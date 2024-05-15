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16 травня з опівночі та впродовж доби діятимуть графіки погодинних відключень, - Укренерго

світло

Через збільшення споживання електроенергії та недостатність потужностей українських електростанцій в усіх регіонах України 16 травня запровадять графіки погодинних відключень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укренерго"

Запроваджуються графіки відключень

"З 00:00 та впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження - графіки погодинних відключень (ГПВ). Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запроваджено контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах, - Укренерго

У чому причина обмежень

Відбулося збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня.

"Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується", - додали в "Укренерго".

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.

Автор: 

електроенергія (6175) Укренерго (2681) відключення світла (1085)


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Топ коментарі
+25
От якого вони "заливають" про похолодання? Не було такого зниження температури, що люди вмикали б обігрівачі - в квартирах можна навіть в футболці ходити. Крім цього просили користуватися пралками і т.п. технікою яка багато споживає вночі, а тепер вночі теж вимикають світло. Графіків так і немає, отже, вимикатимуть, як хочуть і кого хочуть, тобто, селян, квартали з "хрущівками" та старі спальні райони. Головне, що просрали мільярди на якийсь міфічний захист, якого не було в принципі і жодна погань не була притягнута до відповідальності.
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15.05.2024 21:04
+19
За кілька днів буде +25, яке виправдання будуть шукати далі?
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15.05.2024 21:18
+18
В Києві --повний ідіотизм Пора заборонити всю світову рекламу,обмежити освітлення вітрин і вулиць Пора навчитись жити ЕКОНОМНО.
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15.05.2024 20:58
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знову продають електрику.
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15.05.2024 20:58 Відповісти
В Києві --повний ідіотизм Пора заборонити всю світову рекламу,обмежити освітлення вітрин і вулиць Пора навчитись жити ЕКОНОМНО.
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15.05.2024 20:58 Відповісти
Цікаво, от якщо порахувати: скільки споживає "світова" (с) реклама і калорифер/бойлер в кожній квартирі?
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16.05.2024 10:34 Відповісти
От якого вони "заливають" про похолодання? Не було такого зниження температури, що люди вмикали б обігрівачі - в квартирах можна навіть в футболці ходити. Крім цього просили користуватися пралками і т.п. технікою яка багато споживає вночі, а тепер вночі теж вимикають світло. Графіків так і немає, отже, вимикатимуть, як хочуть і кого хочуть, тобто, селян, квартали з "хрущівками" та старі спальні райони. Головне, що просрали мільярди на якийсь міфічний захист, якого не було в принципі і жодна погань не була притягнута до відповідальності.
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15.05.2024 21:04 Відповісти
А ти мені ще одне розкажи, навіщо в Києві почали вимикати гарячу воду, планово вимикати? При цьому хіба не зрозуміло було, що почнуть повально вмикати електробойлери? Так що в нас в енергетиці такі ж зелені довбойоби, які не можуть мислити стратигічно. ********** себе оточив такими ж членограяим
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16.05.2024 08:01 Відповісти
Гарячу воду зазвичай у травні вимикають вже років 15, а ті, хто має бойлери, взагалі жековкою не користуються, бо бойлером гріти дешевше.
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16.05.2024 09:31 Відповісти
Вимкнули електрику якраз тоді, коли найбільше похолодання вже минуло. Вже знов пішло потепління.
Але народу просто треба "згодувати" чергове підвищення тарифів на електрику - тому чергова "гра з рубильником".
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16.05.2024 09:39 Відповісти
зелений бардак і смердючий безпрєдєл
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15.05.2024 21:11 Відповісти
ракети друзів з запоребрику
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15.05.2024 21:37 Відповісти
так режиСЕР продав електрику - Режисер «Слуги народу» продав електроенергію на 750 млн грн - Bihus.
