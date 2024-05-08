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Новини
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З 18 до 23 години по всій Україні можливі відключення світла, - Укренерго

світло,світла,відключення,віялові

Через масований удар ворога по об’єктах генерації ввечері 8 травня, з 18 до 23 години, по всій Україні можливі відключення електроенергії.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що цієї ночі ворог влаштував вже п’ятиймасований удар по об’єктам енергетики з 22 березня.

"Пошкоджень зазнали об’єкти генерації. Також російські "шахеди" пошкодили обладнання одного з об’єктів "Укренерго" в центральному регіоні. Наразі споживачі в цьому регіоні заживлені резервними схемами", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Росіяни атакували об’єкти енергетики в 6 областях. Ввечері можуть запровадити обмеження, - Міненерго

У зв’язку з цим з 18:00 до 23:00 можливе обмеження по всій Україні побутових та промислових споживачів.

"Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям. Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго", - пояснили в Укренерго.

Там закликали споживати електроенергію з 18 до 23 години максимально ощадливо.

Також читайте: Масована атака РФ на Україну: здійнялась масштабна пожежа на об’єкті критичної інфраструктури на Вінниччині. ФОТО

Обстріл в ніч на 8 травня

У ніч на 8 травня 2024 року війська РФ завдали по Україні комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА типу "Шахед".

Окупанти запустили 55 ракет та 21 безпілотник. Українська ППО змогла знищити 59 повітряних цілей - 39 ракет та 20 безпілотників.

Окрім того, як зазначалося, війська РФ атакували 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання. Також стало відомо, що ворог атакував два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Автор: 

обстріл (28274) електроенергія (6180) Укренерго (2685) відключення світла (1086)


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Топ коментарі
+15
За майже три роки війни, зелені дегроти абсолютно (!) нічого не зробили для захисту енергосистеми. куди пішли гроші, які виділялися на захист, виродки? наєму в кишеню?! Суки, ненавиджу!
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08.05.2024 13:27
+12
Тоді навіщо було людям брехати про трьохрівневий захист? Щоб розпиляти бабло? куди пішли гроші?
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08.05.2024 13:31
+8
Интересно узнать логику зелибобика, почему нету ответных ударов по кацапской энергетике? Потому что такая война нах никому не нужна!
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08.05.2024 13:31
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а єдиний марафон
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08.05.2024 13:22 Відповісти
в тік-тоці і телеграмі, який забороняють.
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08.05.2024 13:26 Відповісти
За майже три роки війни, зелені дегроти абсолютно (!) нічого не зробили для захисту енергосистеми. куди пішли гроші, які виділялися на захист, виродки? наєму в кишеню?! Суки, ненавиджу!
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08.05.2024 13:27 Відповісти
Єдиний захист енергосистеми - це припинення бойових дій. Знайдіть фото ТЕС і просто поміркуйте, як цей об'єкт можна "захистити"
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08.05.2024 13:31 Відповісти
Тоді навіщо було людям брехати про трьохрівневий захист? Щоб розпиляти бабло? куди пішли гроші?
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08.05.2024 13:31 Відповісти
ну, ви як запитаєте.
грошики, самі себе не вкрадуть.
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08.05.2024 13:33 Відповісти
Про що я й кажу. В нас при владі - брехливі, ниці, підлі, імпотентні паразити, які обкрадають країну під час війни. Їи плювати взагалі на те, що тут залишиться, навіть, якщо кацапи випалять Україну повністю.
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08.05.2024 13:36 Відповісти
ну, нам їх не з Марса на парашутах скинули.
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08.05.2024 14:13 Відповісти
Тут я і сам не знаю...
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08.05.2024 13:37 Відповісти
брехати їм треба було для того, щоб люди, які ніколи не бачили, як виглядає підстанція на 110 кВ або будівля ТЕС, знов повірили ділєтантам-наємам, які зеленого уявлення про енергетику не мають, але хочуть і надалі отримувати кількасоттисячну зарплатню. Мені вдалось вам доступно пояснити, навіщо було брехати людям?
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08.05.2024 13:58 Відповісти
декотрі підстанції перекрили 3м шаром бетону...і весь час будівництва там чергував закордонний представник і день і ніч...щоб не тільки зешобла нічого не замутила, а і дрібна шушера аля прораб
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08.05.2024 14:34 Відповісти
Интересно узнать логику зелибобика, почему нету ответных ударов по кацапской энергетике? Потому что такая война нах никому не нужна!
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08.05.2024 13:31 Відповісти
а це вже зараз не від зелибобика залежить.
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08.05.2024 14:15 Відповісти
а смысл? такие удары не приведут ни к чему, кроме возмущения Запада и еще большего падения помощи от них. Есть более важные цели для наших дефицитных ракет и дронов
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08.05.2024 15:02 Відповісти
Смысл в том , чтоб кацапы точно так же сидели без света и воды.
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08.05.2024 15:11 Відповісти
ну, не зовсім так. Щоб кваліфікована робоча сила знімалася із свїх міст, кидала роботу на підприємствах ВПК, та їхала у тайгу з капканами та снігоходами, купленими за гроші від продажу нерухомості, або тікала до Казахстану чи Туреччини. А ті, хто може жити без світла, на підприємстві точно праювати не будуть. У них і так зараз навалюється кадрова криза. Навіть ********* цього не приховує.
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08.05.2024 18:06 Відповісти
Як "рівномірно" розподіляють ми вже знаємо - знову вимкнуть райони з "хрущами" та старими багатоповерхівками, а елітні новобудови, котеджні містечка де живуть представники влади, молоді пенсіонери "силовики" і т.п. як завжди, відключити не можливо, бо їх ніби-то підключено по тій самій лінії, що і об'єкти інфраструктури.
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08.05.2024 13:36 Відповісти
це початок. Якщо такі удари продовжаться, то вже влітку буде введений розклад відключень.
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08.05.2024 13:47 Відповісти
Судячи з того, що ППО де факто на захисті енергооб'єктів взагалі немає, якщо такі удари продовжаться - не буде енергосистеми.
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08.05.2024 13:55 Відповісти
ні одна країна в світі не має стільки ППО, щоб захистити свою енергетику від масованих ракетно-дронових ударів. Ну, хіба що Ізраіль, який має площу як пів Житомирської області.
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08.05.2024 14:02 Відповісти
Тоді зливайте воду, бо Україну ********* у кам'яний вік, без захисту критичної інфраструктури і без ППО.
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08.05.2024 14:06 Відповісти
якщо не буде відповіді по теріторії рф, то - так.
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08.05.2024 14:09 Відповісти
Та й відповідь навряд чи щось дасть. ***** на стадо пофіг. Єдине, що могло б припинити ракетний террор - це знищення виробництва ракет, та стратавіа (включно з мігами). Бо інакше - труба, кацапи просто Україну випалять, а затикати усю країну Патріотами (від балістики) - неможливо.
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08.05.2024 14:11 Відповісти
річ не в стаді, а в зупинці та знищенні підприємств ВПК на европейські частині рф.
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08.05.2024 14:17 Відповісти
я єти причитания 2 года слышу и ничего,при блекаутах максимум 5 часов один день не было света а так по 2-3 часа,так что мне как по *******,главное что холодильник с морозилки не ********** а интернеты ********** пару часов перерыв можно сделать,книжку почитайте каменовекцы)
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08.05.2024 14:14 Відповісти
О, вже подоляцька ботва позитивна підтягнулась, зелених підарасів виправдовувати. Біосміття.
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08.05.2024 14:16 Відповісти
Це вам мабуть не "пощастило" дві-три доби взимку просиділи без е/е.
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08.05.2024 15:03 Відповісти
буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго Джерело:

