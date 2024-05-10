Кабмин выделит более 7,1 млрд грн на восстановление энергосистемы, - Шмыгаль

Кабинет министров выделит более 7 млрд грн на восстановление энергосистемы Украины, которая была повреждена российскими обстрелами.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Принимаем решение о выделении 7 млрд 168 млн грн на восстановление нашей энергосистемы", - отметил он.

По словам Шмыгаля, на эти средства будет закуплено оборудование для восстановления высоковольтной сети, а также для лучшей синхронизации энергосистемы Украины и ЕС.

Гранты для реализации этого проекта предоставила группа Всемирного банка.

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