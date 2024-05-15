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Запроваджено контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах, - Укренерго

Екстрені відключення світла 15 травня

В "Укренерго" повідомили про відключення електроенергії з 19:25 до 22:00 в усіх регіонах. Через важку ситуацію в енергосистемі в Києві, Київській області, на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині запроваджуються екстрені відключення світла.

Про це повідомили в ДТЕК, передає Цензор.НЕТ

"Надзвичайно важка ситуація в енергосистемі триває. Тому за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення.

Робимо все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію", - йдеться в повідомленні.

Енергетики закликають споживати електроенергію розумно, щоб допомогти енергосистемі.

Також читайте: Увечері знову можуть бути аварійні відключення електроенергії для населення, - "Укренерго"

Як повідомили в "Укренерго", сьогодні, 15 травня, з 19:25 до 22:00 запроваджено контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

Нагадаємо, що 14 травня із 21:00 до 00:00 у всіх регіонах України запроваджували контрольовані аварійні відключення електроенергії через значний дефіцит електроенергії в системі. Також контрольовані аварійні відключення застосовувалися по всій Україні зранку 15 травня.

Автор: 

електроенергія (6175) ДТЕК (1981) відключення світла (1085)


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Топ коментарі
+6
Ахметов кулачонком погрожує. Все тут зрозуміло: злодюга, мафіозі та вбивця ахметов шантажує всю країну, щоб під час війни вдвічі підняти тариф. Це ж треба за реверс Європі платити, і не буде вигоди 500 відсотків, а лише 200 (((
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15.05.2024 20:20
+4
Ну так те саме, що було зимою 22-23 року. Енерготеррор, як тільки НКРЕП дозволив підвищити тарифи - як бабця пошепотіла і всьо - навіть обстріли не завадили стабільному постачанню е/е. Просто диво взяло й сталося.
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15.05.2024 20:40
+4
Це 3,14...ж від ДТЕК, а не діфіціт.
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15.05.2024 22:05
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офігіти можна. з техніки ноут працює ~15 Вт/год, періодично холодильник ~150 Вт/год і лампочка 6 Вт. Скоро літо з кондиціонерами.
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15.05.2024 20:09 Відповісти
Ахметов кулачонком погрожує. Все тут зрозуміло: злодюга, мафіозі та вбивця ахметов шантажує всю країну, щоб під час війни вдвічі підняти тариф. Це ж треба за реверс Європі платити, і не буде вигоди 500 відсотків, а лише 200 (((
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15.05.2024 20:20 Відповісти
Ну так те саме, що було зимою 22-23 року. Енерготеррор, як тільки НКРЕП дозволив підвищити тарифи - як бабця пошепотіла і всьо - навіть обстріли не завадили стабільному постачанню е/е. Просто диво взяло й сталося.
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15.05.2024 20:40 Відповісти
Зимою 22-33 рр не нищили електростанції
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15.05.2024 20:51 Відповісти
теплові електростанції знищені ще до 22 року ахметовськими менеджерами. якщо Бурштинську ще якось ремонтували, то інші - не дуже.
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15.05.2024 21:23 Відповісти
Ві не в Трускавці навчалися? Якщо всі електростанції теплові були знищені до ударів по них, як же вони тепло в оселі давали та виробляли електроенергію? Ще напишіть, що і ДніпроГЕС і Каховська ГЕС були знищені до початку бойових дій
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15.05.2024 22:15 Відповісти
ні, не в Трускавці. Загугліть, скільки енергоблоків було наприклад на Трипільській ТЕС чи Придніпровській ТЕС і скільки енергоблоків там було працюючих на початок 22 року. І так по кожній тес. офігієте.
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15.05.2024 22:20 Відповісти
Якщо зараз є такі серйозні проблеми, то можна лише уявити, що буде у спеку, коли чимало людей включать кондиціонери, вентилятори і т.п. Зимою, ймовірно, світла не буде взагалі, адже цілком очевидно, що кацапня продовжить удари, добиваючи рештки того, що ще залишилось.
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15.05.2024 20:56 Відповісти
Це 3,14...ж від ДТЕК, а не діфіціт.
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15.05.2024 22:05 Відповісти
****** цапи, я тільки пішкипройшов від театра оперети додому на Шовковічній. ВСі бутіки, кавярні, ресторани, реклама вітріни тощо сяют, аж очі ріже, і це діфіціт еленергії?
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15.05.2024 22:04 Відповісти
 
 