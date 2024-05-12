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Новини
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Влітку можливі відключення світла в побутових споживачів, також значний дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж наступного опалювального сезону, - Міненерго

Відключення світла

З приходом високих температур для української енергосистеми настануть чергові важкі періоди. Також майбутній опалювальний сезон буде також важкий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Вона зазначила, що чергового важкого періоду для української енергосистеми слід очікувати вже влітку, коли почнеться висока температура і споживачі будуть активно використовувати кондиціонери.

"І це, звичайно, наступний опалювальний сезон, це зараз для нас пріоритет. Враховуючи пошкодження внаслідок російських обстрілів, упродовж наступного опалювального сезону прогнозується значний дефіцит. Тому можуть бути відключення електроенергії в побутових споживачів", - наголосила Гринчук.

Нагадаємо,  у ніч на 8 травня російські загарбники завдали масованого удару по об'єктах генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

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Автор: 

Міненерго (1402) відключення світла (1086)


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Топ коментарі
+17
Самое печальное что многие верят в мантру что выборы нельзя проводить.
А я говорю что нужно, чем дальше тем печальнее ситуация.
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12.05.2024 09:03
+15
Якщо влітку будуть відключення, то що ж будеш восени та взимку? За президентства Зеленського виявилося, що завжди може бути гірше
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12.05.2024 08:27
+15
Прекрасно приготувалися! Сєрлєща з наємом - на підвищення! Хрипуну - вічна слава
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12.05.2024 08:30
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Якщо влітку будуть відключення, то що ж будеш восени та взимку? За президентства Зеленського виявилося, що завжди може бути гірше
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12.05.2024 08:27 Відповісти
Взимку працюють всі блоки АЕС (як показала зима цього достатньо), а влітку їх відключають та обслуговують.
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12.05.2024 08:45 Відповісти
ні, не достатньо.
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12.05.2024 08:50 Відповісти
До зими кацапи можуть і АЕС атакувати. Вони *******.
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12.05.2024 11:35 Відповісти
Прекрасно приготувалися! Сєрлєща з наємом - на підвищення! Хрипуну - вічна слава
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12.05.2024 08:30 Відповісти
Дик працюйте над цим, шукайте можливості, ремонтуйте, використовуйте будь-яке вціліле для відновлення, рийте підземні укріплення для того, що можна закопати, а не сидіть і щодня констатуйте факти.

Я ще даю 100% гарантії, що після кожного влучання те обладнання, яке вціліло або підлягає відновленню, списується або крадеться. А кулі - не своє не шкода

Тільки сидять і як Паніковський у золотому теляті - "дай мільйон, дай мільйон, ну що шкода мільйона, а, Ну дай один мільйончик"
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12.05.2024 08:30 Відповісти
Проси "партнерів" реально надавати масово системи ППО, а не лише на словах.
Бо ТЕС ти не зариєш, хіба що маскувальною сіткою прикриєш.
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12.05.2024 08:59 Відповісти
Партнери надають зброю в обмін на конкретні зміни (реформи) в державному устрої! А твоя зєльона шобла цих партнерів кидає і сре їм на голову.

ТЕС не зариєш, а от газові генератори за три роки поставиш в кожному мікрорайоні!

Нагадаю, масові відключення в зиму 22-23 моментально припинилися після приїзду делегації "партнерів" з перевіркою - куди поділося обладнання і гроші передані на відновлення пошкодженої генерації!
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12.05.2024 11:14 Відповісти
Дурня, вони починають ворушитися тільки тоді коли або фронт падає, або коли стаються великі техногенні катастрофи в Україні.
І якщо ця шобла "моя", то така ж вона і твоя, якщо ми з тобою в одній країні живемо. З іншої сторони лише шобла рашистів. Третя сторона тільки зверху в Бога. Все.

