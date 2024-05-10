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Новости
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В Украине возможны почасовые отключения света, если ситуация усугубится, - Кудрицкий

Володимир Кудрицький

В Украине сейчас действуют только ограничения мощности для промышленности, однако если ситуация в энергосистеме ухудшится - возможно возвращение к графикам почасовых отключений.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если дефицит в энергосистеме увеличится и станет непрерывным в течение суток, то в такой ситуации применяется другой график - график почасовых отключений. Это когда Укрэнерго доводит до каждой области лимит потребления, и облэнерго распределяют его по каждому потребителю", - сказал Кудрицкий.

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Он предупредил, что в случае ухудшения ситуации в энергосистеме графиков ограничения мощности для промышленности может не хватать, чтобы обеспечить баланс. Но сейчас Укрэнерго применяет только ограничения для промышленности.

Кудрицкий также объяснил, что ограничение для промышленности в ночные часы связано с отсутствием импорта электроэнергии: хоть потребление и падает, но и уменьшается доступный ресурс для его покрытия. При этом брать аварийную помощь круглосуточно невозможно.

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При солнечной погоде в дневные часы дефицит компенсируется за счет активной работы солнечных электростанций.

Автор: 

энергетика (2553) Кудрицкий Владимир (76) отключение света (422)


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зараз Укренерго застосовує лише обмеження для промисловості
А потім хапаємось за голову: економіка летить у прірву.
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10.05.2024 16:35 Ответить
Зима 22-23 року вас, імбецилів, нічому так і не навчила. То чого ви досі на своїх посадах?
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10.05.2024 16:49 Ответить
У них професія лякати?
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10.05.2024 16:51 Ответить
У нас навіть в мирний час з приходом клоунів до влади ситуація тільки погіршувалась.
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10.05.2024 16:53 Ответить
народ, спамте цього зебіла, що тут смердит
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10.05.2024 17:49 Ответить
У нас тепер воєнний стан. А до 24.02.22 був мирний. Хтось мислить як виборець Зеленского.
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10.05.2024 18:55 Ответить
Як розподілятимуть ліміт по кожному споживачу вже відомо - селяни, мешканці "хрущівок" та бідних спальних районів мусять посидіти в темряві, бо в країні війна. Ті, хто живе в елітних кварталах та котеджних містечках можуть не перейматися - вони на тих самих лініях, що і критична інфраструктура, тому вимикати світло їм не будуть.
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10.05.2024 16:58 Ответить
 
 