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15.05.2024 21:49 Відповісти
За кілька днів буде +25, яке виправдання будуть шукати далі?
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15.05.2024 21:18 Відповісти
А там будуть відключення гарячої води - на профілактику, почнуть бліяти, що всі на бойлери пересіли й кондиціонери юзають..
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15.05.2024 21:30 Відповісти
Це не +30, коли дійсно кондиціонери починають вмикати. Плюс, вночі в нас все одно прохолодно.
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16.05.2024 09:43 Відповісти
В мене сонячна сторона, то я ще давно, коли вікна міняла - то скло тоноване з відзеркаленням ставила....то кондиціонер можна й не так часто вмикати..мікрохвильовки та електроплити багато жеруть й стара техніка..може влада почне людям стару техніку на нову міняти, з класом енергозбереження А+++))) як лампочки))
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16.05.2024 10:59 Відповісти
Дуже гаряче і всі увімкнули кондиціонери, в результаті чого значно зросло спожиання
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15.05.2024 21:46 Відповісти
Угу, +7..Африка..
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16.05.2024 10:52 Відповісти
Жара, усі увімкнули кондиціонери.
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15.05.2024 21:47 Відповісти
кондиціонери....
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15.05.2024 22:01 Відповісти
Жабуриння довело країну до безодні.Титанік іде на дно.
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15.05.2024 21:43 Відповісти
Укренерго на гілляку!
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15.05.2024 21:44 Відповісти
Мало хто переживе зиму 2024-25 року. З такою владою і ворогів не треба а тут в наявності зовнішній ворог кацапстану і внутрішній жабуриння клоунів 95 кварталу.
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15.05.2024 21:47 Відповісти
Ну , у кого приватний будинок , то тепло буде ( дрова ) , але водопостачання не буде , а без води ніяк . У мене нема колодязя , як і у сусідів , не знаю , щось придумаємо мабуть .
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15.05.2024 21:55 Відповісти
Яке 16 травня , зараз сидимо без світла майже дві години ... вчора так само ...((
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15.05.2024 21:51 Відповісти
Ахах у фейсбуці на сторінці дтек, видаляють коментарі за згадування великого філантропа та патріота Ахметки
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15.05.2024 22:03 Відповісти
Какое еще похолодание поздней весной? Что они мелят.
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15.05.2024 22:40 Відповісти
Я в шортах последние два месяца хожу. Какое похолодание) В селе у родителей да, похолодало, но в селах топят или дровами или газом. Точно не обогревателями)) Это роскошь по всем меркам.
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15.05.2024 23:22 Відповісти
Вимкнули електрику якраз тоді, коли найбільше похолодання вже минуло. Вже знов пішло потепління.
Але народу просто треба "згодувати" чергове підвищення тарифів на електрику - тому чергова "гра з рубильником".
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16.05.2024 09:44 Відповісти
Какие Вы непонятливые.Тарифы готовятся поднимать.Поэтому,нужно нарід выдроч... Типа-видите,нужно ремонтировать,денег нет.Тарифов действующих не хватает.Хотите без света сидеть?? Типа этого...
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16.05.2024 00:21 Відповісти
шо там за надприродне споживання вдень і вночі почалось? опалювальний сезон? +9 вночі +20 вдень, дебіли чи шо? чи ахметову влучили прям в тес і ми йому тепер три такі-ж винні
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16.05.2024 01:14 Відповісти
Судити керівництво Укренерго по законах воєнного часу. До стінки гадів та розстріляти. З початку на підприємствах почали економити електроенергію, тепер на громадянах. Чи не на ворога Укренерго працює?
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16.05.2024 08:12 Відповісти
Взагалі то в нас війна і кацапи розвалили майже всю електрогенерацію. Чи ви не в курсі?
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16.05.2024 09:34 Відповісти
Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції

тобто кожна атака рашистів - тепер завжди успішна? і це при тому, що рашистських ракет меньше, ніж торік
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16.05.2024 11:06 Відповісти
 
 