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Новини
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Нинішні обмеження в енергетиці можуть тривати до серпня-вересня, - радник Шмигаля Бойко

світло

Відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур.

Про це заявив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня. У серпні-вересні очікую незначне покращення в силу різного набору факторів", - сказав він.

Зокрема, за його словами, у цей період атомна генерація виходитиме з активної фази ремонтів, а в енергосистемі ще буде присутня велика кількість сонячної генерації. Знизиться також навантаження на енергосистему за рахунок все ще теплої, але вже не спекотної погоди.

"Якщо говорити про травень, то ці обмеження могли розпочатися трохи пізніше, якби не така холодна погода", - зауважив Бойко.

Він також пояснив, що зі зниженням температури населення почало активно використовувати обігрівальні прилади й в енергосистемі утворився дефіцит навіть з урахуванням активного імпорту електроенергії.

"З метою втримання енергосистеми у збалансованому стані й недопущення аварій диспетчери були вимушені вдаватися до екстраординарних заходів і застосовувати вимикання споживачів", - сказав радник прем'єра.

Читайте також: Нам хронічно не вистачає генерації та імпорту. Ситуація в енергосистемі вночі і зранку була складнішою, ніж розраховували, - Yasno

Відключення світла для населення 

Раніше у Міненерго прогнозували, що відключення електроенергії для населення, які почалися 14-15 травня, можуть продовжитися й у четвер, 16 травня. За даними "Укренерго", 16 травня з опівночі та впродовж доби діятимуть графіки погодинних відключень.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня 2024 року поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.

Автор: 

енергетика (2577) Укренерго (2681)


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Топ коментарі
+7
Потім почнеться зимній період. Повнодупний. Населення буде діставати дуже мало електроенергії, але платити будуть дуже багато. Бо олігархи не збираються втрачати прибуток. Не для того вони артиста у владу тягнули.
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16.05.2024 13:39
+5
Та ти шо? А потім опалювальний сезон...і до весни по дві години світла.
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16.05.2024 13:34
+5
Про це заявив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

ви відчуваєте глибину піздеця?
кацапський утирок, котрий повинен бути щоденно катованим у сбу, радник шмигаля!
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16.05.2024 13:45
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Да нііі,мабуть до березня !
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16.05.2024 13:34 Відповісти
Коли ахметов тариф підвищить, то й вимикати перестануть.
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16.05.2024 14:38 Відповісти
Та ти шо? А потім опалювальний сезон...і до весни по дві години світла.
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16.05.2024 13:34 Відповісти
Кожен день за світло - готують населення до піднятя цін
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16.05.2024 13:36 Відповісти
Яка різниця яка ціна, якщо будуть маштабні відключення енергії по декілька годин, а може й більше?
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16.05.2024 14:01 Відповісти
Для мене є різниця - шо платити 500грн - шо 1000 - пенсія 2725грн
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16.05.2024 14:06 Відповісти
Смішно? - та норм - світ сміявся і не здох
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16.05.2024 14:11 Відповісти
Різниця у тому, що якщо трохи повідключати (навіть якщо немає необхідності), то для зебілів вже немає різниці яка буде ціна.
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16.05.2024 14:09 Відповісти
Надихнувся твоєю зебільною маячнею...
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16.05.2024 14:35 Відповісти
А що там з ахмєткой, прибутки впали, чи за прогнозоване збільшення тарифів для населення та ьізнесу його кишеня не постраждає!
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16.05.2024 13:37 Відповісти
Ахметов не власник перерахованих електростанцій
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16.05.2024 13:48 Відповісти
До чого тут саме Ахмєтов? Якраз у Ахмєтова більшість генерації знищено.
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16.05.2024 14:02 Відповісти
де ви, пралєтарії, беретесь в таких кількістях ?

