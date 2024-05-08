Велика Британія виділить додаткові €23 млн на відновлення пошкодженої енергосистеми України

Велика Британія надасть додаткові 23 мільйони євро для відновлення української енергетичної системи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство енергетики.

Зазначається, що Велика Британія оголосила про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 20 мільйонів фунтів стерлінгів (23 млн євро).

Кошти спрямують на закупівлю обладнання для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури, посилення фізичного захисту та забезпечення резервного живлення, включаючи генератори та розподілену генерацію.

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"Дякуємо Уряду Великої Британії за цю важливу підтримку. Ворог продовжує нищити українську енергетику. Допомога партнерів є вкрай потрібною для проведення ремонтів, відновлення пошкоджених об’єктів і збільшення маневрових потужностей до наступного опалювального сезону", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Варто зазначити, що Велика Британія вирішила виділити додаткові кошти для допомоги Україні після того як Росіяни атакували об’єкти енергетики в 6 областях.

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