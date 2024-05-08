З 18 до 23 години по всій Україні можливі відключення світла, - Укренерго
Через масований удар ворога по об’єктах генерації ввечері 8 травня, з 18 до 23 години, по всій Україні можливі відключення електроенергії.
Про це повідомили в НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що цієї ночі ворог влаштував вже п’ятиймасований удар по об’єктам енергетики з 22 березня.
"Пошкоджень зазнали об’єкти генерації. Також російські "шахеди" пошкодили обладнання одного з об’єктів "Укренерго" в центральному регіоні. Наразі споживачі в цьому регіоні заживлені резервними схемами", - йдеться у повідомленні.
У зв’язку з цим з 18:00 до 23:00 можливе обмеження по всій Україні побутових та промислових споживачів.
"Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям. Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго", - пояснили в Укренерго.
Там закликали споживати електроенергію з 18 до 23 години максимально ощадливо.
Обстріл в ніч на 8 травня
У ніч на 8 травня 2024 року війська РФ завдали по Україні комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА типу "Шахед".
Окупанти запустили 55 ракет та 21 безпілотник. Українська ППО змогла знищити 59 повітряних цілей - 39 ракет та 20 безпілотників.
Окрім того, як зазначалося, війська РФ атакували 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання. Також стало відомо, що ворог атакував два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
грошики, самі себе не вкрадуть.
Коли? Після відключення?
Підняли мінімалку - я її досі половини не бачив.
Піднімайте - але щоб я бачив, що ви опустились
Ще тоді подумалось, хто би шкарпеткою йому рота затулив.
Не минуло і місяця, як почались атаки на наші енергетичні об'єкти. Успішні атаки.
а де рдк і легіон свобода росії, браві вояки іллі пономарьова?...мають захищати сумщину, бо після їх атак в прилеглих районах росії почалась зачистка сумських районів...пономарьов має виплатити евакуйованим мешканцям компенсації і разом зі своїми виконавцями корпусу та легіону захистити прикордонну сумщину...