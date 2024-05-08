Великобритания выделит дополнительные €23 млн на восстановление поврежденной энергосистемы Украины
Великобритания предоставит дополнительные 23 миллиона евро для восстановления украинской энергетической системы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство энергетики.
Отмечается, что Великобритания объявила о дополнительном взносе в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов (23 млн евро).
Средства направят на закупку оборудования для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры, усиление физической защиты и обеспечения резервного питания, включая генераторы и распределенную генерацию.
"Спасибо Правительству Великобритании за эту важную поддержку. Враг продолжает уничтожать украинскую энергетику. Помощь партнеров крайне необходима для проведения ремонтов, восстановления поврежденных объектов и увеличения маневровых мощностей к следующему отопительному сезону", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Стоит отметить, что Великобритания решила выделить дополнительные средства для помощи Украине после того, как россияне атаковали объекты энергетики в 6 областях.
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4 атомні електростанції;15 ТЕС та 43 ТЕЦ;8 великих гідроелектростанцій та 3 ГАЕС. Власників, знають у ФДМУ, податковій та КМУ.
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