А осінню-зимою 22-23 пошкоджувалося розподілення, а не генерація, в основному.
Ну, а з заявами "газові генератори за три роки поставиш в кожному мікрорайоні" це тобі в телемарафон.
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12.05.2024 12:52 Відповісти
Вони за 2 з гаком роки війни нічого не зробили, крім як розкрадали гроші, що ви від цих імпотентів кабінетних хочете? Освоїли "бабло на захист", а тепер обсираються.
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12.05.2024 11:36 Відповісти
Сккккк..., як же ж ви за...пали.
То жвандять про профіцит і експорт то тепер навпаки. А просто не пи-здіть і робить роботу? Що зміниться від того що ти оце висрала?
Крім їзди по нервах це нічого не дає, - ніхто з тих кого ти лякаєш зробити нічого не може. Якого, сккк, ефекту ви намагаєтесь досягти?
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12.05.2024 08:33 Відповісти
Як це? Вони знову ціну на електрику піднімуть. Пів країни в руїнах - то вони не рахують, навіть до останніх пошкоджень ТЕС волали, що все пропало.
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12.05.2024 08:38 Відповісти
3,14здьож - їхнє все
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12.05.2024 08:38 Відповісти
Так це ж очевидно: підняти тарифи. Також судячи по численним закликам до бізнесу здійснювати імпорт е/е щоб уникнути відключень, енергомародери хочуть замутити новий "вротердам+", будуть продавати бізнесу дешеву атомну е/е по імпортним цінам.
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12.05.2024 08:45 Відповісти
Вночі завжди буде профіцит енергії. Вчіть матеріальну частину
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12.05.2024 09:15 Відповісти
Цікаво, а за кого ти голосував?
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12.05.2024 10:25 Відповісти
Кожен день одні і ті ж попередження - та відключайте вже, досить попереджати. Гаряча вода - кип'яток, на#єра так гріти? Нє, воно канєшно, скоро її відключать - ремонт, випробування, промивка, але на#єра вона така гаряча? Чим ви її так нагріваєте? Може, якось економніше, ні?
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12.05.2024 08:37 Відповісти
Везе Вам)) в мене на бойлері, бо гаряча від холодної лише ціною різняться, а температура однакова. А от опалення було - то так...вулицю гріла, бо батареї лупили капець, вікна взимку відкривала.
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12.05.2024 08:41 Відповісти
Дякую за повідомлення, за констатацію факта. Робити нам що?
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12.05.2024 08:52 Відповісти
Дайтє єму єщьо сто днєй, он научітся
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12.05.2024 08:52 Відповісти
Отак тепер повинен виглядати ваш телемарафон:
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12.05.2024 09:03 Відповісти
Самое печальное что многие верят в мантру что выборы нельзя проводить.
А я говорю что нужно, чем дальше тем печальнее ситуация.
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12.05.2024 09:03 Відповісти
Конче необхідно, але зелені керуються не Конституцією, а законом про вибори..
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12.05.2024 09:36 Відповісти
законів вони можуть намалювати будь яких і скільки завгодно
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12.05.2024 12:08 Відповісти
Из ФСБ?
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12.05.2024 12:37 Відповісти
В такому випадку генерація півдня б допомогла, 6 гВт Запорізька АЕС, 1.2 гВт Запорізька ТЕС(м. Енергодар) вітрові та сонячні потужності півдня приблизно 1 гВт це Вітрові станції Ботієвська, Орловська, Приморська, Мирненська, Новотроїцька, тобто разом більше ніж 8 гВт потужностей
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12.05.2024 09:05 Відповісти
хтось ще пам'ятає боян часів совка?, коли мєлкий вовочка постійно просив у папіка по 20 капєєк, на допомогу від школи, то голодаючому наріду гондурасу, то на ліквідацію повені у наріду гондурасу, то на ..... наріду гондурасу. і той мусив постійно по 20 копійок відслинювати. і тут в черговий раз той приходить й знову просить, тепер на допомогу компартії слуг гондурасу. і тут папаня приносить - рупь! й каже, - це на й на майбутні побори, бо тепер я зрозумів, коли нарідом гондурасу править компартія його слуг, то там будуть не тільки ті лиха на які вже збирали кошти, а й нескінченна череда інших, не менше катастрофічних!
