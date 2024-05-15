16 травня з опівночі та впродовж доби діятимуть графіки погодинних відключень, - Укренерго

Через збільшення споживання електроенергії та недостатність потужностей українських електростанцій в усіх регіонах України 16 травня запровадять графіки погодинних відключень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укренерго"

Запроваджуються графіки відключень

"З 00:00 та впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження - графіки погодинних відключень (ГПВ). Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запроваджено контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах, - Укренерго

У чому причина обмежень

Відбулося збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня.

"Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується", - додали в "Укренерго".

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.