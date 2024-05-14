Завали розбиратимуть ще два місяці: "Центренерго" показало наслідки ракетних атак на свої ТЕС. ВIДЕО
Визначити масштаби пошкоджень зруйнованих росіянами Трипільської та Зміївської ТЕС державного "Центренерго" можливо лише після розбору завалів, який триватиме ще два місяці.
Про це заявив технічний директор "Центренерго" Євгеній Гаркавий.
"На сьогодні наша діяльність повністю зупинена. Ми знаходимося без виробітку електричної енергоії теплової енергії, наші міста-супутники зараз без гарячої води і основний вид діяльності компанії припинений. На сьогоднішній день 100% генерації наших електростанцій зруйновані", – заявив
За його словами, наразі компанія намагається втримати працівників, жоден з них наразі не звільнений.
Він наголосив, що ракетні атаки росіян цієї весни стали в рази більш руйнівними, ніж усі попередні, та призвели до знищення основного і допоміжного обладнання.
"На сьогоднішній день ми ще до кінця не розуміємо масштабів руйнувань... Розбір завалів ще буде тривати півтора-два місяці, враховуючи значні руйнування електростанцій...Це сотні, навіть тисячі тонн бетону, який потрібно прибрати, при цьому максимально зберегти вціліле обладнання", – додав посадовець.
Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.
Раніше, 22 березня було повністю знищено Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.
Державне "Центренерго" минулого літа повідомляло про завершення на 100% робіт з облаштування засобами фізичного захисту Трипільської теплоелектростанції, а також на 70% – Зміївської ТЕС.
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Вот это сходил Вова в Президенты - страна через полуРУИНУ идет в ПОЛНУЮ РУИНУ!
А Путло? Та что Путло… ОНО таким было всегда с 2000 года. Надо уметь работать с таким маньяком, чтобы маньяк не сорвался в очередной припадок. ПАПЕРЕДНИК умел работать, но "мудрому наріду 73%" это очень не нравилось - вот и имеем КАТАСТРОФУ везде, в том числе и в энергетике! И это еще не конец ... к сожалению.
Конечно , Путло приложило к этой ситуации свои ракеты-шахеды-снаряды ..., НО - при Папереднике было тоже самое Путло с Ордой , тот же Лука с его БульбоРайхом, тот же самый Китай с Председателем СИ , то же самое КНДР с толстяком , тот же Иран с муллами , тот же Орбан с Венгрией , тот же Дуда с Польшей ... даже Трамп , которым сейчас пугают , был Президентом США !
Это же надо так суметь всего за пять лет довести страну до такого состояния ... что внутри страны ,что снаружи! И палкой теперь не выгонишь из власти - так ЭТОМУ и ЭТИМ все нравится !
Но еще хуже то , что "мудрий нарід73%" удовлетворенно молчит ... молчание - знак согласия с тем , что его "слуги" с Главным Слугой вытворяют с Украиной ?!
Про це повідомляє інформаційний портал http://bankruptcy-ua.com/ Банкрутство & Ліквідація із посиланням матеріал https://www.youtube.com/watch?v=dxdDXJ-Oqq8 Наших грошей .
У програмі повідомляється, що компанію вивезли в санаторій, який обслуговував її працівників. Ззовні територія схожа на базу відпочинку, однак по периметру обтягнута колючим дротом.
На даний час, найбільш раціональним і ефективним вирішенням проблеми недостатньої генерації у пікові години навантаження є побудова буферних батарей при АЕС, як успішно зробила це Австралія, які накопичували б енергію при низькому навантаженні і віддавали її у енерго систему у пікові години споживання.
При тому, що технології дешевих довговічних літій-содієвих батарей уже це дозволяють швидко реалізувати.