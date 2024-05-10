В Украине возможны почасовые отключения света, если ситуация усугубится, - Кудрицкий

В Украине сейчас действуют только ограничения мощности для промышленности, однако если ситуация в энергосистеме ухудшится - возможно возвращение к графикам почасовых отключений.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если дефицит в энергосистеме увеличится и станет непрерывным в течение суток, то в такой ситуации применяется другой график - график почасовых отключений. Это когда Укрэнерго доводит до каждой области лимит потребления, и облэнерго распределяют его по каждому потребителю", - сказал Кудрицкий.

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Он предупредил, что в случае ухудшения ситуации в энергосистеме графиков ограничения мощности для промышленности может не хватать, чтобы обеспечить баланс. Но сейчас Укрэнерго применяет только ограничения для промышленности.

Кудрицкий также объяснил, что ограничение для промышленности в ночные часы связано с отсутствием импорта электроэнергии: хоть потребление и падает, но и уменьшается доступный ресурс для его покрытия. При этом брать аварийную помощь круглосуточно невозможно.

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При солнечной погоде в дневные часы дефицит компенсируется за счет активной работы солнечных электростанций.