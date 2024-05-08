РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11866 посетителей онлайн
Новости Фото
8 573 6

Массированная атака РФ на Украину: начался масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области. ФОТО

Под утро, 8 мая, во время массированной воздушной атаки на Украину войска РФ нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате попадания возник масштабный пожар.

"К счастью, никто из работников объекта и гражданское население не пострадали. К ликвидации пожара от ГСЧС привлечено 63 человека личного состава и 18 единиц техники", - говорится в сообщении.

Также смотрите: В результате ракетной атаки РФ в Запорожье повреждены 15 жилых домов, учебные заведения и здравоохранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Удар по Вінниччині 8 травня 2024 року
Удар по Вінниччині 8 травня 2024 року
Удар по Вінниччині 8 травня 2024 року
Удар по Вінниччині 8 травня 2024 року

Массированная атака РФ на Украину 8 мая 2024 года

Как информировал Цензор.НЕТ, в период с 23:10 по 23:20 7 мая зафиксирован взлет три Ту-95мс с российского аэродрома "Оленья". Утром 8 мая российские войска осуществили очередной массированный ракетный обстрел.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 39 вражеских ракет и 20 "Шахедов".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Также сообщалось, что российские захватчики утром 8 мая нанесли по Киеву ракетный удар. Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены. В Киевской области в результате ракетной атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Также стало известно, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты также ударили по объекту энергетической инфраструктуры на Прикарпатье.

По словам главы МВД Игоря Клименко, войска РФ атаковали 7 регионов Украины, под ударом энергообъекты и около 30 домов.

Автор: 

Винницкая область (1034) обстрел (27129) ГСЧС (4966)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це, мабуть, теж ніби-то захищений трьома рівнями об'єкт. Захист, правда, лише на папері, але виділених грошей вже давно немає.
показать весь комментарий
08.05.2024 13:08 Ответить
Ці уй*біща ******* своїми смердючими пащами, що все захищено трьохрівневим захистом, а тепер бидло - сиди без світла, бо все це тільки брехня і розпил бабла.
показать весь комментарий
08.05.2024 13:30 Ответить
В обласному центрі теж все захищено сховищами, про які роками піклувались посадовці з великими званнями, пенсіями і зарплатами.
показать весь комментарий
08.05.2024 13:14 Ответить
Необходимо думать про альтернативные источники. Небходимы законы про недра, чтобы люди спокойно делали тепловые станции на глубине 150 метров. Полная децентрализация уже факт, остальное технологии
показать весь комментарий
08.05.2024 13:31 Ответить
Всі крилаті позбивали, а балістику пропустили. І так буде поки нарешті ці еуропейські тугодими не нададуть петріоти там семпті. Але до того часу у нас вже виб'ють всю енергетику та теплогенерацію. Єдине, що втішає, вся вона радянська і застралі. І якщо у нас з'явиться ефективний захист, то нову можна буде побудувати без загрози повторного ураження.
показать весь комментарий
08.05.2024 13:44 Ответить
світло треба бо телемарафон як дивитись
показать весь комментарий
08.05.2024 14:29 Ответить
 
 