завались взагалі, абізяна тупа.
показати весь коментар
19.05.2024 17:33 Відповісти
Смокчи кацапам далі.
показати весь коментар
19.05.2024 19:03 Відповісти
Не сприймай реальність далі, тупа абізяна.
показати весь коментар
19.05.2024 20:07 Відповісти
Реальність, по-твоєму, це те, що кацапи - вища нація? Ти ******** гандон.
показати весь коментар
19.05.2024 20:46 Відповісти
Реальність що ти тупа абізяна.
показати весь коментар
19.05.2024 20:54 Відповісти
А що станеться через два роки? "Дайте йому ще один термін, і він вже точно навчиться"?
показати весь коментар
16.05.2024 14:55 Відповісти
Стратегия РФ на уничтожение энергосистемы Украины стала очевидной и понятной в октябре 2022 г.
В ноябре 2022 г. была разработана стратегия быстрого восстановления поврежденной энергетики, защиты существующей и строительстве резервных и паралельных источников энергоснабжения. На основании этой стратегии были разработаны четкие планы для всех энергокомпаний, подрядчиков и субподрядчиков. Определены источники финансирования. Выполнение плана ежемесячно проверялось и контролировалось специальной инспекцией министерства энергетики Украины.
Это моя фантазия. На самом деле, небыло сделано НИКУЯ. Ну как "никуя" ... Сделали 10% от того что необходимо было сделать и что можно было сделать. Результаты мы сейчас наблюдаем.

Средняя з/п, которую предлагают электрикам ДТЭК - 16 000 грн/мес. (ворк.юа). Работать, говорите, некому ... Ню, ню.
показати весь коментар
16.05.2024 15:08 Відповісти
Дифіцит не тільки в енергосистемі буде зберігатися два роки, слугориги ще рівно за пів року, доб'ють всі галузі промисловості і виженуть з України ще декілька мільйонів громадян. А потім зберуть свої легенькі сумочки і хто куди.

Як тільки шухер Херпіду заскоче,
Поїде він туди, куди захоче!!!
Бо буде Вова цей нарід дурити,
Та скаже, що ті хочуть його вбити.
Складе картки із пластику маленькі,
На яких суми сім нулів кругленькі…
Бо нал валюти й золота пів тони
Проїхали давно через кордони,
В його послів дипломатичні ксіви
І шлях в обітовані землі і Мальдіви…
А ви тут залишайтесь в цих руїнах,
Квітущої колись тут України!!!

15.05.2024 р.
Анатолій Березенський
показати весь коментар
16.05.2024 15:10 Відповісти
Дефіцит буде доки вас не поставлять до стіни.
показати весь коментар
16.05.2024 15:17 Відповісти
Як можна молоти таку дурню якщо не знаєте, що навіть завтра буде. Брехня на брехні.
показати весь коментар
16.05.2024 16:11 Відповісти
 
 