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Укрзалізниця у пікові години вимикає підсвітку найбільших вокзалів

Вокзал у Києві

Укрзалізниця буде економити споживання електроенергії.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає Цензор.НЕТ.

"Укрзалізниця економить споживання електроенергії разом з усією країною.

У пікові години вимкнули підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни. Зокрема, Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова.

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Закликаємо усіх долучатися до ощадливого енергоспоживання.

Разом витримаємо енергетичний терор ворога та допоможемо відновити генерацію електроенергії!

Також у разі необхідності на вокзалах запрацюють пункти незламності, де будуть доступні альтернативні джерела живлення", - йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця про економію світла

Автор: 

Укрзалізниця (6834) відключення світла (1086)


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Тим часом зебидло вмикає марахвон із романом сметаном ілі єщё что то смєшноє.
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12.05.2024 01:21 Відповісти
То не дивіться, існує безліч інших каналів, накрайняк - на ютубі, кучмостарі.

Чи у вас, як на росії - три держканала?))
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12.05.2024 02:03 Відповісти
зе-лохотрон, він же зебілофон довно пора закрити ...
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12.05.2024 05:36 Відповісти
Те ригалово треба було прикрити на другу добу існування. Крім гундосої пропаганди він просто жере купу грошей.
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12.05.2024 08:45 Відповісти
Как по мне так это просто писец - подсвечивать вокзалы при уничтоженной генерации.
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12.05.2024 03:58 Відповісти
так ця пдсвітка бере мінімум .... найбільше споживає тяглова сила: електровози, електрички ...
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12.05.2024 05:29 Відповісти
Тре вимкнути світло в бункері зе - може перегризуться у темряві насмерть
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12.05.2024 05:29 Відповісти
У бункері вашого пуйла краще
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12.05.2024 08:58 Відповісти
А до цього не треба було економити? У нас грошей просто завала більше мабуть ні на що і не треба Ми живемо в країні "мрій" бд
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12.05.2024 06:58 Відповісти
 
 