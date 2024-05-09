Сьогодні можливі аварійні відключення для побутових споживачів, - "Укренерго"

В енергосистемі значний дефіцит потужності протягом майже всієї доби. З 18:00 до 24:00 споживання промисловості буде обмежуватись.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

У компанії також наголошують, що при зростанні споживання можливі аварійні відключення.

"В енергосистемі протягом майже всієї доби, за винятком денних годин, наявний значний дефіцит електроенергії. Причина - масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки. Вдень обсяг дефіциту електроенергії зменшується завдяки активній роботі електростанцій на ВДЕ. В інші години нестача електроенергії є значною. Для уникнення відключень побутових споживачів Диспетчерський центр "Укренерго" застосовує всі можливі заходи подолання дефіциту: імпорт та аварійну допомогу з країн Європи, обмеження споживання промислових споживачів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: З 18 до 23 години по всій Україні можливі відключення світла, - Укренерго

Графіки відключення для промисловості

За даними "Укренерго", ввечері, з 18:00 до 24:00, діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Обмеження для населення

"Але, якщо споживання продовжить зростати, можливе застосування аварійних відключень, яке торкнеться й побутових споживачів", - додають у компанії та закликають українців економити електроенерію.

Раніше в Міненерго заявляли про можливі обмеження електроенергії для промисловості.

Масована атака на Україну 8 травня

У ніч на 8 травня 2024 року війська РФ завдали по Україні комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА типу "Шахед".

Окупанти запустили 55 ракет та 21 безпілотник. Українська ППО змогла знищити 59 повітряних цілей - 39 ракет та 20 безпілотників.

Окрім того, як зазначалося, війська РФ атакували 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання. Також стало відомо, що ворог атакував два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.