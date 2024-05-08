Массированная атака РФ на Украину: начался масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области. ФОТО

Под утро, 8 мая, во время массированной воздушной атаки на Украину войска РФ нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате попадания возник масштабный пожар.

"К счастью, никто из работников объекта и гражданское население не пострадали. К ликвидации пожара от ГСЧС привлечено 63 человека личного состава и 18 единиц техники", - говорится в сообщении.

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Массированная атака РФ на Украину 8 мая 2024 года

Как информировал Цензор.НЕТ, в период с 23:10 по 23:20 7 мая зафиксирован взлет три Ту-95мс с российского аэродрома "Оленья". Утром 8 мая российские войска осуществили очередной массированный ракетный обстрел.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 39 вражеских ракет и 20 "Шахедов".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Также сообщалось, что российские захватчики утром 8 мая нанесли по Киеву ракетный удар. Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены. В Киевской области в результате ракетной атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Также стало известно, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты также ударили по объекту энергетической инфраструктуры на Прикарпатье.

По словам главы МВД Игоря Клименко, войска РФ атаковали 7 регионов Украины, под ударом энергообъекты и около 30 домов.