ахмєтка тобі ***** не винен від слова *****. Не хочеш купляти в нього електрику - не купляй. Зроби свою і сам собі продавай по дві копійки за мегават
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16.05.2024 14:11 Відповісти
ботоферма ахметки підтягнулась
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16.05.2024 14:39 Відповісти
очінь і очінь ботоферма ахмєтки

і тільки мудрий нарід ламає систему.

систему жизнєдєятельності.

суки ви, ібануті на всю голову.

іди сам собі ліктрічество трєнієм об члєн виробляй а у ахмєтки нічого не купуй.
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16.05.2024 14:44 Відповісти
Потім почнеться зимній період. Повнодупний. Населення буде діставати дуже мало електроенергії, але платити будуть дуже багато. Бо олігархи не збираються втрачати прибуток. Не для того вони артиста у владу тягнули.
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16.05.2024 13:39 Відповісти
Які саме олігархи? Залишилась державна атомка і державна гідро. Приватна і державна теплова майже вся знищена.
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16.05.2024 14:04 Відповісти
чомусь мені згадалась Трипільська ТЕС.
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16.05.2024 13:40 Відповісти
Коли всі без світла, а в бідній хатинці прикоритних, заживлених також і від Укразалізниці, запрацював полив газону, розумієш, що ще не всі потужності втрачено. Зате головні вокзали вимикають від освітлення задля економії.
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16.05.2024 13:43 Відповісти
І басейни працюють..і вся ілюмінація
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16.05.2024 13:47 Відповісти
А потім будуть або в рази більші обмеження, або взагалі не буде світла? Бо в те, що до цього часу відремонтують пошкодження хоча б частково якось не віриться. А от підняти тариф - інша справа, це вони встигнуть.
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16.05.2024 13:44 Відповісти
Про це заявив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

ви відчуваєте глибину піздеця?
кацапський утирок, котрий повинен бути щоденно катованим у сбу, радник шмигаля!
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16.05.2024 13:45 Відповісти
герой України між іншим....
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16.05.2024 13:49 Відповісти
Перейшов за посиланням до першоджерела, то виявилося, що то інший Юра Бойко, не риг...
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16.05.2024 13:54 Відповісти
по перше, до чого тут Ргсіянин?
по друге, шо це змінює? не треба катувати того бойка?
чи, цей бойко, ще не настільки вкрав, що б їх відрізняти?
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16.05.2024 14:13 Відповісти
як я втомився спілкуватися з дегенератами?
до чого тут Ргосіянин?
де саме вкид?
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16.05.2024 14:26 Відповісти
у тебе коли закінчується інтилект ти починаєш клеймить співрозмовників расіянами ? круто,телепень.
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16.05.2024 14:36 Відповісти
Тобто ці уй0бки зупинятись не збираються і хочуть народ ще відключенням світла давити.