Коли? Після відключення?
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08.05.2024 13:50 Відповісти
Тоді кабаку. Шворцен-шведский. Я маю на увагу на тарифи.
Підняли мінімалку - я її досі половини не бачив.

Піднімайте - але щоб я бачив, що ви опустились
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08.05.2024 14:00 Відповісти
Чим далі тим "смішніше" Сподіваюся ті хто "хоть поржом" вже задоволені
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08.05.2024 14:12 Відповісти
Ця вся прутня буде тривати до того часу,поки коханець Андрія Борисовича Єрмака не віддасть наказ хірачити "бандеро-бобрами" навіть не по ТЕС чи ГЕС,а по трансформаторах великих міст ху@ляндії.
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08.05.2024 14:20 Відповісти
А інтересно а Конча-Заспія теж відключать ? Думаю ні бо то окрема держава де немає ні війни ні мобілізації,ні прильотів ..там рай для еліти...
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08.05.2024 14:25 Відповісти
Головне тарифи піднять до 7 грн бо Ахметка щоб часом не збіднів.А якщо ще рік правління Буби Єрмака то пісець і звізда державі і нам грішним та дурним бо в 2019 році думали дупою а тепер дістаємо по повній....
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08.05.2024 14:30 Відповісти
Там думати нема чим, один Квартал в голові був та заклики "аби не Порошенко".
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08.05.2024 14:47 Відповісти
Пригадую зебіл хвалився, в нас багато світла, ми експортуємо, блаблабла...
Ще тоді подумалось, хто би шкарпеткою йому рота затулив.
Не минуло і місяця, як почались атаки на наші енергетичні об'єкти. Успішні атаки.
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08.05.2024 14:31 Відповісти
масові атаки енергооб.єктів співпали з непослухом американців не атакувати нпз...а подальші атаки потягли за собою атаки кинжалами газосховищ...сбу і гур робить велику роботу по атаках нпз...
а де рдк і легіон свобода росії, браві вояки іллі пономарьова?...мають захищати сумщину, бо після їх атак в прилеглих районах росії почалась зачистка сумських районів...пономарьов має виплатити евакуйованим мешканцям компенсації і разом зі своїми виконавцями корпусу та легіону захистити прикордонну сумщину...
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08.05.2024 15:45 Відповісти
Доречі, так. Кацапи не бомбили енергетику усю зиму (хоча б це було логічно), і почали тільки після того, як зелень почала, всупереч порадам амерів, бити по нпз. Але шкода, завдана Україні, неспіврозмірна.
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08.05.2024 16:15 Відповісти
Укренерго на гілляку! Скільки грошей Західні країни виділяли на захист та відновлення енергосистеми? Скільки можна обкрадати народ та союзників України?
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08.05.2024 15:14 Відповісти
 
 