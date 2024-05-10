В Україні можливі погодинні відключення світла, якщо ситуація погіршиться, - Кудрицький
В Україні зараз діють лише обмеження потужності для промисловості, однак якщо ситуація в енергосистемі погіршиться - можливе повернення до графіків погодинних відключень.
Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Якщо дефіцит в енергосистемі збільшиться і стане безперервним упродовж доби, то в такій ситуації застосовується інший графік - графік погодинних вимкнень. Це коли Укренерго доводить до кожної області ліміт споживання, й обленерго розподіляють його по кожному споживачу", - сказав Кудрицький.
Він попередив, що у разі погіршення ситуації в енергосистемі графіків обмеження потужності для промисловості може не вистачати, щоб забезпечити баланс. Але зараз Укренерго застосовує лише обмеження для промисловості.
Кудрицький також пояснив, що обмеження для промисловості у нічні години пов'язане із відсутністю імпорту електроенергії: хоч споживання і падає, але й зменшується доступний ресурс для його покриття. При цьому брати аварійну допомогу цілодобово неможливо.
За сонячної погоди у денні години дефіцит компенсується за рахунок активної роботи сонячних електростанцій.
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