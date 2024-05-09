Германия предоставит Украине 45 млн евро на восстановление энергосистемы

Германия предоставит Украине грант на 45 млн евро для восстановления энергетики.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Для скорейшего восстановления после атак. Именно на эту потребность будет направлен грант на сумму 45 миллионов евро, соглашение о предоставлении которого было подписано в Минэнерго во время встречи министра энергетики Германа Галущенко с федеральным министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеньи Шульце", - говорится в сообщении.

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"Очень важным для нас является то, что средства могут быть направлены на различные направления для восстановления и усиления устойчивости объектов системы передачи, которые находятся под ударами врага", - добавил Герман Галущенко.

Кроме этого, средства пойдут на закупку оборудования для энергоэффективной модернизации, автоматизации и реконструкции подстанций НЭК "Укрэнерго".

Напомним, в ночь на 8 мая 2024 года войска РФ нанесли по Украине комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БпЛА типа "Шахед". Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Также стало известно, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. В Укрэнерго предупредили о возможных аварийных отключениях для бытовых потребителей.