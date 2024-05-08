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Новини Допомога Україні
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Велика Британія виділить додаткові €23 млн на відновлення пошкодженої енергосистеми України

Британія допоможе з відновленням української енергосистеми
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Велика Британія надасть додаткові 23 мільйони євро для відновлення української енергетичної системи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство енергетики.

Зазначається, що Велика Британія оголосила про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 20 мільйонів фунтів стерлінгів (23 млн євро).

Кошти спрямують на закупівлю обладнання для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури, посилення фізичного захисту та забезпечення резервного живлення, включаючи генератори та розподілену генерацію.

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"Дякуємо Уряду Великої Британії за цю важливу підтримку. Ворог продовжує нищити українську енергетику. Допомога партнерів є вкрай потрібною для проведення ремонтів, відновлення пошкоджених об’єктів і збільшення маневрових потужностей до наступного опалювального сезону", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Варто зазначити, що Велика Британія вирішила виділити додаткові кошти для допомоги Україні після того як Росіяни атакували об’єкти енергетики в 6 областях.

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Автор: 

Велика Британія (5553) енергетика (2578) відновлення (566)


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Топ коментарі
+3
а можно їх прямо зараз витратити на ракети, якім аеродинміка дозволяє летіти у повітрі рф?
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08.05.2024 19:46
+1
Ось і мільярди ''шморгалю'' підігнали, ато плачеться що немає грошей і захочуть вартість кіловатів збільшити.
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08.05.2024 19:47
+1
Після масових ударів по енергетиці позаторік їм сотні тон обладнання і кілька мільярдів у валюті виділили іноземні партнери, але це аж ніяк не завадило підняти тарифи. Цього разу теж не завадить, бо в цій країні прості смертні мають оплачувати усі втрати багатіїв, а потім ще й здохнути чи стати каліками на війні, щоб ці багатії і далі отримували надприбутки та насолоджувались життям.
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08.05.2024 19:55
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а можно їх прямо зараз витратити на ракети, якім аеродинміка дозволяє летіти у повітрі рф?
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08.05.2024 19:46 Відповісти
Ось і мільярди ''шморгалю'' підігнали, ато плачеться що немає грошей і захочуть вартість кіловатів збільшити.
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08.05.2024 19:47 Відповісти
Після масових ударів по енергетиці позаторік їм сотні тон обладнання і кілька мільярдів у валюті виділили іноземні партнери, але це аж ніяк не завадило підняти тарифи. Цього разу теж не завадить, бо в цій країні прості смертні мають оплачувати усі втрати багатіїв, а потім ще й здохнути чи стати каліками на війні, щоб ці багатії і далі отримували надприбутки та насолоджувались життям.
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08.05.2024 19:55 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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08.05.2024 20:01 Відповісти
На сьогодні в об'єднаній енергосистемі України функціонують:

4 атомні електростанції;15 ТЕС та 43 ТЕЦ;8 великих гідроелектростанцій та 3 ГАЕС. Власників, знають у ФДМУ, податковій та КМУ.
Кому належить енергетична інфраструктура України
https://youcontrol.com.ua/data-research/komu-nalezhyt-enerhetychna-infrastruktura-********/
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08.05.2024 20:04 Відповісти
А краще матеріально зі своїми інженерами і сметниками...навіть прорабу довіряти неможна...
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08.05.2024 20:14 Відповісти
"Велика Британія надасть додаткові 23 мільйони євро для відновлення української енергетичної системи" - цікаво, тариф для населення піднімуть чи вистачить коштів із інших джерел?
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08.05.2024 20:37 Відповісти
Не допоможе. Зельониє все роздерибанять, та плюс вже заявили, що відновлення повісять на населення завищенням тарифів. І їх теж роздерибанять. А винуватими зроблять партнерів. Що мало дали.
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08.05.2024 20:45 Відповісти
Наєму дайте, в нього вже є досвід захисту енергосистеми.
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08.05.2024 21:35 Відповісти
Британіє, почекай. Дай можливість ДТЕКу злупити гроші підвищеними тарифами з пересічних українців.
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08.05.2024 21:42 Відповісти
 
 