Масована атака РФ на Україну: здійнялась масштабна пожежа на об’єкті критичної інфраструктури на Вінниччині. ФОТО

Під ранок, 8 травня, під час масованої повітряної атаки на Україну війська РФ завдали ракетного удару по об’єкту критичної інфраструктури на Вінниччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, в результаті влучання виникла масштабна пожежа.

"На щастя, ніхто з працівників об'єкта та цивільне населення не постраждали. До ліквідації пожежі від ДСНС залучено 63 чоловіки особового складу та 18 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

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Масована атака РФ на Україну 8 травня 2024 року

Як інформував Цензор.НЕТ, у період з 23:10 по 23:20 7 травня зафіксовано зліт трьох Ту-95мс з російського аеродрому "Оленья". Зранку 8 травня російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл.

За даними Повітряних сил, було знищено 39 ворожих ракет та 20 "Шахедів".

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Також повідомлялося, що російські загарбники зранку 8 травня завдали по Києву ракетного удару. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені. У Київській області внаслідок ракетної атаки загорівся об’єкт цивільної інфраструктури.

Окрім того, як зазначалося, війська РФ атакували 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання. Також стало відомо, що ворог атакував два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Цензор.НЕТ інформував, що окупанти також вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури на Прикарпатті.

За словами голови МВС Ігоря Клименка, війська РФ атакували 7 регіонів України, під ударом енергооб’єкти та близько 30 будинків.