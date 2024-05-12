Влітку можливі відключення світла в побутових споживачів, також значний дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж наступного опалювального сезону, - Міненерго

З приходом високих температур для української енергосистеми настануть чергові важкі періоди. Також майбутній опалювальний сезон буде також важкий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Вона зазначила, що чергового важкого періоду для української енергосистеми слід очікувати вже влітку, коли почнеться висока температура і споживачі будуть активно використовувати кондиціонери.

"І це, звичайно, наступний опалювальний сезон, це зараз для нас пріоритет. Враховуючи пошкодження внаслідок російських обстрілів, упродовж наступного опалювального сезону прогнозується значний дефіцит. Тому можуть бути відключення електроенергії в побутових споживачів", - наголосила Гринчук.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня російські загарбники завдали масованого удару по об'єктах генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

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