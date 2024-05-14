Завали розбиратимуть ще два місяці: "Центренерго" показало наслідки ракетних атак на свої ТЕС. ВIДЕО

Визначити масштаби пошкоджень зруйнованих росіянами Трипільської та Зміївської ТЕС державного "Центренерго" можливо лише після розбору завалів, який триватиме ще два місяці.

Про це заявив технічний директор "Центренерго" Євгеній Гаркавий.

"На сьогодні наша діяльність повністю зупинена. Ми знаходимося без виробітку електричної енергоії теплової енергії, наші міста-супутники зараз без гарячої води і основний вид діяльності компанії припинений. На сьогоднішній день 100% генерації наших електростанцій зруйновані", – заявив

За його словами, наразі компанія намагається втримати працівників, жоден з них наразі не звільнений.

Він наголосив, що ракетні атаки росіян цієї весни стали в рази більш руйнівними, ніж усі попередні, та призвели до знищення основного і допоміжного обладнання.

"На сьогоднішній день ми ще до кінця не розуміємо масштабів руйнувань... Розбір завалів ще буде тривати півтора-два місяці, враховуючи значні руйнування електростанцій...Це сотні, навіть тисячі тонн бетону, який потрібно прибрати, при цьому максимально зберегти вціліле обладнання", – додав посадовець.

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Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

Раніше, 22 березня було повністю знищено Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Державне "Центренерго" минулого літа повідомляло про завершення на 100% робіт з облаштування засобами фізичного захисту Трипільської теплоелектростанції, а також на 70% – Зміївської ТЕС.