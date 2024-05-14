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Новини
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Завали розбиратимуть ще два місяці: "Центренерго" показало наслідки ракетних атак на свої ТЕС. ВIДЕО

тес,трипільська

Визначити масштаби пошкоджень зруйнованих росіянами Трипільської та Зміївської ТЕС державного "Центренерго" можливо лише після розбору завалів, який триватиме ще два місяці.

Про це заявив технічний директор "Центренерго" Євгеній Гаркавий.

"На сьогодні наша діяльність повністю зупинена. Ми знаходимося без виробітку електричної енергоії теплової енергії, наші міста-супутники зараз без гарячої води і основний вид діяльності компанії припинений. На сьогоднішній день 100% генерації наших електростанцій зруйновані", – заявив

За його словами, наразі компанія намагається втримати працівників, жоден з них наразі не звільнений.

Він наголосив, що ракетні атаки росіян цієї весни стали в рази більш руйнівними, ніж усі попередні, та призвели до знищення основного і допоміжного обладнання.

"На сьогоднішній день ми ще до кінця не розуміємо масштабів руйнувань... Розбір завалів ще буде тривати півтора-два місяці, враховуючи значні руйнування електростанцій...Це сотні, навіть тисячі тонн бетону, який потрібно прибрати, при цьому максимально зберегти вціліле обладнання", – додав посадовець.

Читайте також: Зруйновану Трипільську ТЕС можна відновити, але без додаткового захисту – немає сенсу, – "Центренерго"

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

Раніше, 22 березня було повністю знищено Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Державне "Центренерго" минулого літа повідомляло про завершення на 100% робіт з облаштування засобами фізичного захисту Трипільської теплоелектростанції, а також на 70% – Зміївської ТЕС.

Автор: 

ракети (353) ТЕС (677) електроенергія (4235) Центренерго (454)


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Топ коментарі
+12
Будут шашлыки на майские - говорил украинцам 19 января 2022 года Величайший Лидер Современности .... ну-ну, до сих пор помним вкус тех шашлыков.

Вот это сходил Вова в Президенты - страна через полуРУИНУ идет в ПОЛНУЮ РУИНУ!

А Путло? Та что Путло… ОНО таким было всегда с 2000 года. Надо уметь работать с таким маньяком, чтобы маньяк не сорвался в очередной припадок. ПАПЕРЕДНИК умел работать, но "мудрому наріду 73%" это очень не нравилось - вот и имеем КАТАСТРОФУ везде, в том числе и в энергетике! И это еще не конец ... к сожалению.

Конечно , Путло приложило к этой ситуации свои ракеты-шахеды-снаряды ..., НО - при Папереднике было тоже самое Путло с Ордой , тот же Лука с его БульбоРайхом, тот же самый Китай с Председателем СИ , то же самое КНДР с толстяком , тот же Иран с муллами , тот же Орбан с Венгрией , тот же Дуда с Польшей ... даже Трамп , которым сейчас пугают , был Президентом США !

Это же надо так суметь всего за пять лет довести страну до такого состояния ... что внутри страны ,что снаружи! И палкой теперь не выгонишь из власти - так ЭТОМУ и ЭТИМ все нравится !

Но еще хуже то , что "мудрий нарід73%" удовлетворенно молчит ... молчание - знак согласия с тем , что его "слуги" с Главным Слугой вытворяют с Украиной ?!
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14.05.2024 21:42
+4
Після блекаутів минулої зими, вже давно могли , збудувати сховища, чому не роблять?
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14.05.2024 21:47
+1
Чесно кажучи не зрозуміло, чому для ТЕС і досі непобудували сховище під землею
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14.05.2024 21:44
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Будут шашлыки на майские - говорил украинцам 19 января 2022 года Величайший Лидер Современности .... ну-ну, до сих пор помним вкус тех шашлыков.

Вот это сходил Вова в Президенты - страна через полуРУИНУ идет в ПОЛНУЮ РУИНУ!

А Путло? Та что Путло… ОНО таким было всегда с 2000 года. Надо уметь работать с таким маньяком, чтобы маньяк не сорвался в очередной припадок. ПАПЕРЕДНИК умел работать, но "мудрому наріду 73%" это очень не нравилось - вот и имеем КАТАСТРОФУ везде, в том числе и в энергетике! И это еще не конец ... к сожалению.

