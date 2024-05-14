НЕК "Укренерго" запроваджує контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України

14 травня 3 21:00 до 00:00 у всіх регіонах України будуть впровадженні контрольовані аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал НЕК "Укренерго".

"Причина - значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання", - зазначають в компанії.

Та додають, що завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00.

Раніше в Міненерго повідомляли, що влітку можливі відключення світла в побутових споживачів, також значний дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж наступного опалювального сезону.

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