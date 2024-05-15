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Зранку 15 травня застосовуються контрольовані аварійні відключення по всій Україні, - "Укренерго"

електроенергія,леп

15 травня з 6.40 Диспетчерський центр "Укренерго" застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

Зазначається, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

"Причина – збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів. Також сьогодні з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності", - зазначили в "Укренерго".

Нагадаємо, 14 травня 3 21:00 до 00:00 у всіх регіонах України були впроваджені контрольовані аварійні відключення електроенергії  внаслідок значного  дефіциту електроенергії в системі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орієнтовно до 10 відсотків споживачів відключено до кінця доби, - директор НЕК "Укренерго" Кудрицький

Автор: 

електроенергія (6174) Укренерго (2681) відключення світла (1085)


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Топ коментарі
+4
Бидломарахвон та зомбоящики обмежити - ні. Промисловість (яка є платником податків та донором робочих місць) обмежити - так.
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15.05.2024 09:09
+2
Контрольовані аварійні...🤔
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15.05.2024 08:21
+2
Трохи вагітна
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15.05.2024 08:22
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Тобто всі обігрівачі врубили? Що за маячня. Причому - спочатку відключили, а потім вивісили попередження та графіки намалювали. Потім електротранспорт відключили. А влітку будуть вимикать - бо кондиціонери..
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15.05.2024 08:17 Відповісти
Та майте совість, вся препізеденська ОПа сидить у бункері без електроенергії та жре холодну "Мівіну" ще й в сухом'ятку...
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15.05.2024 09:00 Відповісти
Тобто влітку збільшується споживання електроенергії
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15.05.2024 09:14 Відповісти
Ну, у людей є кондиціонери, в магазинах і в приватних господарствах сьогодні безліч морозильних камер... І це не жарт.
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15.05.2024 09:24 Відповісти
Та їм постійно щось заважає..крім торгово-розважальних центрів та реклам.
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15.05.2024 09:58 Відповісти
Все тут зрозуміло: злодюга, мафіозі та вбивця ахметов шантажує всю країну, щоб під час війни вдвічі підняти тариф. Це ж треба за реверс Європі платити, і не буде вигоди 500 відсотків, а лише 200 ((( https://images.cnscdn.com/f/5/9/3/f593fae040950c85f0c16748f252edf3/original.jpg
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15.05.2024 10:09 Відповісти
Вже анонсували..з 1 червня..
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15.05.2024 11:07 Відповісти
Контрольовані аварійні...🤔
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15.05.2024 08:21 Відповісти
Трохи вагітна
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15.05.2024 08:22 Відповісти
Блінкен же сказав, що час на боці України і наша економіка тільки міцніє. Так міцніє що в травні місяці приходиться відключати від електрики все що можна і не можна.
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15.05.2024 08:33 Відповісти
Бидломарахвон та зомбоящики обмежити - ні. Промисловість (яка є платником податків та донором робочих місць) обмежити - так.
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15.05.2024 09:09 Відповісти
 
 