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12.05.2024 09:07 Відповісти
Декілька днів тому, на ютуб каналі радіо НВ було інтерв'ю з експертом у галузі енергетики. Нині створюється патова ситуація в енергетиці. Той каже, що зараз зепідри абсолютно ніхєра не роблять для придбання газотурбінних генераторів по світу, створення привабливих умов для інвесторів аби ті будували нові потужності для заміни втрачених. Прямо зараз відлік іде не на дні, а на години, коли треба негайно відновляти втрачену енергетику, бо скоро буде повний пісдєц економіці. Однак президент країни - *****, у нього на банковій завжди буде світло і працюючий туалет, а чи буде у ваших домівках вода і йому похєр.
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12.05.2024 09:18 Відповісти
До речі, підвищення вартості електроенергії в країні потрібно аби відшкодувати ахмєтову пройопані ТЕЦ, а не тому що він збирається будувати ******* світлогенерації.
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12.05.2024 09:19 Відповісти
А скільки вони взимку видають? Бо мені пропонували для хати на 3кв систему аж на 5 кв (через те. що зимою жопа)?
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12.05.2024 11:45 Відповісти
Зимою мізер. Подивіться кількість сонячних днів взимку, тривалість і в середньому 20-15% від заявленої потужності. Влітку буде профіцит.
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12.05.2024 13:25 Відповісти
10-15%
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12.05.2024 13:26 Відповісти
Тоді придбання панелей, це вже рішення "судного дня", коли зовсім ніякої е/е не передбачається.
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12.05.2024 13:45 Відповісти
В цьому випадку треба акумулятори і інвертор, тому кошторис на батареї множте на 2.
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12.05.2024 16:36 Відповісти
Пропоную варіант, слуги та всі їхні посіпаки одягають хутряний одяг, народ бере до рук ********* дубинки і електроенергію можна буде продавати.
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12.05.2024 10:42 Відповісти
Є такий атракціон де хомяк гасає в середині колеса і від його біготні виробляється теплова(електрична) енергія. То чому би мінстра енергетики з його писарями не запрягти в це колесо,щоби вони виробляли ту недостатню кількість енергії на господарські потреби міст та сіл України???
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12.05.2024 11:08 Відповісти
Стабілізатор гарно показує, коли є дефіцит, коли є профіцит. Коли був справжній дефіцит (зима 22-23) напруга була 160-180, 200 - це вже анріл був.
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12.05.2024 11:41 Відповісти
Ні. Взагалі ні. Він показує лише, що ваш трансформатор має замалу потужність , споживання більше. Треба ставити на 40% потужніший.
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12.05.2024 13:30 Відповісти
Ви довбонуті? Без електрики немає нічого навіть води.
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12.05.2024 11:53 Відповісти
Пиз..да країні з такими менеджерами. Шкода адекватних людей.
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12.05.2024 12:05 Відповісти
Наєм так гарно забезпечив захист енергетичних об'єктів,що ні 9,5 млрд.гривень ні захисту.Йому напевно зе присвоїть "хероя" за дерібан.
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12.05.2024 12:07 Відповісти
Так топят когда печка есть. А когда печек не стало 22 и 23 марта по всей стране почти, и дрова не помогут. Думаем быстро в этот раз. До 15 октября 5 месяцев осталось.
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12.05.2024 12:30 Відповісти
Это мы уже проходили, не раз и не два. Подобные песнопения начинаются сразу после того, как Ахметов начинает скулить о повышении тарифов на электроэнергию. Удивительно то, что на следующий день после подорожания всё само собой приходит в норму... Вывод - или мы уничтожаем ДТЭК как монополию на энергетику или ДТЭК уничтожит Украину!
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12.05.2024 12:33 Відповісти
В енергетиці така корупція, що реально незрозуміло, коли там імітація , а коли насправді жопа.
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12.05.2024 13:34 Відповісти
Міненерго у відставку!
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12.05.2024 13:07 Відповісти
 
 