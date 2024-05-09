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Новости Помощь Украине
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Германия предоставит Украине 45 млн евро на восстановление энергосистемы

Німеччина надасть Україні грант на 45 мільйонів євро

Германия предоставит Украине грант на 45 млн евро для восстановления энергетики.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Для скорейшего восстановления после атак. Именно на эту потребность будет направлен грант на сумму 45 миллионов евро, соглашение о предоставлении которого было подписано в Минэнерго во время встречи министра энергетики Германа Галущенко с федеральным министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеньи Шульце", - говорится в сообщении.

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"Очень важным для нас является то, что средства могут быть направлены на различные направления для восстановления и усиления устойчивости объектов системы передачи, которые находятся под ударами врага", - добавил Герман Галущенко.

Кроме этого, средства пойдут на закупку оборудования для энергоэффективной модернизации, автоматизации и реконструкции подстанций НЭК "Укрэнерго".

Напомним, в ночь на 8 мая 2024 года войска РФ нанесли по Украине комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БпЛА типа "Шахед". Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Также стало известно, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. В Укрэнерго предупредили о возможных аварийных отключениях для бытовых потребителей.

Автор: 

Германия (6931) помощь (7770) энергетика (2553)


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Топ комментарии
+9
...але ціну на електроенергію ми все одно ПІДНІМЕМО!
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09.05.2024 20:13
+2
рудому ахметке все тільки в кайф - гроші дають на заміну совкового дішману, тарифи в 3 рази підвисять... лафа
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09.05.2024 20:14
+1
А зелені вже підняття тарифів запланували. Може то вже пора Ляшка з вилами..
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09.05.2024 20:38
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США надали Україні більше року тому фактично газову електростанцію. Вона досі лежить на складах розібрана.
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09.05.2024 20:11 Ответить
Шольц, Меркель ! Где Тауруси?!
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09.05.2024 20:56 Ответить
...але ціну на електроенергію ми все одно ПІДНІМЕМО!
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09.05.2024 20:13 Ответить
А ми тії чергові тарифи підіймемо, а ми наших славних олігархів, гей, гей, - розвеселимо! )))
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09.05.2024 21:36 Ответить
Шмиргалю потрібен 1$мільярд!
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09.05.2024 21:58 Ответить
по-перше, не одна Німеччина дає гроші.
по-друге, я би не вірив Шмигалю на слово, а попросив би розгорнутий перелік.
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09.05.2024 22:15 Ответить
рудому ахметке все тільки в кайф - гроші дають на заміну совкового дішману, тарифи в 3 рази підвисять... лафа
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09.05.2024 20:14 Ответить
А зелені вже підняття тарифів запланували. Може то вже пора Ляшка з вилами..
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09.05.2024 20:38 Ответить
Якщо ці підари запланували підняти тариф то вони це зроблять
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09.05.2024 20:46 Ответить
Германия предоставит Украине 45 млн евро на восстановление энергосистемы Источник:
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Це підрив влади зелених блазней! Вони хочуть підняти свої статки за рахунок лохів, які привели їх до влади, а тут така підстава! Це робота на рифи! Підняти тарифи замість займу, це геніально! Таріфи меньше не зроблять, а кредит треба віддавати. А тут поток грошенят нескінченний. Доречі, для самих розумних введуть полатки на поновлювальну енегргію. 500% гарантія.
Це жарт чи що? Красти бубочкино сонце, вітер та падаючи води!
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09.05.2024 21:32 Ответить
Дякуємо, друзі.
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09.05.2024 21:58 Ответить
 
 