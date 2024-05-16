Нинішні обмеження в енергетиці можуть тривати до серпня-вересня, - радник Шмигаля Бойко

Відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур.

Про це заявив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня. У серпні-вересні очікую незначне покращення в силу різного набору факторів", - сказав він.

Зокрема, за його словами, у цей період атомна генерація виходитиме з активної фази ремонтів, а в енергосистемі ще буде присутня велика кількість сонячної генерації. Знизиться також навантаження на енергосистему за рахунок все ще теплої, але вже не спекотної погоди.

"Якщо говорити про травень, то ці обмеження могли розпочатися трохи пізніше, якби не така холодна погода", - зауважив Бойко.

Він також пояснив, що зі зниженням температури населення почало активно використовувати обігрівальні прилади й в енергосистемі утворився дефіцит навіть з урахуванням активного імпорту електроенергії.

"З метою втримання енергосистеми у збалансованому стані й недопущення аварій диспетчери були вимушені вдаватися до екстраординарних заходів і застосовувати вимикання споживачів", - сказав радник прем'єра.

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Відключення світла для населення

Раніше у Міненерго прогнозували, що відключення електроенергії для населення, які почалися 14-15 травня, можуть продовжитися й у четвер, 16 травня. За даними "Укренерго", 16 травня з опівночі та впродовж доби діятимуть графіки погодинних відключень.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня 2024 року поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.