Цікаво коли вже отруйний газ у хати запускати будуть, це вже з вересня чи раніше?
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16.05.2024 13:51 Відповісти
А є просте рішення, щоб поліпшити ситуацію влітку: не вмикайте кондиціонери.
Ні, війна війною, побутовий комфорт в першу чергу.
Ще на європейців обурюємось.
Самі не краще.
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16.05.2024 13:51 Відповісти
Перфоратором стіни також бажано поменше довбити... Взимку 2022-2023 якісь пєрєсєлєнци в моєму будинку ремонт робили. Тільки включили світло, воно вже х..ярить стіну!
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16.05.2024 13:56 Відповісти
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16.05.2024 13:58 Відповісти
Щось таке вже було на початку війни. Заборони на ремонт квартир під час комендантської години, начебто.
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16.05.2024 14:01 Відповісти
"не вмикайте кондиціонери" - це не допоможе.
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16.05.2024 13:59 Відповісти
Влітку і до війни мережі були перевантажені саме через кондиціонери.
Кріп побутових є ще центральні СКВ у ТРЦ і магазинах. От вони жеруть десятки кіловатт. Можна як мінімум температуру вихідного повітря добряче підняти.
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16.05.2024 14:03 Відповісти
тоді продукти чмєхнуть
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16.05.2024 14:57 Відповісти
Підняти температуру можна до 25 градусів. Часто тримають 20 і навіть нижче.
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16.05.2024 14:59 Відповісти
у продуктовому? успіхів!
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16.05.2024 14:59 Відповісти
Ні, у речовому. Сам знаю, місцеві ТРЦ, де під їжею в кращому разі 10% площі, тримають повітря таким, що хоч куртку вдягай.
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16.05.2024 15:02 Відповісти
Він також пояснив, що зі зниженням температури населення почало активно використовувати обігрівальні прилади.
Які ще обігрівальні прилади? Він ідіот? Не мороз же на вулиці! Я в панельці бетонній живу і в мене +24 в хаті зараз!
І так, по цій логіці, коли завтра-післязавтра потепліє, то світло перестануть вимикати, чи як?
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16.05.2024 13:52 Відповісти
Как насчет холодильников, систем хранения продуктов, систем подачи воды и орошения, что будет с животноводстом без подачи воды??
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16.05.2024 13:58 Відповісти
Згадайте, скільки різноманітних (та потужних) генераторів передали Україні ще взимку 22/23-го років. Передали якраз для забезпечення роботи критичної інфраструктури. І де вони?
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16.05.2024 14:02 Відповісти
Поки буде ахметов з клоуном і дєрмаком ото все і буде....
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16.05.2024 13:59 Відповісти
Электростанции раз..бали уже почти месяц назад,но вспомнили о том что дефицит энергии только сейчас.Не кажется ли Вам это странным???
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16.05.2024 13:59 Відповісти
Понизилася температура, якщо ви не помітили. І дійсно багато хто почав вмикати обігрівачі та кондиціонери (на обігрів).
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16.05.2024 14:03 Відповісти
Ну це дурні люди... Ну я навіть зараз у шортах в хаті без обігрівача (а кондиціонера в мене і нема).
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16.05.2024 14:24 Відповісти
Коли почнеться спека - кондьори запрацюють в усіх, хто їх має.
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16.05.2024 14:18 Відповісти
пройшла інфа,що ахметка продає електрику в Румунію і Угорщину.це ж не по 2.60
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16.05.2024 14:26 Відповісти
Ну то може й відключають, щоб більше продати, а зебілам окуїтєльниє історії розповідають.
Ну а що... змогли у 2019... зможуть і кожен день.
На то і вигадала деградація зебіла, щоб різний непотріб ним користувався...таке життя
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16.05.2024 14:42 Відповісти
в 22 році теж ******* що розбомблена генерація,а самі за кордон гнали електрику.а бидло вірить і тихенько хрюкає.
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16.05.2024 14:45 Відповісти
Так і є
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16.05.2024 14:54 Відповісти
Нє, ну Трипільська ТЕС таки не паше, допустимо, вона стрьомно виглядає. Їздили на рибалку, то навіть з іншого берега Дніпра видно, що вони жортско отримала.
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16.05.2024 14:55 Відповісти
Правда, є один нюанс - Трипільська ТЕС НЕ НАЛЕЖИТЬ Ахметову. Це одна з небагатьох ТЕС, які не його...
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16.05.2024 14:56 Відповісти
А звідки така впевненість??? Будь-якої миті може прилетіти балістика і це може стати перманентним явищем.
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16.05.2024 14:36 Відповісти
Впевненість, тому що брехню розповідають
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16.05.2024 14:43 Відповісти
Ахметов кулачонком погрожує. Все тут зрозуміло: злодюга, мафіозі та вбивця ахметов шантажує всю країну, щоб під час війни вдвічі підняти тариф. Це ж треба за реверс Європі платити, і не буде вигоди 500 відсотків, а лише 200 (((
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16.05.2024 14:52 Відповісти
****** підараси, роблять країну непридатною для життя. Ззовні - кацапня, зсередині - упирі, яким Україна нах не потрібна.
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16.05.2024 16:00 Відповісти
 
 