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В Україні можливі погодинні відключення світла, якщо ситуація погіршиться, - Кудрицький

Володимир Кудрицький

В Україні зараз діють лише обмеження потужності для промисловості, однак якщо ситуація в енергосистемі погіршиться - можливе повернення до графіків погодинних відключень.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо дефіцит в енергосистемі збільшиться і стане безперервним упродовж доби, то в такій ситуації застосовується інший графік - графік погодинних вимкнень. Це коли Укренерго доводить до кожної області ліміт споживання, й обленерго розподіляють його по кожному споживачу", - сказав Кудрицький.

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Він попередив, що у разі погіршення ситуації в енергосистемі графіків обмеження потужності для промисловості може не вистачати, щоб забезпечити баланс. Але зараз Укренерго застосовує лише обмеження для промисловості.

Кудрицький також пояснив, що обмеження для промисловості у нічні години пов'язане із відсутністю імпорту електроенергії: хоч споживання і падає, але й зменшується доступний ресурс для його покриття. При цьому брати аварійну допомогу цілодобово неможливо.

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За сонячної погоди у денні години дефіцит компенсується за рахунок активної роботи сонячних електростанцій.

Автор: 

енергетика (2581) Кудрицький Володимир (189) відключення світла (1086)


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зараз Укренерго застосовує лише обмеження для промисловості
А потім хапаємось за голову: економіка летить у прірву.
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10.05.2024 16:35 Відповісти
Зима 22-23 року вас, імбецилів, нічому так і не навчила. То чого ви досі на своїх посадах?
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10.05.2024 16:49 Відповісти
У них професія лякати?
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10.05.2024 16:51 Відповісти
У нас навіть в мирний час з приходом клоунів до влади ситуація тільки погіршувалась.
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10.05.2024 16:53 Відповісти
народ, спамте цього зебіла, що тут смердит
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10.05.2024 17:49 Відповісти
У нас тепер воєнний стан. А до 24.02.22 був мирний. Хтось мислить як виборець Зеленского.
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10.05.2024 18:55 Відповісти
Як розподілятимуть ліміт по кожному споживачу вже відомо - селяни, мешканці "хрущівок" та бідних спальних районів мусять посидіти в темряві, бо в країні війна. Ті, хто живе в елітних кварталах та котеджних містечках можуть не перейматися - вони на тих самих лініях, що і критична інфраструктура, тому вимикати світло їм не будуть.
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10.05.2024 16:58 Відповісти
 
 