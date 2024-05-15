Запроваджено контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах, - Укренерго

В "Укренерго" повідомили про відключення електроенергії з 19:25 до 22:00 в усіх регіонах. Через важку ситуацію в енергосистемі в Києві, Київській області, на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині запроваджуються екстрені відключення світла.

Про це повідомили в ДТЕК, передає Цензор.НЕТ

"Надзвичайно важка ситуація в енергосистемі триває. Тому за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення.



Робимо все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію", - йдеться в повідомленні.



Енергетики закликають споживати електроенергію розумно, щоб допомогти енергосистемі.

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Як повідомили в "Укренерго", сьогодні, 15 травня, з 19:25 до 22:00 запроваджено контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

Нагадаємо, що 14 травня із 21:00 до 00:00 у всіх регіонах України запроваджували контрольовані аварійні відключення електроенергії через значний дефіцит електроенергії в системі. Також контрольовані аварійні відключення застосовувалися по всій Україні зранку 15 травня.