Великобритания выделит дополнительные €23 млн на восстановление поврежденной энергосистемы Украины

Великобритания предоставит дополнительные 23 миллиона евро для восстановления украинской энергетической системы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство энергетики.

Отмечается, что Великобритания объявила о дополнительном взносе в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов (23 млн евро).

Средства направят на закупку оборудования для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры, усиление физической защиты и обеспечения резервного питания, включая генераторы и распределенную генерацию.

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"Спасибо Правительству Великобритании за эту важную поддержку. Враг продолжает уничтожать украинскую энергетику. Помощь партнеров крайне необходима для проведения ремонтов, восстановления поврежденных объектов и увеличения маневровых мощностей к следующему отопительному сезону", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Стоит отметить, что Великобритания решила выделить дополнительные средства для помощи Украине после того, как россияне атаковали объекты энергетики в 6 областях.

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