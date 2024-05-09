Сегодня возможны аварийные отключения для бытовых потребителей, - "Укренерго"

В энергосистеме значительный дефицит мощности в течение почти всех суток. С 18:00 до 24:00 потребление промышленности будет ограничиваться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укренерго".

В компании также отмечают, что при росте потребления возможны аварийные отключения.

"В энергосистеме в течение почти всех суток, за исключением дневных часов, имеется значительный дефицит электроэнергии. Причина - масштабные повреждения украинских электростанций, из-за которых они не могут производить столько же электроэнергии, как до атаки. Днем объем дефицита электроэнергии уменьшается благодаря активной работе электростанций на ВИЭ. В другие часы нехватка электроэнергии является значительной. Во избежание отключений бытовых потребителей Диспетчерский центр "Укренерго" применяет все возможные меры преодоления дефицита: импорт и аварийную помощь из стран Европы, ограничение потребления промышленных потребителей", - говорится в сообщении.

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Графики отключения для промышленности

По данным "Укренерго", вечером, с 18:00 до 24:00, будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Ограничения для населения

"Но, если потребление продолжит расти, возможно применение аварийных отключений, которое коснется и бытовых потребителей", - добавляют в компании и призывают украинцев экономить электроэнергию.

Ранее в Минэнерго заявляли о возможных ограничениях электроэнергии для промышленности.

Массированная атака на Украину 8 мая

В ночь на 8 мая 2024 года войска РФ нанесли по Украине комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БПЛА типа "Шахед".

Оккупанты запустили 55 ракет и 21 беспилотник. Украинская ПВО смогла уничтожить 59 воздушных целей - 39 ракет и 20 беспилотников.

Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Также стало известно, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.