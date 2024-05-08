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Новости Помощь Украине
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Великобритания выделит дополнительные €23 млн на восстановление поврежденной энергосистемы Украины

Британія допоможе з відновленням української енергосистеми
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Великобритания предоставит дополнительные 23 миллиона евро для восстановления украинской энергетической системы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство энергетики.

Отмечается, что Великобритания объявила о дополнительном взносе в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов (23 млн евро).

Средства направят на закупку оборудования для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры, усиление физической защиты и обеспечения резервного питания, включая генераторы и распределенную генерацию.

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"Спасибо Правительству Великобритании за эту важную поддержку. Враг продолжает уничтожать украинскую энергетику. Помощь партнеров крайне необходима для проведения ремонтов, восстановления поврежденных объектов и увеличения маневровых мощностей к следующему отопительному сезону", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Стоит отметить, что Великобритания решила выделить дополнительные средства для помощи Украине после того, как россияне атаковали объекты энергетики в 6 областях.

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Автор: 

Великобритания (4931) энергетика (2552) восстановления (144)


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Топ комментарии
+3
а можно їх прямо зараз витратити на ракети, якім аеродинміка дозволяє летіти у повітрі рф?
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08.05.2024 19:46
+1
Ось і мільярди ''шморгалю'' підігнали, ато плачеться що немає грошей і захочуть вартість кіловатів збільшити.
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08.05.2024 19:47
+1
Після масових ударів по енергетиці позаторік їм сотні тон обладнання і кілька мільярдів у валюті виділили іноземні партнери, але це аж ніяк не завадило підняти тарифи. Цього разу теж не завадить, бо в цій країні прості смертні мають оплачувати усі втрати багатіїв, а потім ще й здохнути чи стати каліками на війні, щоб ці багатії і далі отримували надприбутки та насолоджувались життям.
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08.05.2024 19:55
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Правила форума Совет форумчан
а можно їх прямо зараз витратити на ракети, якім аеродинміка дозволяє летіти у повітрі рф?
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08.05.2024 19:46 Ответить
Ось і мільярди ''шморгалю'' підігнали, ато плачеться що немає грошей і захочуть вартість кіловатів збільшити.
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08.05.2024 19:47 Ответить
Після масових ударів по енергетиці позаторік їм сотні тон обладнання і кілька мільярдів у валюті виділили іноземні партнери, але це аж ніяк не завадило підняти тарифи. Цього разу теж не завадить, бо в цій країні прості смертні мають оплачувати усі втрати багатіїв, а потім ще й здохнути чи стати каліками на війні, щоб ці багатії і далі отримували надприбутки та насолоджувались життям.
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08.05.2024 19:55 Ответить
Дякуємо, друзі.
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08.05.2024 20:01 Ответить
На сьогодні в об'єднаній енергосистемі України функціонують:

4 атомні електростанції;15 ТЕС та 43 ТЕЦ;8 великих гідроелектростанцій та 3 ГАЕС. Власників, знають у ФДМУ, податковій та КМУ.
Кому належить енергетична інфраструктура України
https://youcontrol.com.ua/data-research/komu-nalezhyt-enerhetychna-infrastruktura-********/
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08.05.2024 20:04 Ответить
А краще матеріально зі своїми інженерами і сметниками...навіть прорабу довіряти неможна...
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08.05.2024 20:14 Ответить
"Велика Британія надасть додаткові 23 мільйони євро для відновлення української енергетичної системи" - цікаво, тариф для населення піднімуть чи вистачить коштів із інших джерел?
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08.05.2024 20:37 Ответить
Не допоможе. Зельониє все роздерибанять, та плюс вже заявили, що відновлення повісять на населення завищенням тарифів. І їх теж роздерибанять. А винуватими зроблять партнерів. Що мало дали.
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08.05.2024 20:45 Ответить
Наєму дайте, в нього вже є досвід захисту енергосистеми.
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08.05.2024 21:35 Ответить
Британіє, почекай. Дай можливість ДТЕКу злупити гроші підвищеними тарифами з пересічних українців.
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08.05.2024 21:42 Ответить
 
 