Конечно , Путло приложило к этой ситуации свои ракеты-шахеды-снаряды ..., НО - при Папереднике было тоже самое Путло с Ордой , тот же Лука с его БульбоРайхом, тот же самый Китай с Председателем СИ , то же самое КНДР с толстяком , тот же Иран с муллами , тот же Орбан с Венгрией , тот же Дуда с Польшей ... даже Трамп , которым сейчас пугают , был Президентом США !

Это же надо так суметь всего за пять лет довести страну до такого состояния ... что внутри страны ,что снаружи! И палкой теперь не выгонишь из власти - так ЭТОМУ и ЭТИМ все нравится !

Но еще хуже то , что "мудрий нарід73%" удовлетворенно молчит ... молчание - знак согласия с тем , что его "слуги" с Главным Слугой вытворяют с Украиной ?!
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14.05.2024 21:42 Відповісти
Чесно кажучи не зрозуміло, чому для ТЕС і досі непобудували сховище під землею
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14.05.2024 21:44 Відповісти
Де ви таке бачили - ТЕС під землю?Ще аэропорт під землю...
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15.05.2024 06:15 Відповісти
Воно ТЕС ніколи не бачило, навіть уяви не має....
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15.05.2024 15:12 Відповісти
Після блекаутів минулої зими, вже давно могли , збудувати сховища, чому не роблять?
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14.05.2024 21:47 Відповісти
Які сховища? Що в тих сховищах має бути?Звідки ті мрії?
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15.05.2024 09:08 Відповісти
Мені цікаво, хто лайки ставить під такими ідіотськими питаннями ?
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15.05.2024 15:15 Відповісти
Олігарх Ігор Коломойський переніс офіс Центренерго після того, як змінилося керівництво компанії.


Про це повідомляє інформаційний портал http://bankruptcy-ua.com/ Банкрутство & Ліквідація із посиланням матеріал https://www.youtube.com/watch?v=dxdDXJ-Oqq8 Наших грошей .

У програмі повідомляється, що компанію вивезли в санаторій, який обслуговував її працівників. Ззовні територія схожа на базу відпочинку, однак по периметру обтягнута колючим дротом.
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14.05.2024 22:29 Відповісти
Нехай ахмєт собі відновлює ті застарілі ТЕЦ і ТЕС, які вкрав свого часу в українського народу.
На даний час, найбільш раціональним і ефективним вирішенням проблеми недостатньої генерації у пікові години навантаження є побудова буферних батарей при АЕС, як успішно зробила це Австралія, які накопичували б енергію при низькому навантаженні і віддавали її у енерго систему у пікові години споживання.
При тому, що технології дешевих довговічних літій-содієвих батарей уже це дозволяють швидко реалізувати.
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15.05.2024 01:20 Відповісти
тільки ідіоти вважають "зелену" генерацію панацеєю для довкілля.
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15.05.2024 08:20 Відповісти
Для непробивних неідіотів, мова йде про діючу атомну генерацію
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15.05.2024 12:32 Відповісти
для пробивного ідіота, хочеш ділянку в екологічно-неперевершеному куточку Чорнобильської АЕС? Будеш літієві гриби заряджати та енергозберігаючих вугрів розводити.
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15.05.2024 12:50 Відповісти
Тільки ось біда в тому, що східніше Нетішина АЕС в Україні немає. А транспортувати електрику за 1300 км... пробуйте, прапор вам в руки...
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15.05.2024 08:57 Відповісти
Південно-Украінська АЕС ,мабудь, десь на заході?
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15.05.2024 09:06 Відповісти
А що, на сході?
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15.05.2024 15:17 Відповісти
Транспортування балансуючої е/е з Європи без пропора здійснюють?
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15.05.2024 12:28 Відповісти
Ахмет не дурень.Він зараз спісує з балансу застарілі і виснажені вщент ТЕС,як зруйновані ворогом.Потім мы з вами ще йому за налоги будемо все це відбудовувати,бо він є постраждалим від війни.
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15.05.2024 09:19 Відповісти
Потрібно провести ревізію старих ТЕС, бо олігархи таке практикують...
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15.05.2024 12:04 Відповісти
Навіщо це показувати? Робіть мовчки. Шо за хрінь по всій країні?
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15.05.2024 09:27 Відповісти

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