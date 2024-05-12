Укрзалізниця у пікові години вимикає підсвітку найбільших вокзалів

Укрзалізниця буде економити споживання електроенергії.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає Цензор.НЕТ.

"Укрзалізниця економить споживання електроенергії разом з усією країною.

У пікові години вимкнули підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни. Зокрема, Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова.

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Закликаємо усіх долучатися до ощадливого енергоспоживання.

Разом витримаємо енергетичний терор ворога та допоможемо відновити генерацію електроенергії!

Також у разі необхідності на вокзалах запрацюють пункти незламності, де будуть доступні альтернативні джерела живлення", - йдеться у повідомленні.