Укрзалізниця у пікові години вимикає підсвітку найбільших вокзалів
Укрзалізниця буде економити споживання електроенергії.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає Цензор.НЕТ.
"Укрзалізниця економить споживання електроенергії разом з усією країною.
У пікові години вимкнули підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни. Зокрема, Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова.
Закликаємо усіх долучатися до ощадливого енергоспоживання.
Разом витримаємо енергетичний терор ворога та допоможемо відновити генерацію електроенергії!
Також у разі необхідності на вокзалах запрацюють пункти незламності, де будуть доступні альтернативні джерела живлення", - йдеться у повідомленні.
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Чи у вас, як на росії - три держканала?))