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Масована атака РФ на Україну: здійнялась масштабна пожежа на об’єкті критичної інфраструктури на Вінниччині. ФОТО

Під ранок, 8 травня, під час масованої повітряної атаки на Україну війська РФ завдали ракетного удару по об’єкту критичної інфраструктури на Вінниччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, в результаті влучання виникла масштабна пожежа.

"На щастя, ніхто з працівників об'єкта та цивільне населення не постраждали. До ліквідації пожежі від ДСНС залучено 63 чоловіки особового складу та 18 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Унаслідок ракетної атаки РФ у Запоріжжі пошкоджено 15 житлових будинків, заклади освіти та охорони здоров’я. ФОТОрепортаж

Удар по Вінниччині 8 травня 2024 року
Удар по Вінниччині 8 травня 2024 року
Удар по Вінниччині 8 травня 2024 року
Удар по Вінниччині 8 травня 2024 року

Масована атака РФ на Україну 8 травня 2024 року

Як інформував Цензор.НЕТ, у період з 23:10 по 23:20 7 травня зафіксовано зліт трьох Ту-95мс з російського аеродрому "Оленья". Зранку 8 травня російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл.

За даними Повітряних сил, було знищено 39 ворожих ракет та 20 "Шахедів".

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Також повідомлялося, що російські загарбники зранку 8 травня завдали по Києву ракетного удару. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені. У Київській області внаслідок ракетної атаки загорівся об’єкт цивільної інфраструктури.

Окрім того, як зазначалося, війська РФ атакували 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання. Також стало відомо, що ворог атакував два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Цензор.НЕТ інформував, що окупанти також вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури на Прикарпатті.

За словами голови МВС Ігоря Клименка, війська РФ атакували 7 регіонів України, під ударом енергооб’єкти та близько 30 будинків.

Автор: 

Вінницька область (1014) обстріл (28449) ДСНС (5105)


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Це, мабуть, теж ніби-то захищений трьома рівнями об'єкт. Захист, правда, лише на папері, але виділених грошей вже давно немає.
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08.05.2024 13:08 Відповісти
Ці уй*біща ******* своїми смердючими пащами, що все захищено трьохрівневим захистом, а тепер бидло - сиди без світла, бо все це тільки брехня і розпил бабла.
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08.05.2024 13:30 Відповісти
В обласному центрі теж все захищено сховищами, про які роками піклувались посадовці з великими званнями, пенсіями і зарплатами.
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08.05.2024 13:14 Відповісти
Необходимо думать про альтернативные источники. Небходимы законы про недра, чтобы люди спокойно делали тепловые станции на глубине 150 метров. Полная децентрализация уже факт, остальное технологии
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08.05.2024 13:31 Відповісти
Всі крилаті позбивали, а балістику пропустили. І так буде поки нарешті ці еуропейські тугодими не нададуть петріоти там семпті. Але до того часу у нас вже виб'ють всю енергетику та теплогенерацію. Єдине, що втішає, вся вона радянська і застралі. І якщо у нас з'явиться ефективний захист, то нову можна буде побудувати без загрози повторного ураження.
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08.05.2024 13:44 Відповісти
світло треба бо телемарафон як дивитись
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08.05.2024 14:29 Відповісти
 
 