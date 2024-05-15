Зранку 15 травня застосовуються контрольовані аварійні відключення по всій Україні, - "Укренерго"
15 травня з 6.40 Диспетчерський центр "Укренерго" застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".
Зазначається, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
"Причина – збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів. Також сьогодні з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності", - зазначили в "Укренерго".
Нагадаємо, 14 травня 3 21:00 до 00:00 у всіх регіонах України були впроваджені контрольовані аварійні відключення електроенергії внаслідок значного дефіциту електроенергії в системі.
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