16 травня з опівночі та впродовж доби діятимуть графіки погодинних відключень, - Укренерго
Через збільшення споживання електроенергії та недостатність потужностей українських електростанцій в усіх регіонах України 16 травня запровадять графіки погодинних відключень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укренерго"
Запроваджуються графіки відключень
"З 00:00 та впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження - графіки погодинних відключень (ГПВ). Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною", - ідеться в повідомленні.
У чому причина обмежень
Відбулося збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня.
"Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується", - додали в "Укренерго".
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.
Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.
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Але народу просто треба "згодувати" чергове підвищення тарифів на електрику - тому чергова "гра з рубильником".
Але народу просто треба "згодувати" чергове підвищення тарифів на електрику - тому чергова "гра з рубильником".
тобто кожна атака рашистів - тепер завжди успішна? і це при тому, що рашистських ракет меньше, ніж торік