Влітку можливі відключення світла в побутових споживачів, також значний дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж наступного опалювального сезону, - Міненерго
З приходом високих температур для української енергосистеми настануть чергові важкі періоди. Також майбутній опалювальний сезон буде також важкий.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.
Вона зазначила, що чергового важкого періоду для української енергосистеми слід очікувати вже влітку, коли почнеться висока температура і споживачі будуть активно використовувати кондиціонери.
"І це, звичайно, наступний опалювальний сезон, це зараз для нас пріоритет. Враховуючи пошкодження внаслідок російських обстрілів, упродовж наступного опалювального сезону прогнозується значний дефіцит. Тому можуть бути відключення електроенергії в побутових споживачів", - наголосила Гринчук.
Нагадаємо, у ніч на 8 травня російські загарбники завдали масованого удару по об'єктах генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.
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Я ще даю 100% гарантії, що після кожного влучання те обладнання, яке вціліло або підлягає відновленню, списується або крадеться. А кулі - не своє не шкода
Тільки сидять і як Паніковський у золотому теляті - "дай мільйон, дай мільйон, ну що шкода мільйона, а, Ну дай один мільйончик"
Бо ТЕС ти не зариєш, хіба що маскувальною сіткою прикриєш.
ТЕС не зариєш, а от газові генератори за три роки поставиш в кожному мікрорайоні!
Нагадаю, масові відключення в зиму 22-23 моментально припинилися після приїзду делегації "партнерів" з перевіркою - куди поділося обладнання і гроші передані на відновлення пошкодженої генерації!
І якщо ця шобла "моя", то така ж вона і твоя, якщо ми з тобою в одній країні живемо. З іншої сторони лише шобла рашистів. Третя сторона тільки зверху в Бога. Все.
А осінню-зимою 22-23 пошкоджувалося розподілення, а не генерація, в основному.
Ну, а з заявами "газові генератори за три роки поставиш в кожному мікрорайоні" це тобі в телемарафон.
То жвандять про профіцит і експорт то тепер навпаки. А просто не пи-здіть і робить роботу? Що зміниться від того що ти оце висрала?
Крім їзди по нервах це нічого не дає, - ніхто з тих кого ти лякаєш зробити нічого не може. Якого, сккк, ефекту ви намагаєтесь досягти?
А я говорю что нужно, чем дальше тем печальнее ситуация.